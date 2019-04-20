Энергетика
Белоруссия обсудит с «Транснефтью» компенсацию за некачественную нефтьГазета.Ru 10:27
Председатель госконцерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков заявил, что Белоруссия планирует обсудить с ПАО "Транснефть" компенсацию за некачественную нефть.
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Начата проверка по факту драки между полицейскими на юге Москвы.
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Экономика
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Миллионы евро нашли в доме экс-президента Судана
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