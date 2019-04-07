Путешествия
Белоруссия открыла зону отчуждения Чернобыльской АЭС для туристовТАСС 05:45
Белоруссия открыла зону отчуждения, которую установили после аварии на Чернобыльской АЭС, для туристов. Об этом рассказал белорусский телеканал ОНТ.
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Хоккей
Определились все пары первого раунда плей-офф Кубка Стэнли
В Национальной хоккейной лиге стали известны все восемь пар первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.
Обновлено вчера в 23:45
Политика
В Донецке отмечают пятилетие провозглашения ДНР
В Донецке проходит митинг в честь пятой годовщины провозглашения Донецкой Народной Республики.
Обновлено в 04:06
Финансы
Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года
Правда, отчасти столь сильный результат обусловлен тем, что прошлый год российская валюта завершила вблизи минимальных за 2,5 года уровней.
Обновлено вчера в 22:00
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные
Эксперты уже много лет спорят о реальной пользе употребления свежих куриных яиц.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Политика
Зеленский рассказал о своих действиях в случае победы на выборах
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, куда отправится в первую очередь, если победит на выборах.
Обновлено вчера в 22:53
Наука
Генетики рассказали о разнице между пьянством и алкоголизмом
К развитию алкоголизма, как считают генетики, приводят лишь пять комбинаций — люди никак не могут противостоять потребности выпить.
Обновлено вчера в 13:42
Армия и оружие
США объявили о выводе своих военных из Ливии
Обновлено в 06:13
Наука
Учёные определили главную причину возникновения рака
Специалисты уверены, что в ходе экспериментов им удалось определить главную причину возникновения рака.
Обновлено в 03:05
Общество
Для автомобилистов могут появиться два новых налога
Российских автомобилистов может ждать введение двух дополнительных налогов.
Обновлено в 08:25
Общество
В Москве на 8 апреля объявили желтый уровень погодной опасности
Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 8 апреля.
Обновлено в 05:27
Общество
Назван регион России с самым дорогим борщом
"Самый дорогой борщ в России готовят жители Сахалина, самый дешевый - жители Пензы", - цитирует пресс-релиз РИА Новости.
Обновлено в 04:23
Футбол
«Уфа» обыграла «Ростов» в ЧР по футболу
Футболисты "Уфы" одержали победу в домашнем матче чемпионата России по футболу над командой "Ростова".
Обновлено в 08:31
Происшествия
В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога
Обновлено в 07:03
Армия и оружие
В Лиепае воздадут почести сбитым американцам-нарушителям
В понедельник, 8 апреля, в латвийской Лиепае пройдет мероприятие, посвященное памяти десяти погибших летчиков Соединенных Штатов Америки, самолет которых был сбит 8 апреля 1950 года военно-воздушными силами Советского Союза.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес
Умерла вдова Валерия Золотухина
Умерла вдова Валерия Золотухина Тамара. Об этом у себя в Facebook сообщила ее подруга — актриса Театра на Таганке Рената Сотриади.
Обновлено в 02:50
Единоборства
Лобов выиграл дебютный бой в кулачных боях
Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата Артем Лобов успешно провел дебютный поединок по кулачному бою.
Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес
Дочь Началовой впервые вышла в свет после смерти мамы
Дочь скончавшейся российской певицы Юлии Началовой Вера впервые после похорон матери появилась в обществе, чтобы сыграть на рояле.
Обновлено в 02:40
Армия и оружие
ВКС испытали новейший комплекс ПВО «Панцирь-СМ»
Воздушно-космические войска (ВКС) России испытали новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ». Об этом сообщил командующий войсками ПВО-ПРО, замглавкома ВКС генерал-лейтенант Юрий Грехов.
Обновлено вчера в 13:11
Происшествия
Прокуратура Японии намерена допросить жену Карлоса Гона
Обновлено в 02:39
Футбол
«Урал» победил «Енисей» в РПЛ, проигрывая по ходу матча 0:2
Екатеринбургский «Урал» на своём поле одержал волевую победу над красноярским «Енисеем» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 08:52
Общество
Митинг против строительства полигонов ТКО собрал в Северодвинске 2200 человек
Обновлено в 08:11
Политика
Порошенко заявил об угрозе Украины «откатиться под имперскую Россию»
Действующий президент Украины, кандидат на пост главы государства Петр Порошенко заявил, что стране нужен сильный лидер для продвижения «к свободной Европе», поскольку иначе есть угроза «откатиться под имперскую Россию».
Обновлено в 05:48
Армия и оружие
На полигоне в Воронежской области провели контрольные стрельбы
Огнеметные подразделения провели контрольные стрельбы на полигоне Погоново в Воронежской области, сообщила пресс-служба Западного военного округа в субботу, 6 апреля.
Обновлено в 09:38
Экономика
Не сливайтесь, да не судимы будете
Рост слияний и поглощений вызвал всплеск коллективных исков в США В 2017–2018 годах в США резко выросло число исков, которые акционеры подали против своих компаний.
Обновлено в 05:20
Общество
Прах правозащитницы Алексеевой захоронили в Вашингтоне
Обновлено вчера в 14:08
Общество
ФСИН отказалась запрещать йогу в СИЗО из-за жалобы Мизулиной
Ранее жалобу на занятия йогой для заключенных направила сенатор Елена Мизулина.
Обновлено в 09:33
Космос
Япония сбросила на астероид бомбу
Японская автоматическая станция «Хаябуса-2» сбросила на астероид Рюгу пенетратор со снарядом массой 2,5 килограмма и 4,5-килограммовым зарядом взрывчатого вещества с высоты около 500 метров.
Обновлено 05 апреля в 10:12