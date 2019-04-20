Энергетика
Белоруссия нашла хлор в российской нефтиКоммерсантъ вчера в 15:43
«Белнефтехим» требует консультаций с «Транснефтью» Белоруссия пожаловалась «Транснефти» на резкое ухудшение качества российской нефти в связи с ростом концентрации «хлорорганических соединений».
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«Транснефть» планирует устранить проблемы с качеством нефти в «Дружбе» в начале недели
Коммерсантъвчера в 18:11
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Стрелявший в Москве из окна мужчина ранил двух подростков
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Клинцевич отреагировал на заявление Линкявичюса
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На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
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Государства Европы понесли ущерб от антироссийских санкций в размере 100 млрд евро с момента начала их действия.
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