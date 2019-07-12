с чего всё началось

Белорусский оператор нефтепровода «Дружба» – «Гомельтранснефть Дружба» – полностью завершил очистку от загрязненной нефти, которая поступила из России в конце апреля, говорится в сообщении компании. Как отметила «Гомельтранснефть Дружба», работы завершены досрочно.

Белоруссия очистила «Дружбу» от загрязненной нефти из России

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