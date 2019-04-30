Энергетика

Белоруссия остановила прием нефти из РоссииТелеканал 360° вчера в 07:42

Южная ветка нефтепровода «Дружба» утром 30 апреля полностью остановила прием нефти из России. Это было сделано для того, чтобы вытеснить некачественное топливо с российского участка нефтепровода.
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Белоруссия полностью остановила прием нефти из России

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Поступление нефти из России по нефтепроводу «Дружба» временно остановили

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