Политика
Белоруссия нашла альтернативу российской нефти в КазахстанеRuposters.ru 06:17
Ертысбаев в ответ заявил, что Казахстан готов поставлять нефть в Белоруссию. Тем не менее он подчеркнул, что для начала поставок необходимо провести переговоры с Россией. Ранее в Минске назвали сумму ущерба, которую понес Мозырский НПЗ в связи с загрязнением нефтепровода "Дружба".
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Нет, пока не было контактов. Мы надеемся, что удастся на полях саммита ЕАЭС в Нур-Султане на следующей неделе двум главам государств пообщаться, если они сочтут необходимым, в том числе и на эту тему.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 05:33
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 21:57, Ашберн
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Авто
Skoda представила обновленный Superb
На закрытом мероприятии в Словакии компания Skoda официально представила рестайлинговый флагманский Superb третьего поколения.
Обновлено в 11:08
Происшествия
В московском метро на севере серой ветки остановилось движение поездов
На Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена остановлено движение от станции «Савёловская» до «Алтуфьево».
Обновлено в 14:19
Хоккей
Россия переиграла США и вышла в полуфинал ЧМ
Россияне одержали восьмую победу на ЧМ и вышли в 1/2 финала.
Обновлено в 12:26
Происшествия
СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира рейса Москва - Симферополь, из-за которого вернули борт в Домодедово.
Обновлено в 11:58
Здоровье
Ученые сравнили риски гипертонии и пониженного давления
Немецкие ученые оценили риски изменений кровяного давления и определили степень опасности гипер- и гипотонии.
Обновлено в 03:43
Здоровье
Профессор рассказал о рисках для туристов в Европе
"Предполагается, что нестандартные вспышки новых и передаваемых через переносчиков болезней будут происходить с постепенным риском появления эндемичности в некоторых районах", - сказал специалист.
Обновлено в 18:35
Происшествия
Три человека погибли при взрыве водорода в Южной Корее
Три человека погибли, еще трое получили серьезные ранения и один находится под завалами - таковы трагические результаты взрыва емкости с водородом в южнокорейском городе Каннын, что в 200 км к востоку от Сеула.
Обновлено в 07:30
Происшествия
В США казнили серийного убийцу и насильника «Бобби» Джо Лонга
Власти американского штата Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта "Бобби" Джо Лонга, который признал свою вину в расправе над восемью женщинами в 1984 году, передает телеканал NBC News со ссылкой на представителей властей.
Обновлено в 21:05
Хоккей
Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России
Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:06
Музыка
Наставница дочки Алсу Светлана Лобода не пойдёт на спецвыпуск «Голоса»
Ранее сообщалось, что Лободу спросили об отмене победы дочки Алсу на "Голосе". Финал проекта транслировался 26 апреля в прямом эфире.
Обновлено в 14:47
Происшествия
Шесть человек погибли в результате кораблекрушения на юго-западе Китая
Шесть человек погибли и еще 12 пропали без вести в результате инцидента с лодкой на юго-западе Китая, сообщает 24 мая агентство Синьхуа.
Обновлено в 21:44
Политика
Путин призвал экс-губернаторов помочь их преемникам
Путин призвал экс-губернаторов оказать всю необходимую поддержку их преемникам с тем, чтобы они «влились в работу» и смогли завоевать доверие населения.
Обновлено в 09:40
Здоровье
Диетолог рассказала, можно ли пить воду во время еды
Диетолог Марина Копытько рассказала, можно ли пить воду во время еды.
Обновлено в 12:10
Футбол
«Ньюкасл» может включиться в борьбу за Марио Фернандеса
Английский «Ньюкасл» стал одним из претендентов на приобретение защитника московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса.
Обновлено в 16:13
Шоу-бизнес
Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.
Обновлено в 17:51
Шоу-бизнес
Канны-2019: бывшая девушка Федора Смолова похвасталась бриллиантами за 14 миллионов
Обновлено в 13:00
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала нужное число голосов
Петиция об отставке нового президента Украины Владимира Зеленского, зарегистрированная на сайте главы государства 22 мая, набрала уже более 28 тысяч голосов.
Обновлено в 09:13
Армия и оружие
В России разрабатывают новые гидросамолеты
"Ведутся работы по созданию модификаций Бе-200 и разработке новых гидросамолетов", - говорится в сообщении.
Обновлено в 20:20
Наука
Ученые назвали самый смертоносный вид курения
Ученые из Медицинского университета Южной Каролины пришли к выводу, что сигареты без фильтра являются самыми опасными для здоровья.
Обновлено в 14:49
Культура
62-летнему Тому Хэнксу на кантри-фестивале отказались продать пиво
Хэнкс рассказал, что захотел выпить немного пива, однако продавщицы отказались ему наливать.
Обновлено в 14:21
Автоспорт
Хэмилтон стал лучшим и во второй практике Гран-при Монако
Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон одержал победу и во второй свободной практике этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Монако.
Обновлено в 21:29
Игры
Dead Cells: два миллиона продаж и консольное дополнение Rise of the Giant
У сотрудников студии Motion Twin сразу два повода для гордости. Общие продажи их рогалика Dead Cells превысили два миллиона.
Обновлено в 17:47
Политика
Спецслужбы Литвы открыто следят за жителями
Спецслужбы Литвы могут совершенно безнаказанно и без особых причин заниматься прослушкой и слежкой за любым гражданином, даже если для этого нет оснований.
Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес
Сын Жанны Фриске выплатил ее многомиллионный долг
Шестилетний сын покойной Жанны Фриске погасил часть долга семьи певицы, продав свою долю наследства матери.
Обновлено в 14:41
Финансы
Акции ВТБ выросли на 10% за день
Акции ВТБ во время торгов в четверг, 23 мая, выросли более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Обновлено в 13:38
Наука
Слепые представляют себе диких животных не хуже, чем зрячие
В целом результаты слепых и зрячих участников были близки: те и другие организовали животных аналогичным образом и дали схожие объяснения тому, почему разбили их именно на такие группы (дельфины похожи по форме на акул, а ленивцы по текстуре меха - на гризли).
Обновлено вчера в 14:56
Происшествия
В Пермском крае обнаружено тело следователя СК
Сотрудника следственного управления СКР по Пермскому краю обнаружили мертвым в городе Лысьве, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 13:30