Энергетика

Белоруссия оценила ущерб от некачественной российской нефти в $100 млнРеальное время 07:56

Белоруссия дала предварительную оценку потерям из-за некачественной российской нефти. На данный момент они составляют $100 млн, пишет "Интерфакс" со ссылкой на зампредседателя концерна "Белнефтехим" Владимира Сизова.
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Беларусь возобновила экспорт нефтепродуктов, но потеряла 100 млн долларов

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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 22:15, Ашберн
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