Политика
Белоруссия оценит ущерб от поставок загрязнённой нефти из РоссииОбщественное телевидение России 23 апреля в 09:23
Белоруссия анализирует масштабы ущерба от поступления в страну российской загрязненной нефти. Об этом сообщили в концерне «Белнефтехим». Так, 19 апреля в компании заявили о резком ухудшении качества сырья, которое поступает по трубопроводу из России, передает ОТР.
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Белоруссия оценит ущерб от поставок загрязнённой нефти из России
Общественное телевидение России23 апреля в 09:23
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 05:52, Ашберн
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В Государственной думе РФ группа депутатов предложила «гибкий» подход в вопросе о начале и окончании учебного года.
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Пока бизнес убыточен: по отчету, его отрицательный вклад в EBITDA составляет 170 млн руб. В предыдущих отчетах "Яндекс" не раскрывал данные о продаже гаджетов.
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Выяснилось, что половина жителей нашей страны (в разрезе респондентов) не знает, что Пасха это религиозный праздник Воскресение Христа.
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Министерство иностранных дел России пообещало «не оставить без ответа» решение Вашингтона о запрете на въезд в США премьер-министра Чечни Муслима Хучиева и его жены Сапият Шабазовой.
Обновлено в 03:54
Путешествия
Названа средняя стоимость летнего отдыха в Крыму
Обновлено в 02:20
Армия и оружие
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В Калининградской области разворачивается комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Мурманск-БН», рассказали «Известиям» в Главном штабе ВМФ.
Обновлено вчера в 19:14
Армия и оружие
Два авианосца США оказались в Средиземном море случайно
Авианосные группы во главе с кораблями Abraham Lincoln и John C. Stennis ВМФ США встретились в Средиземном море из-за совпадения.
Обновлено вчера в 00:14
Политика
Губернатор Приморья: Ким Чен Ын пообещал вернуться в Россию
Северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал вернуться в Россию, рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко после встречи с лидером КНДР.
Обновлено в 05:23
Политика
Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам
Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
Обновлено вчера в 15:29
Политика
Зеленский улетел отдыхать в Турцию
Обновлено в 02:07
Гаджеты
Опубликованы качественные изображения и видео «iPhone 11»
Издание CashKaro.com совместно с инсайдером OnLeaks опубликовали качественные изображения следующей модели iPhone, которая, вероятно, будет представлена в начале осени.
Обновлено в 02:42
Политика
Рябков назвал срок прекращения действия ДРСМД
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил на брифинге в Москве, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности по всей видимости прекратит свое существование 2 августа 2019 года.
Обновлено в 04:48
Политика
Путин и Си Цзиньпин обменялись подарками
Обновлено в 04:07
Игры
Игра про кота-детектива выйдет в сентябре 2019 года
Обновлено в 04:48
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Первая тренировка в Баку отменена
Обновлено в 05:33
Политика
В ЛНР начался прием документов на получение российского гражданства
Прием документов на получение российских паспортов начали в Луганской народной республике.
Обновлено в 00:44
Политика
Трамп заявил о вмешательстве Украины в американские выборы
Министерство юстиции США захотело получить информацию о возможных связях украинских деятелей с предвыборным штабом Хиллари Клинтон, заявил президент Дональд Трамп телеканалу Fox News.
Обновлено в 03:40
Футбол
«Тоттенхэм» назвал «Реалу» стоимость Эриксена
Как сообщает Daily Mail, "шпоры" уже назвали "галактикос" сумму, которую хотят выручить с трансфера одного из своих лидеров.
Обновлено вчера в 06:43
Политика
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Эмманюэль Макрон, президент Франции, предложил реформировать Шенгенскую зону, потому что предполагает, что соглашение по пространству, существующее на данный момент, не работает.
Обновлено вчера в 22:17
Общество
Из-за долгов за границу на майские праздники не пустят 3 млн человек
Порядка трёх миллионов российских граждан не смогут провести майские праздники за пределами России из-за долгов, пишет 26 апреля газета «Известия».
Обновлено вчера в 22:24
Энергетика
«Нафтогаз» предложит «Газпрому» новый транзитный договор на 10 лет
В среднем, подчеркнул топ-менеджер, это должно составлять 60 млрд куб. м. Новый транзитный договор, считает глава "Нафтогаза", должен быть подписан не напрямую с компанией, а с новым оператором газотранспортной системы Украины, и в предложениях Киева будут уже "европейские тарифы" на транзит газа.
Обновлено вчера в 12:59