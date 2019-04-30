Энергетика

Белоруссия полностью остановила прием российской нефтиРИА Новости 07:42

Во вторник Минск полностью остановил прием российской нефти, сообщил Sputnik Беларусь первый заместитель генерального директора ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго. Транспортировку собираются возобновить после вытеснения некачественного сырья. Предполагается, что это произойдет в четверг.
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Белоруссия полностью остановила прием нефти из России

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Белоруссия полностью остановила прием российской нефти

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Говорит Москва07:13
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