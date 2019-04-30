Энергетика
Белоруссия остановила поставки российской нефтиКапитал страны вчера в 09:58
Первый заместитель генерального директора ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго сообщил, что прием нефти с территории России полностью остановлен до того момента, пока не будет вытеснено некачественное сырье.
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