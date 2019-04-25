Белоруссия оценила ущерб от некачественной российской нефти в $100 млнРеальное время вчера в 07:56

Белоруссия дала предварительную оценку потерям из-за некачественной российской нефти. На данный момент они составляют $100 млн, пишет "Интерфакс" со ссылкой на зампредседателя концерна "Белнефтехим" Владимира Сизова.

Белоруссия оценила ущерб от некачественной российской нефти в $100 млн

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