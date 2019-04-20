Белоруссия обсудит с «Транснефтью» компенсацию за некачественную нефтьГазета.Ru 10:27

Председатель госконцерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков заявил, что Белоруссия планирует обсудить с ПАО "Транснефть" компенсацию за некачественную нефть.

Белоруссия обсудит с «Транснефтью» компенсацию за некачественную нефть

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