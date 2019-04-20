Белоруссия обсудит с «Транснефтью» компенсации за некачественную нефтьИзвестия 20 апреля в 10:55

Белоруссия работает над минимизацией последствий поступления из России некачественной нефти и обсудит с компанией «Транснефть» компенсации. Об этом 20 апреля журналистам сообщил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков, передает «Белта».

Белоруссия обсудит с «Транснефтью» компенсации за некачественную нефть

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