Энергетика

Белоруссия остановила поставки российской нефтиКапитал страны вчера в 09:58

Первый заместитель генерального директора ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго сообщил, что прием нефти с территории России полностью остановлен до того момента, пока не будет вытеснено некачественное сырье.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Белоруссия полностью остановила прием нефти из России

Эхо Москвывчера в 16:01

Белоруссия 30 апреля полностью приостановила приём нефти из России

Говорит Москвавчера в 07:13

Белоруссия остановила прием нефти из России

Телеканал 360°вчера в 07:42

В Минске заявили о полном возобновления работы «Дружбы» через полгода

РБКвчера в 07:38

Белоруссия полностью приостановила прием нефти из России

ТАССвчера в 07:16

Белоруссия оценила объем загрязненной российской нефти в 5 млн тонн

Коммерсантъвчера в 07:13

Белоруссия полностью остановила прием российской нефти

РИА Новостивчера в 07:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 02:59, Ашберн

Поступление нефти из России по нефтепроводу «Дружба» временно остановили

КП - Беларусьвчера в 08:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 02:59, Ашберн
Происшествия

Стадион «Лужники» проверяют из-за сообщения о минировании

Обновлено в 02:04
Происшествия

Стрельба произошла в университете в Северной Каролине

Обновлено вчера в 19:25
Происшествия

Массовая драка с ножами произошла в Москве

В Москве на улице Старый Гай произошла массовая драка, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:23
Футбол

Абель Эрнандес: «Желание остаться в ЦСКА есть»

Форвард ЦСКА Абель Эрнандес ответил на вопрос, останется ли он в армейском клубе на следующий сезон.
Обновлено вчера в 23:16
Хоккей

Павел Дацюк объявил об уходе из СКА

Обновлено в 01:12
Космос

Магма стала ключом к определению происхождения Луны

Причина, говорит Карато, заключается в том, что ранняя прото-Земля – возникла примерно через 50 миллионов лет после образования Солнца – была покрыта морем из горячей магмы, в то время как второй объект, вероятно, состоял из твердого материала.
Обновлено вчера в 06:33
Экономика

Apple отчиталась о снижении выручки и сокращении продаж iPhone

Выручка от продаж смартфонов iPhone составила $31 млрд, в то время как в прошлом году этот показатель был равен $37 млрд.
Обновлено вчера в 23:39
Музыка

Алсу примет участие в «Евровидении-2019»

Обновлено вчера в 21:07
Общество

Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав

Обновлено вчера в 09:54
Политика

КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским

Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено вчера в 21:12
Политика

Каракас ответил на слова Помпео о попытке Мадуро покинуть Венесуэлу

Обновлено в 03:00
Экономика

Сбербанку предложили уравнять комиссии за переводы между регионами

Федеральная антимонопольная служба объявила о разработке поправок в закон, которые обяжут банки уравнять размер комиссий, устанавливаемых за переводы денежных средств внутри кредитной организации.
Обновлено в 02:00
Космос

Роскосмос проверит проект частного космодрома в Нижегородской области

Главный научный институт Роскосмоса — ЦНИИмаш — проверит проект первого частного космопорта, который планируется построить в Нижегородской области.
Обновлено вчера в 04:55
Культура

Режиссер Павел Чухрай назвал ерундой сообщения о своей госпитализации

Обновлено в 02:24
Транспорт

В России появились новые дорожные знаки

С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Шоу-бизнес

В преддверии 50-летия Анжелика Варум пооткровенничала про пластические операции

Обновлено вчера в 15:51
Здоровье

Минздрав предложил запретить ВИЧ-отрицание

Законопроект о запрете распространения информации, призывающей к отказам освидетельствования и лечения ВИЧ, размещенном на федеральном портале нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 12:55
Финансы

Рубль перед майскими праздниками резко упал до 65 за доллар

Курс доллара по отношению к рублю на вечерних торгах во вторник 30 апреля неожиданно резко взлетел до 65.00.
Обновлено вчера в 12:43
Спорт

Екатерина Ефимова: «По максимуму настраивались на каждый матч серии»

Обновлено вчера в 15:50
Политика

Путин назначил нового посла России в Белоруссии

Президент России Владимир Путин освободил Михаила Бабича от должности посла в Белоруссии.
Обновлено вчера в 17:43
Общество

В Екатеринбурге тысячи человек вышли на первомайское шествие

В Екатеринбурге около 25 тысяч человек вышли на шествие в честь 1 мая.
Обновлено в 02:46
Армия и оружие

Грузовик ВСУ со снарядами подорвался на мине в Донбассе, есть жертвы

Грузовик ВСУ со снарядами подорвался на установленной силовиками противотанковой мине в районе подконтрольного Киеву поселка Водяной в Донецкой области, заявил начальник пресс-службы оборонного ведомства Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 08:34
Технологии

ВНИИ труда составил список новых профессий в России

Специалисты ВНИИ составили список профессий, которые недавно появились на российском рынке труда.
Обновлено вчера в 10:30
Политика

Порошенко позвонил Зеленскому и договорился с ним о встрече

Действующий украинский лидер Петр Порошенко и избранный глава государства Владимир Зеленский договорились о встрече в ближайшее время.
Обновлено вчера в 14:58
Армия и оружие

Раскрыт размер ядерного арсенала США

Обновлено вчера в 22:00
Общество

Что изменится с 1 мая: пенсии, валюта, дорожные знаки

Изменяются правила расчета пенсий, ветеранов поздравят с Днем Победы денежной выплатой, на дорогах появятся знаки непривычного размера, а табло с курсом валют и вовсе уберут с улиц.
Обновлено вчера в 05:23
Наука

В скелетах британцев Средневековья нашли следы генетической болезни

Обновлено в 00:00
Происшествия

Три человека погибли в результате пожара в частном доме в Забайкалье

Три человека погибли при пожаре в частном жилом доме в селе Акша Забайкальского края, сообщается в среду на сайте регионального управления МЧС.
Обновлено вчера в 23:19
Космос

На Титане обнаружили огромную ледяную стену

Астрономы, изучающие самый большой спутник Сатурна Титан, сделали неожиданное открытие – там расположен массивный геологический объект, о котором раньше ничего не было известно.
Обновлено вчера в 09:06
Политика

Зеленский встретился с главой УПЦ МП

Ранее политик провел встречу с главой ПЦУ Избранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой канонической Украинской православной церкви митрополитом Онуфрием, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УПЦ.
Обновлено вчера в 14:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное