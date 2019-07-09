Финансы
Белоруссия планирует одолжить денег у РоссииКапитал страны 01:56
Заместитель главы Минфина Белоруссии Андрей Белковец проинформировал о том, что в планах Минска – размещение облигаций на бирже Москвы, передает Белта. В сообщении говорится, что до конца текущего месяца Белоруссия хочет разместить на рынке ценных бумаг облигаций на сумму 5-10 мрлд рублей.
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