Энергетика

Белоруссия оценила ущерб от грязной российской нефтиВзгляд.ру 17 мая в 09:48

Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко оценил ущерб от загрязненной российской нефти в 30 млн долларов только для одного нефтеперерабатывающего завода. Такую стоимость составляет вышедшее из строя оборудование на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе, передает ТАСС.
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Белоруссия оценила испорченное грязной нефтью оборудование НПЗ в $30 млн

Коммерсантъ17 мая в 11:08

Стоимость вышедшего из строя оборудования на Мозырском НПЗ оценили в примерно $30 млн

ТАСС17 мая в 10:24

Повреждения на Мозырском НПЗ из-за грязной российской нефти оценили в $30 млн

Интерфакс17 мая в 09:40

В Минске оценили стоимость вышедшего из строя оборудования на НПЗ в Мозыре

RT на русском17 мая в 10:21

Ущерб Мозырского НПЗ из-за российской «грязной» нефти составил $30 млн

Ведомости17 мая в 09:59

Минск оценил стоимость вышедшего из строя оборудования на Мозырском НПЗ

РБК17 мая в 10:23

Белоруссия решила добиться от России компенсации ущерба из-за грязной нефти

Московский Комсомолец17 мая в 08:38
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