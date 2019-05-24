Белоруссия не исключила транзита нефти в Европу в полном объемеГазета.Ru 10:57

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас считает, что страна еще может обеспечить стандартный годовой объем транзита нефти в Европу, несмотря на ситуацию с загрязнением нефти в нефтепроводе "Дружба".

Белоруссия не исключила транзита нефти в Европу в полном объеме

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