Энергетика
Белоруссия обвинила Россию в поставках некачественной нефтиЦентр энергетической экспертизы 04:58
Белоруссия обвинила Россию в поставках некачественной нефти. По версии Минска, в связи с этим приостановлена поставка светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, топлива для реактивных двигателей) в Польшу, Прибалтику, а также на Украину.
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«Попросят компенсацию»: эксперт о поставках в Белоруссию некачественной нефти
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