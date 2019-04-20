Энергетика
Белоруссия обсудит с «Транснефтью» компенсацию за некачественную нефтьГазета.Ru 10:27
Председатель госконцерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков заявил, что Белоруссия планирует обсудить с ПАО "Транснефть" компенсацию за некачественную нефть.
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В Индии слон насмерть затоптал пять человек
Пять человек погибли после нападения слона в двух деревнях в штате Орисса в Индии, сообщает издание Hindu.
Обновлено в 10:27
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В Болгарии пообещали выступить против антироссийских санкций в ЕП
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Двое подростков ранены при стрельбе в Москве
Мужчина открыл огонь из окна своей квартиры на северо-западе Москвы и ранил двоих подростков.
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Происшествия
В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение
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Шоу-бизнес
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Фотограф Галина Кмит скончалась на 88-м году жизни
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Авто
Главное за неделю: два новых «Мерседеса», минивэн Lexus и большая брутальная Toyota
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Во время попытки силовиков скрытно проникнуть на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики в окрестностях поселка Октябрь погибла 23-летняя санинструктор, младший сержант ДНР Лилия Эгалегердиева.
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«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» и поднялся на первое место в АПЛ
«Манчестер Сити» одержал победу над лондонским «Тоттенхэм Хотспур» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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Авто
УАЗ выпустил экспедиционный «Хантер» за миллион рублей
Фото: tarantas.news Ульяновский автомобильный завод готовит к выводу на рынок новую комплектацию для внедорожника «Хантер» под названием «Экспедиция».
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Происшествия
Полицейские устроили массовую драку в Москве
Обновлено в 08:07
Авто
Стали известны доступные модификации Renault Arkana
Согласно полученному ОТТС (одобрение типа транспортного средства), новый кроссовер-купе Renault Arkana будет представлен в нескольких версиях: два доступных двигателя, полный или передний привод, а также пара вариантов бесступенчатых коробок передач.
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Гаджеты
На выпуск стыковочной станции NexDock 2, превращающей смартфон в ноутбук, собрано почти полмиллиона долларов
Менее чем через сутки на сайте коллективного финансирования Kickstarter завершится сбор средств на выпуск стыковочной станции NexDock 2. Рассчитывая собрать 50 000 долларов, разработчики NexDock 2 на момент написания этих строк смогли привлечь примерно 480 000 долларов.
Обновлено вчера в 13:51
Политика
С сайта Порошенко удалили слово «повстанцы» в отношении ополченцев Донбасса
Текст выступления политика опубликовали 20 января 2015 года. В нем он дважды назвал ополченцев ДНР и ЛНР повстанцами.
Обновлено в 07:00
Футбол
«Наполи» и «МЮ» интересуются защитником «Тоттенхэма» Триппьером
Защитник «Тоттенхэма» Киран Триппьер может продолжить карьеру в Италии. Интерес к 28-летнему англичанину проявляет «Наполи».
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
В Казахстане в ДТП с автобусом погибли 11 человек
В Казахстане на одной из трасс перевернулся пассажирский автобус, погибли 11 человек, еще 29 пострадали, сообщила пресс-служба МВД республики.
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Общество
Андрей Норкин назвал причину «исчезновения» из студии НТВ
Телеведущий Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии во время передачи "Место встречи".
Обновлено в 09:43
Происшествия
CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме
Обновлено в 10:12
Единоборства
Дебютный бой Штыркова в UFC отменён из-за болезни
Американский боец Девин Кларк рассказал, что его поединок на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге с россиянином Иваном Штырковым отменён.
Обновлено в 02:54
Экономика
Ростовский губернатор заявил в Ялте о наземно-подземном метро
Подходим не к тому метро, о котором привыкли говорить — о метро глубокого заглубления, речь идет о комбинировании: небольшое заглубление и навесной рельсовый транспорт, наземно-подземное комбинированное метро.
Обновлено в 05:08
Музыка
Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой
В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
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Политика
Академик Каблов рассказал историю создания двигателя ПД-14
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Политика
Порошенко в день тишины выложил компромат на жену Зеленского
Примечательно, что в субботу, 20 апреля, на Украине объявлен день тишины перед выборами, когда запрещена любая политическая агитация.
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Гаджеты
Google по ошибке отправила пользователю десяток розовых Pixel 3
Пользователь вернул белый Pixel 3 на 128 ГБ и попросил Google в качестве компенсации после оставшихся налогов в размере 900 долларов прислать ему розовый Pixel 3. По непонятным причинам компания ему прислала девять смартфонов.
Обновлено вчера в 14:35
Общество
В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения
Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес
Волочкова вызвала Собчак на дуэль и пригрозила шпагатом
Балерина Анастасия Волочкова вызвала телеведущую Ксению Собчак на словесную дуэль.
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