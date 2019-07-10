Финансы
Белоруссия определилась с размером займа в России на первом этапеРБК 09:49
4 июля ЦБ зарегистрировал проспект эмиссии белорусских евробондов пяти серий на 30 млрд руб. Как сообщали ранее источники РБК, Белоруссия на первом этапе может разместить бумаги на 10 – 15 млрд руб. В начале июля на российский долговой рынок впервые вышел белорусский корпоративный заемщик — крупнейший ретейлер страны "Евроторг".
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