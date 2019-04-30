Энергетика
Белоруссия полностью остановила прием российской нефтиРИА Новости 07:42
Во вторник Минск полностью остановил прием российской нефти, сообщил Sputnik Беларусь первый заместитель генерального директора ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго. Транспортировку собираются возобновить после вытеснения некачественного сырья. Предполагается, что это произойдет в четверг.
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Политика
ЦИК объявила Зеленского избранным президентом Украины
Обновлено в 06:56
Общество
Император Японии отрекся от престола
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито.
Обновлено в 03:37
Политика
МВД России: 86% жителей Донбасса хотят получить российское гражданство
Опрос, проведенный в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), показал, что 86% жителей хотят получить российское гражданство.
Обновлено в 06:46
Общество
Собянин открыл после реставрации фонтаны на ВДНХ
Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник дал старт сезону работы городских фонтанов, открыв после реставрации исторические фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок" на ВДНХ.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Автомобиль въехал в здание торгового центра в Гамбурге
Обновлено в 06:50
Политика
В России прокомментировали слова военного советника Зеленского
Судя по словам военного советника нового главы государства, в Киеве не задумываются о мире, как ранее заявлял Зеленский.
Обновлено в 04:19
Политика
Армия Венесуэлы заявила о верности Мадуро
Обновлено в 07:31
Армия и оружие
Лидер ИГ аль-Багдади впервые с 2014 года появился на видео
Лидер террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади впервые с 2014 года появился на видео.
Обновлено вчера в 14:02
Шоу-бизнес
Рита Дакота позирует для обложки мужского журнала после пластики
Стоит отметить, что после развода с Владом Соколовским карьера Риты Дакоты пошла в гору: она выпустила новые песни, снялась для нескольких обложек, рассказав историю сильной женщины, пережившей предательство мужа.
Обновлено вчера в 18:18
Экономика
Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором
Вместо пошлин на посылки из-за границы предлагается ввести единый сбор в 15% вне зависимости от стоимости товаров.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Разбитая машина ФСО обошлась Ярмольнику в полмиллиона
Как сообщает РИА "Новости", экспертиза оценила ремонт машины ФСО, разбитой по вине Ярмольника, в 1,2 млн руб. 830 тыс. руб спеслужба заплатила из своего бюджета, остальное покрыла страховка.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Студентка новосибирского вуза обвинила преподавателя в изнасиловании
Студентка Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) обвинила одного из преподавателей в изнасиловании.
Обновлено в 05:52
Экономика
Банк России реабилитировал 107 финансистов из «черного списка»
Комиссия Банка России с начала своей работы по 1 апреля исключила 107 финансистов, ранее признанных недобросовестными, из так называемого "черного списка".
Обновлено в 07:59
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич подверглась критике после увеличения губ
Анна Хилькевич решила пройти процедуру увеличения губ, но подверглась критике со стороны фанатов, не оценивших перемены во внешности знаменитости.
Обновлено в 04:35
Культура
Нагиев может покинуть шоу «Голос» после скандала
Обновлено вчера в 14:56
Хоккей
Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к сборной России по хоккею
Сборная России в настоящее время готовится к чешскому этапу Евротура (1-5 мая) и чемпионату мира (10-26 мая).
Обновлено в 02:54
Здоровье
Значимого потребления хамона и пармезана в России нет, заявил эксперт
Значимого потребления хамона и пармезана в России нет, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков, комментируя идею запретить ввоз гражданами мясной и молочной продукции для личного пользования.
Обновлено в 07:52
Шоу-бизнес
Певица МакSим обратилась к фанатам после ДТП
Публикация от Маргарита Соколова (@sokllovamargarita) 29 Апр 2019 в 8:43 PDT Напомним, 23 апреля певица МакSим попала в ДТП по дороге в аэропорт — она спешила на самолет до Москвы на съемки клипа к песне «Абонент недоступен».
Обновлено в 04:55
Политика
В Норвегии поймали белуху с оборудованием из Петербурга
Обновлено вчера в 02:00
Происшествия
В деле об изнасиловании дознавательницы в Уфе появилась новая статья
В деле уфимских экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании 23-летней коллеги-дознавательницы, появилась новая статья.
Обновлено в 05:38
Общество
Какие изменения ожидают жителей России с 1 мая
С 1 мая в России вступит в силу ряд важных законов и правил, которые коснутся многих российских граждан.
Обновлено в 00:47
Игры
Gearbox анонсировали стрим по Borderlands 3
Gearbox анонсировали стрим по Borderlands 3, в ходе которого они продемонстрируют весь игровой геймплей.
Обновлено вчера в 15:04
Происшествия
Задержан глава Минэкономики Дагестана
Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток.
Обновлено в 05:04
Политика
Сильвио Берлускони попал в больницу
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован. Об этом пишет газета Corriera della Sera.
Обновлено в 05:00
Общество
В конном походе примут участие более 1300 всадников
Уже сегодня можно говорить, что конный поход будет рекордным,- рассказал глава региона.
Обновлено вчера в 17:37
Шоу-бизнес
Все по-настоящему: Анна Нетребко слилась в страстном поцелуе с мужем
Анна Нетребко в настоящее время находится на гастролях в Баден-Бадене, где вместе со стоим супругом Юсифом Эйвазовым и солистами Большого Театра Агундой Кулаевой, Николаем Казанским и Ильей Селивановым представляет программу из русской оперной классики.
Обновлено в 05:39
Общество
Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека
Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
Обновлено в 07:06