Белоруссия оценит ущерб от поставок загрязнённой нефти из РоссииОбщественное телевидение России 23 апреля в 09:23

Белоруссия анализирует масштабы ущерба от поступления в страну российской загрязненной нефти. Об этом сообщили в концерне «Белнефтехим». Так, 19 апреля в компании заявили о резком ухудшении качества сырья, которое поступает по трубопроводу из России, передает ОТР.

Белоруссия оценит ущерб от поставок загрязнённой нефти из России

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