Энергетика
Белоруссия оценила ущерб от некачественной российской нефти в $100 млнРеальное время 07:56
Белоруссия дала предварительную оценку потерям из-за некачественной российской нефти. На данный момент они составляют $100 млн, пишет "Интерфакс" со ссылкой на зампредседателя концерна "Белнефтехим" Владимира Сизова.
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 20:42, Ашберн
Происшествия
Сотрудник Amnesty International подал в суд на МТС из-за взлома Telegram
Сотрудник правозащитной организации Amnesty International Олег Козловский подал в Тверской районный суд Москвы иск к оператору МТС из-за того, что в 2016 году неизвестный получил доступ к его аккаунту в Telegram, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на юриста «Агоры» Ильнура Шарапова.
Обновлено в 17:08
Политика
Ким Чен Ын назвал условия мира на Корейском полуострове
Уважаемый высший руководитель отметил, что США заняли одностороннюю и недружественную позицию на недавнем втором саммите глав КНДР и США, в результате чего ситуация на Корейском полуострове и в регионе сегодня замерла на мёртвой точке и даже дошла до опасной грани, чреватой возвратом к начальной точке, — сообщает ЦТАК.
Обновлено в 18:14
Происшествия
В Москве два человека погибли в перестрелке у метро «Новые Черемушки»
В полицию Москвы поступило сообщение о стрельбе у станции метро "Новые Черемушки".
Обновлено в 11:33
Религия
Православные отмечают Великую Пятницу
Православные называют этот день самым скорбным в году, ведь это пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию о крёстных страданиях, смерти Иисуса Христа, о снятии с креста его тела и погребении.
Обновлено в 20:30
Кино
Фильм-победитель Берлинале «Синонимы» откроет кинофестиваль «Край света. Запад»
Обновлено в 18:01
Происшествия
Дмитрий Быков назвал причиной своей госпитализации отравление
Дмитрий Быков сообщил, что попал в больницу в тяжелом состоянии из-за отравления. При этом писатель не знает, чем именно отравился.
Обновлено в 19:38
Музыка
Егору Криду оставили его псевдоним после ухода из Black Star
24-летний музыкант Егор Булаткин прекратил сотрудничество с лэйблом Black Star, но при этом сохранил псевдоним - Егор Крид.
Обновлено в 06:43
Футбол
Нобоа назвал топ-3 самых сексуальных спортсменок
Обновлено в 07:49
Экономика
В России предложили ввести налоговый вычет по расходам на спорт
Минфин РФ подготовил поправки в Налоговый кодекс (НК) о распространении социальных налоговых вычетов по НДФЛ на расходы на физкультурные и физкультурно-оздоровительные услуги, ожидая, что это привлечет к занятиям спортом больше граждан и даст экономический эффект в объеме около 200 млрд рублей.
Обновлено в 06:43
Хоккей
Овечкин, Кузнецов и Орлов вызваны в сборную России на ЧМ-2019
Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов вызваны в сборную России на чемпионат мира.
Обновлено в 01:24
Армия и оружие
Под Калининградом установят комплекс РЭБ, который охватит всю Европу
Комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Мурманск-БН" установят в Калининградской области.
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Шоу-бизнес
Пьяный Николас Кейдж спел в караоке
Обновлено в 13:48
Политика
Савченко сравнила российскую и украинскую тюрьмы
Народный депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что между российской и украинской тюрьмами "нет разницы".
Обновлено в 17:24
Политика
Трамп заявил, что в ближайшее время примет Си Цзиньпина в Белом доме
Президент США Дональд Трамп в ближайшее время примет председателя КНР Си Цзиньпина в Белом доме.
Обновлено в 17:18
Политика
Макаревич объяснил причины ненависти к Зеленскому
Российский музыкант, лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич высказался в адрес победителя президентских выборов на Украине — кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:39
Энергетика
Китайцы стали крупнейшими иностранными инвесторами завода НОВАТЭКа
НОВАТЭК подписал два обязывающих соглашения о вхождении в проект строительства завода по сжижению природного газа (СПГ) «Арктик СПГ-2» с китайскими CNODC («дочка» CNPC) и CNOOC, каждая получит по 10%, сообщила российская компания.
Обновлено в 13:55
Происшествия
Убившего человека казуара продадут на аукционе
Обновлено в 12:52
Политика
Небензя: выдача паспортов в Донбассе не представляет никому угрозы
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности, что решение об упрощённой выдаче российских паспортов жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей не представляет угрозы миру и безопасности.
Обновлено в 16:48
Общество
В Карском море нашли неизвестную подлодку
В Карском море возле побережья полуострова Таймыр найдена подводная лодка времен ВОВ.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Глава ЛНР назвал причину аварии на шахте
Обновлено в 19:48
Энергетика
Словакия приостановила прокачку российской нефти по «Дружбе»
Оператор словацкого участка «Дружбы» компания Transpetrol приостановила прокачку российской нефти по этому трубопроводу, сообщает в пятницу Bloomberg.
Обновлено в 17:42
Происшествия
В Петербурге при сносе заброшенной гостиницы погиб рабочий
Следственный комитет Санкт-Петербурга начал доследственную проверку в связи с гибелью рабочего, который был в составе бригады, сносящей заброшенную гостиницу "Северная корона".
Обновлено в 10:20
Наука
Выяснена причина возникновения гигантской полыньи в Антарктиде
Из-за труднодоступного места ученые Нью-Йоркского университета в Абу-Даби использовали сочетание спутниковых наблюдений и данных реанализа, чтобы обнаружить, что циклоны (столь же интенсивные, как категория 11 по шкале Бофорта) и сильные ветры, дующие вдоль ледяного покрова, вызывают смещение льда в противоположных направлениях, что приводит к возникновению полыньи.
Обновлено в 09:18
Экономика
«Фонтанка»: метро Петербурга покупает детали в пять раз дороже Москвы
«Петербургский метрополитен» собирается купить ровно такие же детали, которые Москва в декабре 2018 года покупала по ценам в 2-6 раз дешевле.
Обновлено в 13:40
Происшествия
В Москве при пожаре в жилом доме спасены более 20 человек
Пожар в жилом доме произошел на юго-западе Москвы. Сообщение о возгорании на Новочеремушкинской поступило в четверг в 23.43.
Обновлено в 19:25
Политика
Штаб рассказал о табу для Зеленского
Председатель штаба Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина» рассказал, что передача украинских земель кому-либо - это та черта, которую Зеленский не может пересечь.
Обновлено в 03:26
Музыка
Лобода отменила концерты из-за исчезновения организатора с деньгами
Украинская певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода отменила часть своего тура по Прибалтике из-за исчезновения с деньгами организатора концертов.
Обновлено в 15:05
Экономика
Кудрин предложил создать в России 4 новых метрополии
Глава российской Счетной палаты полагает, что было бы целесообразно создать в нашей стране к двум уже имеющимся метрополиям (Москва и Петербург) еще 4 новых.
Обновлено в 08:18
Происшествия
В Японии суд второй раз освободил Карлоса Гона под залог
Токийский окружной суд принял решение об освобождении бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона под залог в 500 млн иен ($4,5 млн), сообщает Kyodo News.
Обновлено в 03:27