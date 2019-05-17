Энергетика
Белоруссия оценила ущерб от грязной российской нефтиВзгляд.ру 17 мая в 09:48
Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко оценил ущерб от загрязненной российской нефти в 30 млн долларов только для одного нефтеперерабатывающего завода. Такую стоимость составляет вышедшее из строя оборудование на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе, передает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Повреждения на Мозырском НПЗ из-за грязной российской нефти оценили в $30 млн
Интерфакс17 мая в 09:40
В Минске оценили стоимость вышедшего из строя оборудования на НПЗ в Мозыре
RT на русском17 мая в 10:21
Белоруссия решила добиться от России компенсации ущерба из-за грязной нефти
Московский Комсомолец17 мая в 08:38
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 09:32, Ашберн
Политика
Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко
Бывший глава президентского протокола Украины Юрий Ладный заявил, что многим украинским дипломатам и простым украинцам порой было стыдно за недостойный внешний вид президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 05:52
Политика
Бутина записала видеообращение из тюрьмы США
Обновлено в 08:45
Музыка
Лазарев заявил о предвзятом отношении к России на «Евровидении»
Российский певец Сергей Лазарев, который занял на музыкальном конкурсе «Евровидение-2019» третье место, заявил журналистам, что видит по отношению к России «некую предвзятость», передает «РИА Новости».
Обновлено в 00:25
Общество
Более 40 тыс. человек приняли участие в московском велофестивале
Первый весенний московский велофестиваль в воскресенье собрал более 40 тыс. участников, что в два раза больше, чем ожидалось.
Обновлено в 09:03
Происшествия
Мужчина избил пенсионерку в одном из храмов в центре Москвы
Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который напал на пенсионерку в храме в Москве.
Обновлено в 06:44
Экономика
Греф рассказал о воровстве в Сбербанке
В Сбербанке не было ни одного случая воровства денег извне, кроме тех, где были вовлечены сотрудники банка, заявил глава кредитной организации Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 08:46
Финансы
Греф: ипотечные ставки могут опуститься ниже 8 процентов
Ставки по ипотечным кредитам могут опуститься до уровня 8 процентов в ближайшей перспективе, заявил глава Сбербанка Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". Пик инфляции пройден, отметил Греф.
Обновлено в 08:34
Авто
Эксперты рассказали, как сохранить автомобиль новым
Обновлено вчера в 06:35
Музыка
Ставропольцы стали лауреатами Российской студвесны
Триумфаторами Российской студенческой весны стали участники творческого объединения «Иные».
Обновлено в 02:45
Шоу-бизнес
Олег Газманов в течение 25 лет обеспечивал свою бывшую супругу
В ходе беседы с ведущей Лерой Кудрявцевой в эфире программы «Секрет на миллион» известный российский певец Олег Газманов рассказал о том, что после развода в течение 25 лет финансово обеспечивал свою бывшую жену Ирину, с которой он прожил в браке двадцать лет.
Обновлено в 05:11
Кино
Более миллиона человек требуют переснять финал «Игры престолов»
Поклонники сериала создали петицию, в которой предъявлено требование переснять восьмой финальный сезон «Игры престолов».
Обновлено вчера в 18:51
Политика
Минск и Москва согласовали проект по урегулированию поставок нефти
Россия и Белоруссия согласовали проект «дорожной карты» по урегулированию поставок нефти, а также приступили к его реализации.
Обновлено в 07:58
Политика
Бывший замглавы администрации Януковича вернулся на Украину
Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся на Украину.
Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес
Участницу Spice Girls госпитализировали с потерей зрения
Солистка британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун, также известная как Mel B, обратилась за медицинской помощью к врачам с жалобой на полную потерю зрения.
Обновлено в 05:08
Футбол
Названа минимальная цена билетов на Евро-2020 в Петербурге
Минимальная стоимость билетов составит 30 евро. За такую цену приобрести их можно будет на встречи в Бухаресте, Будапеште и Баку.
Обновлено в 07:06
Футбол
Енисей — Динамо 2:2
Обновлено в 08:54
Авто
Названы самые популярные версии LADA Vesta в России
В 1 квартале 2019 года в России было продано 21456 автомобилей семейства LADA Vesta с 1,6-литровым 106-сильным двигателем.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Старший сын Натальи Водяновой удивил поклонников модели своим ростом
Оказалось, что 17-летний Лукас уже значительно выше своей мамы модели. Вырос малыш😱❤️, — подписала Наталья Водянова.
Обновлено в 08:01
Происшествия
Загитова может быть наказана за вождение без прав
Обновлено в 05:15
Здоровье
С момента начала регистрации ВИЧ в России умерли 320 тысяч человек
"С начала регистрации ВИЧ-инфекции умерли к 31 декабря 2018 года более 318 тыс. ВИЧ-инфицированных, в том числе в 2018 году в Российской Федерации умерли от различных причин 36,87 тыс. больных ВИЧ-инфекцией", — сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 23:39
Футбол
Воронежский «Факел» проиграл решающий матч во Владивостоке
Обновлено в 04:56
Политика
Саакашвили посоветовал Зеленскому, как вести себя с Россией
Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире украинского телеканала «Наш» дал избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому совет относительно будущих отношений с Россией.
Обновлено в 03:50
Общество
В Татарстане обмелели реки: пугающие кадры с коптера
Обновлено в 06:30
Спорт
Дина Аверина победила в упражнениях с обручем на чемпионате Европы
Россиянка Дина Аверина победила в упражнениях с обручем на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Баку.
Обновлено в 07:15
Футбол
«Урал» и «Локомотив» сыграли вничью в Екатеринбурге
В Екатеринбурге завершился матч 30 тура российской премьер-лиги.
Обновлено в 06:45
Политика
В Кремле оценили шансы новой встречи Путина и Трампа
Предложение провести новую встречу лидеров России и США должно исходить от Вашингтона, считают в Кремле.
Обновлено в 08:10
Транспорт
В России временно ограничат дневное движение грузовиков по трассам
В России с 20 мая по 31 августа на некоторых участках дорог ограничат движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать + 32 ° С. Об этом свидетельствует приказ Росавтодора, который вступает в силу с понедельника, 20 мая.
Обновлено в 02:53
Происшествия
Участник Московского полумарафона умер после финиша
Мужчина умер, когда бежал полумарафон в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 08:08
Гаджеты
В Сети показали качественные официальные изображения Honor 20
В Сети появились первые качественные официальные изображений Honor 20, незащищенные водяными знаками.
Обновлено в 09:20