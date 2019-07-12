Энергетика

Белоруссия очистила «Дружбу» от загрязненной нефти из РоссииВедомости 11:40

Белорусский оператор нефтепровода «Дружба» – «Гомельтранснефть Дружба» – полностью завершил очистку от загрязненной нефти, которая поступила из России в конце апреля, говорится в сообщении компании. Как отметила «Гомельтранснефть Дружба», работы завершены досрочно.
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с чего всё началось
«11 июля окончены все операции по замещению некондиционной нефти в магистральных трубопроводах и резервуарном парке на территории Белоруссии», — указывается
 в сообщении.
RT на русском10:35

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Белорусский оператор «Дружбы» завершил вытеснение некачественной нефти

RT на русском10:35

Белоруссия очистила «Дружбу» от загрязненной нефти из России

Ведомости11:40

«Дружба» очищена досрочно

Вести.Ru11:12

Белорусский оператор «Дружбы» завершил вытеснение в Россию грязной нефти

Говорит Москва10:59

Минск заявил о досрочном вытеснении грязной нефти обратно в Россию

РБК11:43

Вытеснение «грязной» нефти из Белоруссии в Россию полностью завершено

ТАСС10:32

Белорусский оператор «Дружбы» досрочно завершил вытеснение «грязной» нефти

РИА Новости10:27
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 12:49, Вашингтон
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