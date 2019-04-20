Энергетика

Белоруссия нашла хлор в российской нефтиКоммерсантъ вчера в 15:43

«Белнефтехим» требует консультаций с «Транснефтью» Белоруссия пожаловалась «Транснефти» на резкое ухудшение качества российской нефти в связи с ростом концентрации «хлорорганических соединений».
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«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти

РИА Новостивчера в 17:43

«Белнефтехим» пожаловался на ухудшение качества нефти из России

Говорит Москвавчера в 14:20

«Транснефть» планирует устранить проблемы с качеством нефти в «Дружбе» в начале недели

Коммерсантъвчера в 18:11

«Транснефть» назвала сроки улучшения качества идущей в Белоруссию нефти

РБКвчера в 16:55

«Белнефтехим» заявил об ухудшении качества нефти из России

ТАССвчера в 14:43

«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества нефти из РФ

Интерфаксвчера в 14:18

«Белнефтехим» заявил о «резком ухудшении» качества нефти из России

RT на русскомвчера в 16:44
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Политика

Кузнецова сообщила о возвращении 50 российских детей из Сирии и Ирака

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Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой

В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
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«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» и поднялся на первое место в АПЛ

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Обновлено в 04:30
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Лукашенко: война научила белорусов держать порох сухим

По словам Лукашенко, события военных лет научили белорусов «порох держать сухим».
Обновлено в 09:25
Политика

Порошенко позвонил Помпео и пожаловался на Зеленского

Телефонные переговоры с госсекретарем Соединенных Штатов Маклом Помпео после дебатов с шоуменом Владимиром Зеленским провел президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 20:02
Технологии

Дания проследит за содержанием серы в выхлопе судов с помощью дрона

Дания начала следить за содержанием серы в выхлопных газах судов, проходящих через Большой Бельт, с помощью беспилотного летательного аппарата.
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Комфортный салон и спорный внешний вид – ТОП-10 необычных автомобилей

Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес

Инфаркт, сепсис, отравление: После Уфы Быкову приписали новые диагнозы

После решения врачей о срочной перевозке пациента в московский НИИ имени Бурденко в СМИ продолжили появляться всё новые диагнозы.
Обновлено в 01:29
Происшествия

По факту пожаров в Забайкалье возбудили уголовные дела

В Забайкалье возбуждены уголовные дела из-за неосторожного обращения с огнем после того, как регион охватили пожары.
Обновлено в 09:35
Происшествия

В Москве полицейские устроили массовую драку

Обновлено в 06:50
Экономика

РФПИ инвестирует в компанию по распознаванию лиц VisionLabs

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) одобрил инвестицию в компанию VisionLabs, которая разрабатывает технологии по распознаванию лиц.
Обновлено вчера в 07:56
Происшествия

CNN: очаг возгорания в Нотр-Даме находился около шпиля

Очаг возгорания в соборе Парижской Богоматери находился в центральной части крыши здания вблизи основания его шпиля, сообщает CNN со ссылкой на источник в полиции.
Обновлено в 07:49
Политика

Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»

Супруга кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского Елена была внесена в базу данных сайта украинского «Миротворец».
Обновлено в 09:02
Армия и оружие

Беспилотник для разведки в радиусе 100 километров создали в России

Обновлено в 09:12
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Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт

Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей большим сольным концертом.
Обновлено 18 апреля в 04:52
Происшествия

Стрелявший в Москве из окна мужчина ранил двух подростков

Мужчина, открывший огонь из окна собственной квартиры на северо-западе Москвы, ранил двоих подростков, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено в 09:27
Политика

Клинцевич отреагировал на заявление Линкявичюса

Обновлено в 08:34
Политика

Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия — оплот суверенитета республики.
Обновлено в 07:24
Музыка

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Футбол

Адиев: «„Анжи“ гибнет. Это не красит Республику Дагестан»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев после поражения от «Ахмата» со счетом 0:1 в домашнем матче 24-го тура РПЛ обратился к правительству Республики Дагестан в связи с серьезными финансовыми проблемами махачкалинского клуба.
Обновлено вчера в 17:34
Политика

Потери стран ЕС от антироссийских санкций оценили в 100 млрд евро

Государства Европы понесли ущерб от антироссийских санкций в размере 100 млрд евро с момента начала их действия.
Обновлено в 09:24
Происшествия

Санитарный вертолет эвакуировал из Зеленограда сбитого машиной ребенка

Обновлено в 08:08
Авто

УАЗ начал продажи новой версии внедорожника «Хантер»

Ульяновский автозавод приступил к продажам новой модели УАЗ «Хантер».
Обновлено в 03:32
Происшествия

В Подмосковье 123 тысячи человек остались без света

«Без электроснабжения остались бытовые потребители восьми населенных пунктов в Ленинском районе и части города Видное (около 123 тыс. человек)»,— сообщили «Интерфаксу» в Минэнерго России.
Обновлено в 07:00
Кино

«ВКонтакте» заблокирует половину пользователей на 15 минут

Желающим необходимо будет зайти в приложение, подать заявку, и в день мировой премьеры соцсеть заблокирует странички каждого второго участника акции.
Обновлено вчера в 16:55
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Правительство России запретило экспорт нефти на Украину

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому Россия полностью прекращает экспорт нефти на Украину.
Обновлено 18 апреля в 09:54
Политика

Раздача денег массовке Порошенко попала на видео

В сети появились видеокадры, на которых, предположительно, идет раздача денег за участие в массовке за кандидата в президенты Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 06:55
Авто

Составлен топ-10 самых популярных автомобилей в России

Обновлено в 01:01
Происшествия

В Псковской области посадили самолет, нарушивший границы России

На перехват неизвестного судна поднялись истребители и авиация. Самолет был посажен на аэродроме в Псковской области.
Обновлено вчера в 04:23
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