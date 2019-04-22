Белоруссия обвинила Россию в поставках некачественной нефтиЦентр энергетической экспертизы 04:58

Белоруссия обвинила Россию в поставках некачественной нефти. По версии Минска, в связи с этим приостановлена поставка светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, топлива для реактивных двигателей) в Польшу, Прибалтику, а также на Украину.

Политика Суд потребовал импичмента Порошенко и уголовного дела против него Судьи Окружного административного суда Киева (ОАСК) требуют запустить процедуру импичмента действующего президента Петра Порошенко и возбудить против него уголовное дело.

Политика МИД Японии отказался от фразы о возвращении Курил и объяснился Токио не признает российского суверенитета над территорией южных Курил и настаивает на возвращении под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

Космос Точность ГЛОНАСС повысят дополнительными спутниками Россия отправит на орбиту Земли шесть дополнительных спутников, что позволит повысить точность системы «ГЛОНАСС» на 25%.

Шоу-бизнес Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.

Происшествия СК сообщил о новой волне обысков по «делу Арашуковых» В Москве и других городах проходит свыше 30 обысков у предполагаемых фигурантов "дела Арашуковых", задержан ряд высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов Карачаево-Черкессии, сообщила во вторник официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

Энергетика Белоруссия до конца года начнет альтернативный России импорт нефти Белоруссия рассчитывает до конца 2019 г. начать альтернативный России импорт нефти через порты стран Балтии или Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергея Гриба.

Политика ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину Федеральное бюро расследований рассекретило документы о проверке версии о побеге Адольфа Гитлера в Аргентину в 1945 году.

Происшествия Власти Шри-Ланки назвали теракты местью за нападение в Новой Зеландии Несколько взрывов в пасхальное воскресенье на Шри-Ланке совершили экстремисты в ответ на нападение в Новой Зеландии.

Шоу-бизнес Вышедшая из психушки Бритни Спирс ужаснула фанатов Увиденное ужаснуло фанатов: Бритни выглядела отекшей, непричесанной и отстраненной от происходящего.

Общество В России в преддверии Пасхи не нашли высококачественных яиц «По результатам исследования 2019 года яиц высококачественной продукции, которая соответствует не только обязательным требованиям законодательства, но и повышенным требованиям стандарта Роскачества, обнаружено не было», — говорится в сообщении.

Экономика Каждая десятая пачка сигарет в России оказалась нелегальной Лидер – Северная Осетия – Алания, где доля нелегальных сигарет достигла 59,8%. В тройке лидеров также Брянская область, где нелегальными являются 36,4% табачной продукции в продаже, и Кабардино-Балкария с долей 36,2%.

Шоу-бизнес Маша Малиновская изменила внешность Телеведущая Маша Малиновская удивила поклонников новым образом. Внешность девушки действительно обновлена.

Политика В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.

Общество Фото: Forbes назвал россиян с самой дорогой лондонской недвижимостью Forbes составил рейтинг самых дорогих квартир и особняков в Лондоне, принадлежащих российским бизнесменам.

Шоу-бизнес «Она плоха»: сообщили о состоянии Пугачевой после юбилея На днях Алла Пугачева закатила грандиозный концерт в честь юбилея. А потом с самыми близкими и друзьями погуляла в ресторане.

Авто Вступили в силу новые правила для транспортного налога С 15 апреля не нужно платить налог за: автомобили, находящиеся в розыске, транспорт, розыск которого прекращен, с месяца начала розыска до месяца возврата транспортного средства владельцу/ Будьте внимательны: факт угона автомобиля и его возврата нужно подтвердить документами.

Недвижимость В России выросло число желающих продать собственную дачу В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.

Политика Патриарх Кирилл поздравил Зеленского с победой на выборах Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Владимира Зеленского, лидирующего во втором туре выборов президента Украины.

Шоу-бизнес Звезда «Ворониных» Любовь Тихомирова развелась с мужем По словам Тихомировой, поводом для расставания стала не ссора и не претензии, а банальное исчезновение гармонии в семье.

Общество Минтруд сообщил о двукратном снижении смертности на производстве Количество несчастных случаев на производстве со смертельным исходом снизилось с 2007 года более чем в два раза, с 4,5 до 1,6 тыс. в год, сообщил во вторник министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на Всероссийской неделе охраны труда.

Происшествия Студент требует с Apple $1 млрд за ошибку системы распознавания лиц Bloomberg пишет, что 18-летнего Усмана Баха задержали по подозрению в кражах из магазина Apple. Его опознала система распознавания лиц.

Политика Кандидат на пост главы ЕК хочет заблокировать «Северный поток — 2» Кандидат на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер обещает приложить максимум усилий для того, чтобы заблокировать реализацию проекта газопровода "Северный поток — 2".