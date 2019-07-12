Энергетика
Белоруссия очистила «Дружбу» от загрязненной нефти из РоссииВедомости 11:40
Белорусский оператор нефтепровода «Дружба» – «Гомельтранснефть Дружба» – полностью завершил очистку от загрязненной нефти, которая поступила из России в конце апреля, говорится в сообщении компании. Как отметила «Гомельтранснефть Дружба», работы завершены досрочно.
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«11 июля окончены все операции по замещению некондиционной нефти в магистральных трубопроводах и резервуарном парке на территории Белоруссии», — указывается в сообщении.RT на русском10:35
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 13:52, Вашингтон
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