Экономика

Белоруссия не исключила транзита нефти в Европу в полном объемеГазета.Ru 10:57

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас считает, что страна еще может обеспечить стандартный годовой объем транзита нефти в Европу, несмотря на ситуацию с загрязнением нефти в нефтепроводе "Дружба".
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Белоруссия не исключила транзита нефти в Европу в полном объеме

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Премьер Белоруссии считает возможным восполнить объем транзита нефти РФ по итогам года

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Белоруссия считает возможным обеспечить стандартный годовой объем транзита нефти в Европу

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Румас допустил возможность восполнения объёма транзита нефти РФ

News.ru10:52
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