Экономика
Белоруссия не исключила транзита нефти в Европу в полном объемеГазета.Ru 10:57
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас считает, что страна еще может обеспечить стандартный годовой объем транзита нефти в Европу, несмотря на ситуацию с загрязнением нефти в нефтепроводе "Дружба".
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