Энергетика
Белоруссия обсудит с «Транснефтью» компенсации за некачественную нефтьИзвестия вчера в 10:55
Белоруссия работает над минимизацией последствий поступления из России некачественной нефти и обсудит с компанией «Транснефть» компенсации. Об этом 20 апреля журналистам сообщил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков, передает «Белта».
Читать в источнике
Оценить38
Подробнее о событии
Показать все источники
Минск обсудит с «Транснефтью» компенсацию из-за поступления некачественной нефти
Ведомостивчера в 16:01
Минск обсудит с «Транснефтью» компенсацию из-за поступления некачественной нефти
Коммерсантъвчера в 10:28
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 10:09, Ашберн
Политика
В штаб Зеленского пришла полиция
В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве пришла полиция, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента в расположении команды шоумена.
Обновлено в 07:36
Политика
Стал известен лидер голосования на Украине на 12:00
По состоянию на 12:00 Владимир Зеленский набирает 71,8% голосов в ходе второго тура президентских выборов Украины.
Обновлено в 07:19
Футбол
Хоккеист «Ак Барса» Лукоянов дебютировал в ПФЛ
Обновлено в 09:14
Наука
Эффективность занятий спортом и тренировок зависит от времени суток
Эффективность спортивных тренировок и в целом занятия спортом зависит от времени суток, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 10:29
Авто
На видео представлена премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей
Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
Обновлено вчера в 10:50
Армия и оружие
При атаке ВСУ в Донбассе погибла 23-летняя санинструктор ВС ДНР
Обновлено вчера в 11:59
Общество
Писатель Дмитрий Быков пришел в сознание
Обновлено в 08:26
Хоккей
Три очка Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Каролину»
Обновлено вчера в 23:41
Общество
Медики объяснили опасность поздних родов для демографии России
Поздние роды и демографический кризис 90-х годов ведут к снижению рождаемости в России.
Обновлено вчера в 20:46
Политика
Невестка Порошенко обвинила жену Зеленского в лицемерии
Обновлено в 05:50
Политика
Суд отказался снимать Зеленского с выборов
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия
Число жертв взрывов на Шри-Ланке выросло до 215 человек
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес
Яна Поплавская заявила, что последний муж Ирины Цывиной избивал ее
Актриса Ирина Цывина умерла в ночь на 18 апреля. Прощание с ней состоится 22 апреля в Доме кино в Москве.
Обновлено в 04:20
Футбол
«Урал» — «Рубин». Объявлены стартовые составы на матч 24-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы «Урала» и «Рубина» на матч 24-го тура российской Премьер-лиги, который пройдет сегодня в Екатеринбурге (начало — в 16:30 мск).
Обновлено в 08:08
Авто
Назван топ-5 самых доступных универсалов в России
Обновлено в 04:11
Происшествия
Полицейские арестовали вагончик экоактивистов на станции Шиес
Сотрудники МВД по Ленскому району сегодня вечером прибыли на станцию Шиес и совместно с сотрудниками частного охранного предприятия опечатали вагончик экоактивистов, который был установлен ещё в декабре.
Обновлено 19 апреля в 16:40
Политика
Первый экзит-пол с выборов президента опубликовали украинские журналисты
В сети появился первый экзит-пол с выборов президента Украины.
Обновлено в 06:52
Экономика
Saudi Aramco выкупит долю Shell в НПЗ в Эль-Джубайле за $631 млн
Saudi Aramco выкупит полную долю (50%) англо-голландской Shell в совместном предприятии Sasref в городе Эль-Джубайле за $631 млн.
Обновлено в 08:02
Наука
Метеорологи предупредили о магнитной буре 22 апреля
По данным портала Space Weather, корональный выброс достигнет Земли уже 22 апреля, именно в этот день ожидается максимальная активность магнитной бури.
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес
Концерт памяти Евгения Осина завершился скандалом
В четверг, 18 апреля, в элитном столичном ресторане Siberia состоялся концерт памяти Евгения Осина «Подари мне счастье», который скончался 17 ноября 2018 года.
Обновлено вчера в 06:00
Общество
Как отдыхаем на майские праздники в 2019 году: календарь выходных дней
Многих томичей интересует, сколько дней можно отдохнуть в мае, а также будут ли в этом году еще одни «длинные выходные».
Обновлено в 02:21
Политика
В Сети высмеяли призыв украинского генерала захватить часть России
В соцсетях отреагировали на призыв украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко захватить часть России в случае ее "распада".
Обновлено в 08:06
Политика
Лавров оценил возможность новых провокаций в Керченском проливе
Глава МИД России Сергей Лавров считает, что НАТО не станет оказывать военную поддержку и не будет участвовать в новых провокациях Киева в районе Керченского пролива.
Обновлено в 06:31
Общество
В испанских аэропортах перешли на гендерно-нейтральные обращения
В аэропортах Испании начали использовать гендерно-нейтральные обращения.
Обновлено в 07:38
Здоровье
В России каждая третья женщина имеет ожирение
Каждая третья женщина имеет ожирение, каждая вторая — избыточный вес. Об этом сообщило государственное издание «Российская газета».
Обновлено в 01:27
Политика
Пятилетний белорус выиграл $2 тысячи за шутку про кузнечика-Зеленского
Мальчик исполнил актуализированный вариант детской песенки про кузнечика: "В траве сидел кузнечик, в траве сидел кузнечик / Зелененький он был / Представьте себе, представьте себе / Зеленский — президент !"
Обновлено в 10:03