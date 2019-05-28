Энергетика

Минск установил тарифы на прокачку нефти в РФГазета.Ru вчера в 18:53

По данным агентства, Минск установил тарифы на прокачку нефти по трубопроводам компаний "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба". Как отмечается, тарифы на прокачку по маршруту диспетчерская станция "Мозырь" – Унеча составлил 70,44 рубля за 1 тонну нетто.
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