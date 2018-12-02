Экономика
Белоруссия обвинила Россию в будущей потере 10 млрд долларов
Белоруссия обвинила Россию в будущей потере 10 млрд долларовВзгляд.ру12:14
В течение шести лет Белоруссия из-за налогового маневра в России может потерять около 10 млрд долларов, если не принять компенсационные меры, заявил замминистра финансов Белоруссии Андрей Белковец.
Взгляд.ру12:14
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 19:20, Ашберн
Экономика
Власти усилят контроль за системой маркировки товаров
«Ведомости» ознакомились с проектом концепции маркировки, которая в будущем охватит значительную часть товарных потоков в России.
Обновлено в 19:08
Энергетика
Россия увеличила добычу нефти на 1,4%
В январе-ноябре 2018 года в России было добыто 507,37 млн т нефти и газового конденсата, что на 1,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Обновлено в 16:39
Экономика
ФНС впервые опубликовала сведения о задолженности компаний по налогам
Федеральная налоговая служба (ФНС) впервые разместила в открытом доступе сведения о недоимках и задолженности юридических лиц по налогам и сборам, а также о наличии налоговых правонарушений.
Обновлено в 14:26
Экономика
Сергей Гордеев может купить Даниловский рынок
Сергей Гордеев может купить Даниловский рынок Основной акционер девелоперской группы ПИК Сергей Гордеев рассматривает возможность выкупить Даниловский рынок — первый в Москве фуд-холл, ставший модным среди москвичей.
Обновлено в 16:59
Энергетика
«Росгеология» укрепится в недрах
Госкомпания хочет сохранить монопольный статус "Росгеология" попросила Минприроды продлить ей статус единственного исполнителя госзаказа на воспроизводство минерально-сырьевой базы (ВМСБ), рассказали источники "Ъ".
Обновлено в 16:59
Финансы
Мы жили в эпоху безопасного кредита
Во всяком случае, если ЦБ не перейдет к таргетированию инфляции на уровне 2%, тогда тот же ресурс, хотя и уже в гораздо меньших объемах, появится вновь и может быть использован.
Обновлено в 16:59
Экономика
Глава МВФ: торговые трения угрожают росту мировой экономики
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард предупредила лидеров стран Группы двадцати (G20), что напряженность в вопросах торговли ведет к увеличению рисков экономического спада.
Обновлено в 12:35
Финансы
«Биточки» со вкусом печали. Крипторынок потерял 700 миллиардов за год
За год с начала "криптовалютного бума" капитализация рынка цифровых денег сократилась в шесть раз — с 826 до 135 миллиардов долларов.
Обновлено в 08:10
Экономика
В Турции назвали главного туристического конкурента страны
Испания стала основным конкурентом Турции в туристическом бизнесе в уходящем 2018 году.
Обновлено в 13:39
Экономика
На форуме «Атомекс» озвучат требования к оборудованию для проектов АЭС
Как следует из программы форума, на круглом столе "Типизация продукта АЭС" будут сделаны доклады о типизации проектов, технологических решений и характеристик оборудования при сооружении АЭС в РФ и за рубежом.
Обновлено в 16:28
Экономика
CNBC: Microsoft обошла Apple по рыночной капитализации
Microsoft обошла Apple по рыночной капитализации и стала самой дорогой компанией США.
Обновлено в 08:31
Экономика
Пилотный проект по снижению бедности стартует в России
Пилотный проект по снижению уровня бедности в России в два раза к 2024 году стартует в субботу и будет проходить в четыре этапа.
Обновлено в 17:35
Энергетика
Польша и Дания готовятся строить морской магистральный газопровод
Обновлено в 18:52
Экономика
Финансовые продукты выпишут по сценарию
Разработка типовых сценариев (скриптов) продаж финансовых продуктов станет задачей СРО, говорится в письме ЦБ, опубликованном 30 ноября.
Обновлено в 16:59
Экономика
Совет директоров ЦБ утвердил указание о новых тарифах ОСАГО
Совет директоров ЦБ утвердил указание о предельных размерах базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО, сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 09:53