Энергетика
Минск установил тарифы на прокачку нефти в РФГазета.Ru вчера в 18:53
По данным агентства, Минск установил тарифы на прокачку нефти по трубопроводам компаний "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба". Как отмечается, тарифы на прокачку по маршруту диспетчерская станция "Мозырь" – Унеча составлил 70,44 рубля за 1 тонну нетто.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 00:22, Ашберн
Хоккей
«Вашингтон» проведет проверку из-за скандального видео с Кузнецовым
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Прокурора Дагестана предложили на пост прокурора Москвы
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Отмечается, что в 2016 г. об отсутствии необходимости экономить средства заявляли 11%, в 2017 г. — 18%, а в 2018 г. — 24% респондентов.
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Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео
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СК начал проверку после падения строительного крана в Перми
Следственный комитет начал проверку по факту падения башенного крана в Перми.
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Один ребёнок погиб после нападения мужчины с ножом в Японии
По меньшей мере одна ученица первого класса погибла от ранений, которые ей нанёс ножом мужчина в японском городе Кавасаки.
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Кремль ответил на требование трибунала ООН выдать украинских моряков
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Люблинский суд Москвы на шесть месяцев продлил меры пресечения восьми фигурантам дела «Нового величия».
Обновлено вчера в 12:16
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В Набережных Челнах открыли завод каркасов кабин «КамАЗа» и Daimler
В Набережных Челнах автопроизводители «Камаз» и Daimler торжественно открыли новый завод по производству каркасов кабин для грузовиков.
Обновлено вчера в 09:42
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Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Почти половине российских семей — 48,2% — денег хватает только на еду и одежду, но на товары длительного потребления (например, на смартфон, холодильник, стиральную машину, мебель и др.) финансовых ресурсов уже недостает, следует из доклада Росстата о распределении домохозяйств по оценке финансового положения за четвертый квартал 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
Текслер попросил содействия у крупного бизнеса Челябинской области
Руководитель Челябинской области выступил перед промышленниками Глава Челябинской области Алексей Текслер открыл совещание регионального Союза промышленников и предпринимателей, которое проходит в эти минуты на площадке ПАО "ЧТПЗ".
Обновлено вчера в 06:52
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» в Париже задержали спецслужбы
Прилетевший в Париж из России самолет «Аэрофлота» окружили сотрудники правоохранительных органов, а пассажирам устроили спецдосмотр из-за анонимного сообщения, поступившего в аэропорт Шарль де Голль, сообщили СМИ со ссылкой на авиакомпанию.
Обновлено вчера в 19:40
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Названы девять помогающих продлить молодость продуктов
Правильно подобранный рацион питания может не только улучшить состояние организма, но и замедлить появление видимых признаков старения, пишет Медикфорум.
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Администрацию Комсомольска эвакуировали из-за угрозы взрыва
Экстренные службы проверили здание, угроза взрыва не подтвердилась.
Обновлено вчера в 23:16
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Медведев отменил роуминг в России
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит запрет на внутрисетевой роуминг в России.
Обновлено вчера в 13:17
Общество
На смолянина составили протокол о неуважении к власти из-за картинки с Путиным под новостью о штрафе за неуважение к власти
В отношении жителя Смоленска Сергея Командирова составили административный протокол по статье о неуважении власти (части 3 статьи 20.1 КоАП) за изображение президента Владимира Путина с нецензурной подписью.
Обновлено вчера в 16:02
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BMW с нуля воссоздала потерянный концепт 1970 года
На конкурсе элегантности Concorso d’Eleganza Villa d’Este компания BMW представила воссозданный с нуля классический концепт Garmisch.
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Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс
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Xiaomi продала 10 млн смартфонов Redmi Note 7 за 129 дней
Руководство компании Xiaomi отчиталось о проданных 10 миллионах смартфонов Xiaomi Redmi Note 7, которые удалось реализовать в рекордные 129 дней.
Обновлено вчера в 04:38
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Министр предложил вообще отменить пенсии
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Обновлено вчера в 00:55
Армия и оружие
Военный эксперт заявил об «уязвимости» С-500
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Президент Сербии признал потерю Косово
Сербия должна признать, что больше не контролирует ситуацию в Косово.
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Шоу-бизнес
Ксения Бородина похвасталась сумкой за полмиллиона рублей
Ксения Бородина похвасталась новым автомобилем за 13 миллионов рублей Как это часто бывает, обеспеченная жизнь Ксении вызывает зависть о некоторых пользователей социальной сети.
Обновлено вчера в 04:00
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Глава МИД Британии назвал возможные досрочные всеобщие выборы «самоубийством для тори»
Попытка обеспечить Brexit без сделки об условиях "развода" с ЕС спровоцирует проведение в Великобритании новых всеобщих выборов и станет "самоубийством" для правящей Консервативной партии, так как она неизбежно проиграет.
Обновлено вчера в 21:46
Экономика
Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России
Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Обновлено 26 мая в 09:34
Технологии
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Самыми бесполезными аксессуарами для электронных устройств являются селфи-палка, водонепроницаемые чехлы и ремешки для умных часов, сообщают "Известия" со ссылкой на исследование проекта Hi-Tech Mail.ru.
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