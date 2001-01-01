Экономика
Белоруссия не получит кредитов МВФ до конца предвыборной кампанииREGNUM 01:00
По словам министра, процедуры и правила МВФ таковы, что переговоры о предоставлении кредитов или заключении новых страновых программ не проводятся в период предвыборных кампаний. Белоруссию парламентские выборы ждут в ноябре, а президентские — не позднее августа 2020 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 04:42, Ашберн
Политика
Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено вчера в 22:50
Шоу-бизнес
Алла Пугачева благословила Лободу петь для страны
Выступившая на фестивале «Новая волна» певица Светлана Лобода поблагодарила в Instagram композитора Игоря Крутого за песню, Аллу Пугачеву за благословение и своих зрителей за то, что она на сцене.
Обновлено вчера в 15:35
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено вчера в 06:23
Политика
Медведев высказался о переходе на четырехдневную рабочую неделю
Председатель правительства России Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Обновлено 23 августа в 16:59
Происшествия
С кукурузного поля в Подмосковье увезли все части аварийного А321
Все части самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего аварийную посадку в Подмосковье, вывезены с кукурузного поля, сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Обновлено вчера в 02:53
Происшествия
По делу Абызова арестовали имущество на 27 млрд рублей
В рамках возбуждённого дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова арестованы имущество, недвижимость и денежные средства на сумму более 27 млрд рублей.
Обновлено в 04:27
Политика
США ввели новые санкции против России из-за дела Скрипалей
26 августа вступает в силу второй пакет антироссийских санкций США — из тех, что Вашингтон увязал с так называемым делом Скрипалей.
Обновлено в 01:59
Единоборства
Сергей Ковалев нокаутировал Энтони Ярда
Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев сегодня в Челябинске успешно защитил свой титул, одержав досрочную победу над Энтони Ярдом.
Обновлено 24 августа в 15:46
Шоу-бизнес
Божена Рынска заявила, что ждет ребенка от покойного Малашенко
Вдова экс-гендиректора, сооснователя телекомпании НТВ Игоря Малашенко Божена Рынска заявила, что ждет ребенка от покойного супруга.
Обновлено в 04:10
Общество
Покрас Лампас решил отложить свой визит в Екатеринбург
Обновлено в 02:03
Общество
В Роскачестве рассказали, как спасти ребенка от кибербуллинга
Отмечается, что две трети российских детей подросткового возраста, 70 процентов, становились жертвами или участниками интернет- травли.
Обновлено в 01:00
Политика
Команда Олега Аршбы признала поражение на выборах президента Абхазии
Команда кандидата в президенты Абхазии Олега Аршбы признала выход во второй тур оппозиционера Алхаса Квицинии.
Обновлено в 02:43
Политика
Трамп отказался встречаться с главой МИД Ирана на саммите G7
Президент США Дональлд Трамп решил не встречаться с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом на саммите G7 во французском Биаррице.
Обновлено в 04:06
Общество
В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
Пользователи "Сбербанк Онлайн" испытывают сложности с работой сервиса, следует из данных портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 02:39
Экономика
Владелец «Кириешек» планирует открыть сервис доставки
Производитель кондитерских изделий и снеков «КДВ Групп» (бренды «Яшкино», «Бабкины семечки», «Кириешки») намерен запустить в России сервис экспресс-доставки грузов.
Обновлено в 02:54
Политика
Порошенко пообещал поднять над Донецком украинский флаг
Обновлено в 02:50
Общество
Роман Вильфанд предупредил о похолодании в Москве до трех градусов
По словам эксперта, температура воздуха начнет ощутимо снижаться — с 22 градусов в понедельник, 26 августа, до 15–17 градусов в среду, 28 августа.
Обновлено вчера в 16:20
Общество
Опубликовано видео странной посадки Су-57 в Жуковском
Видеозапись нештатной посадки истребителя Су–57 на аэродроме Жуковский опубликована 25 августа в телеграм-канале «Военный Осведомитель».
Обновлено вчера в 15:09
Общество
Прокурор потребовал лишить родительских прав еще двоих участников акции протеста
Обновлено в 04:28
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено 24 августа в 20:21
Армия и оружие
В России началось производство ракетоносца ПАК ДА
Российские предприятия начали производство перспективного ракетоносца ПАК ДА.
Обновлено в 03:07
Политика
Индия предложила заменить турбины «Силовых машин» для АЭС на японские
Нью-Дели предлагает «Росатому» заменить его на продукцию японских производителей.
Обновлено в 00:20
Футбол
«Зенит» интересуется полузащитником «Ренна» Гренье
Зенит проявляет интерес к полузащитнику Ренна Клеману Гренье, сообщает Foot Mercato.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о пусках «Синевы» и «Булавы» с подлодок
Пуск ракет был произведен из приполюсного района в Северном Ледовитом океане и из Баренцева моря.
Обновлено 24 августа в 04:32
Общество
Мэрия Москвы объяснила отказ оппозиции в акции на 3 сентября
Обновлено в 03:04
Происшествия
В Барселоне эвакуировали пляж из-за взрывного устройства
Полиция Барселоны эвакуировала один из самых популярных пляжей Сант Себастиа у исторического центра города из-за обнаруженного взрывного устройства.
Обновлено вчера в 09:42
Происшествия
В ходе протестов в Гонконге пострадали 15 полицейских
Обновлено в 01:27
Культура
Олега Меньшикова экстренно госпитализировали
Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено 24 августа в 17:06
Происшествия
Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:01