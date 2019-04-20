Энергетика
Белоруссия обсудит с «Транснефтью» компенсации за некачественную нефтьИзвестия 20 апреля в 10:55
Белоруссия работает над минимизацией последствий поступления из России некачественной нефти и обсудит с компанией «Транснефть» компенсации. Об этом 20 апреля журналистам сообщил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков, передает «Белта».
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«Попросят компенсацию»: эксперт о поставках в Белоруссию некачественной нефти
Rambler News Service08:38
«Белнефтехим» потребует от «Транснефти» компенсацию за поставку некачественной нефти
ТАСС20 апреля в 10:04
Минск обсудит с «Транснефтью» компенсацию из-за поступления некачественной нефти
Коммерсантъ20 апреля в 10:28
Белоруссия потребует от «Транснефти» компенсацию из-за некачественной нефти
Интерфакс20 апреля в 10:20
Минск обсудит с «Транснефтью» компенсацию из-за поступления некачественной нефти
Ведомости20 апреля в 16:01
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 21:12, Ашберн
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