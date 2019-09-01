Белоруссия в рамках ранее достигнутых договоренностей с Россией повышает с 1 сентября тариф на транспортировку нефти по белорусскому участку магистрального нефтепровода "Дружба" на 3,7%.

с чего всё началось

Представители Белоруссии сообщили, что по причине вышеуказанных проблем, их государство потеряло на транзите нефти свыше $23 млн. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак отметил, что увеличение тарифа продлится до конца нынешнего года.

Белоруссия подняла тариф на транзит нефти из России

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