Белоруссия полностью остановила прием российской нефтиРИА Новости 07:42

Во вторник Минск полностью остановил прием российской нефти, сообщил Sputnik Беларусь первый заместитель генерального директора ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго. Транспортировку собираются возобновить после вытеснения некачественного сырья. Предполагается, что это произойдет в четверг.

Общество Император Японии отрекся от престола Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито.

Политика МВД России: 86% жителей Донбасса хотят получить российское гражданство Опрос, проведенный в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), показал, что 86% жителей хотят получить российское гражданство.

Общество Собянин открыл после реставрации фонтаны на ВДНХ Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник дал старт сезону работы городских фонтанов, открыв после реставрации исторические фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок" на ВДНХ.

Политика В России прокомментировали слова военного советника Зеленского Судя по словам военного советника нового главы государства, в Киеве не задумываются о мире, как ранее заявлял Зеленский.

Шоу-бизнес Рита Дакота позирует для обложки мужского журнала после пластики Стоит отметить, что после развода с Владом Соколовским карьера Риты Дакоты пошла в гору: она выпустила новые песни, снялась для нескольких обложек, рассказав историю сильной женщины, пережившей предательство мужа.

Экономика Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором Вместо пошлин на посылки из-за границы предлагается ввести единый сбор в 15% вне зависимости от стоимости товаров.

Происшествия Разбитая машина ФСО обошлась Ярмольнику в полмиллиона Как сообщает РИА "Новости", экспертиза оценила ремонт машины ФСО, разбитой по вине Ярмольника, в 1,2 млн руб. 830 тыс. руб спеслужба заплатила из своего бюджета, остальное покрыла страховка.

Происшествия Студентка новосибирского вуза обвинила преподавателя в изнасиловании Студентка Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) обвинила одного из преподавателей в изнасиловании.

Экономика Банк России реабилитировал 107 финансистов из «черного списка» Комиссия Банка России с начала своей работы по 1 апреля исключила 107 финансистов, ранее признанных недобросовестными, из так называемого "черного списка".

Шоу-бизнес Анна Хилькевич подверглась критике после увеличения губ Анна Хилькевич решила пройти процедуру увеличения губ, но подверглась критике со стороны фанатов, не оценивших перемены во внешности знаменитости.

Хоккей Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к сборной России по хоккею Сборная России в настоящее время готовится к чешскому этапу Евротура (1-5 мая) и чемпионату мира (10-26 мая).

Здоровье Значимого потребления хамона и пармезана в России нет, заявил эксперт Значимого потребления хамона и пармезана в России нет, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков, комментируя идею запретить ввоз гражданами мясной и молочной продукции для личного пользования.

Шоу-бизнес Певица МакSим обратилась к фанатам после ДТП Публикация от Маргарита Соколова (@sokllovamargarita) 29 Апр 2019 в 8:43 PDT Напомним, 23 апреля певица МакSим попала в ДТП по дороге в аэропорт — она спешила на самолет до Москвы на съемки клипа к песне «Абонент недоступен».

Общество Какие изменения ожидают жителей России с 1 мая С 1 мая в России вступит в силу ряд важных законов и правил, которые коснутся многих российских граждан.

Игры Gearbox анонсировали стрим по Borderlands 3 Gearbox анонсировали стрим по Borderlands 3, в ходе которого они продемонстрируют весь игровой геймплей.

Происшествия Задержан глава Минэкономики Дагестана Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток.

Политика Сильвио Берлускони попал в больницу Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован. Об этом пишет газета Corriera della Sera.

Общество В конном походе примут участие более 1300 всадников Уже сегодня можно говорить, что конный поход будет рекордным,- рассказал глава региона.

Шоу-бизнес Все по-настоящему: Анна Нетребко слилась в страстном поцелуе с мужем Анна Нетребко в настоящее время находится на гастролях в Баден-Бадене, где вместе со стоим супругом Юсифом Эйвазовым и солистами Большого Театра Агундой Кулаевой, Николаем Казанским и Ильей Селивановым представляет программу из русской оперной классики.