Энергетика

Белоруссия обсудит с «Транснефтью» компенсацию за некачественную нефтьГазета.Ru 10:27

Председатель госконцерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков заявил, что Белоруссия планирует обсудить с ПАО "Транснефть" компенсацию за некачественную нефть.
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