Энергетика
Белоруссия нашла хлор в российской нефтиКоммерсантъ вчера в 15:43
«Белнефтехим» требует консультаций с «Транснефтью» Белоруссия пожаловалась «Транснефти» на резкое ухудшение качества российской нефти в связи с ростом концентрации «хлорорганических соединений».
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«Транснефть» планирует устранить проблемы с качеством нефти в «Дружбе» в начале недели
Коммерсантъвчера в 18:11
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Футбол
Радамель Фалькао: «„ПСЖ“ — великая команда, но в наших силах показать себя с лучшей стороны»
Напомним, встреча «ПСЖ» — «Монако» состоится 21 апреля.
Обновлено вчера в 10:26
Наука
Небольшой ежедневный кусок сыра снижает вероятность инфаркта
Обновлено вчера в 02:21
Политика
Москва запретила экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину
В целях противодействия недружественным действиям Киева, Москва ввела ограничительные меры в отношении Украины, которые коснутся экспорта нефти и нефтепродуктов.
Обновлено 18 апреля в 05:43
Авто
Mercedes-Benz откажется от партнерства с Renault Nissan
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия
Неизвестные подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение
Обновлено вчера в 15:50
Религия
20 апреля православные отметят Лазареву субботу
Обновлено 17 апреля в 11:30
Космос
Первая молекула во Вселенной наконец обнаружена в космосе
Исследователи знали, что гелий-гидрид ион следует искать в окрестностях умирающих звезд, подобных Солнцу, которые называют планетарными туманностями, поэтому объектом этих наблюдений стала планетарная туманность NGC 7027, находящаяся на расстоянии примерно 3000 световых лет от нас.
Обновлено 18 апреля в 00:40
Происшествия
В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусом
По предварительным данным, одиннадцать человек погибли, 29 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Казахстане.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Немецкий самолет эвакуирует пострадавших в ДТП с автобусом на Мадейре
Самолет ВВС ФРГ вылетел в субботу на португальский остров Мадейра для эвакуации туристов, пострадавших в результате ДТП с автобусом, сообщил МИД ФРГ.
Обновлено в 03:19
Общество
Роман Полански решил вернуться в Американскую киноакадемию через суд
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сексуальные домогательства из Американской академии киноискусств исключён 3 мая 2018 года.
Обновлено вчера в 20:48
Экономика
Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
Обновлено вчера в 06:46
Происшествия
Число пострадавших в результате пожаров в Забайкалье увеличилось до 25
Число пострадавших от пожаров в населенных пунктах в Забайкальском крае возросло до 25 человек, сообщили ТАСС в субботу в региональном главке МЧС.
Обновлено в 01:27
Политика
Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Политика
На «Олимпийском» прошли дебаты Порошенко и Зеленского
Обновлено вчера в 13:17
Авто
Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии
Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza снова стал бестселлером японской марки в Индии.
Обновлено вчера в 23:43
Шоу-бизнес
Алена Краснова показала кадры с новой фотосессии с Никитой Пресняковым
Алена Краснова вместе с Никитой Пресняковым недавно приняла участие в новой стилизованной фотосессии.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Крымского активиста посадили на шесть лет за посты в интернете
В Ростове-на-Дону суд вынес приговор активисту из Крыма Евгению Каракашеву, обвинявшемуся в создании экстремистских постов в интернете.
Обновлено вчера в 15:01
Футбол
СМИ: Санчес получает бонус в 75 тысяч фунтов за каждый выход на поле в составе «МЮ»
Источники в Англии сообщили, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес получает дополнительный бонус в 75 тысяч фунтов за каждое появление на поле.
Обновлено в 01:51
Единоборства
Дебютный бой Штыркова в UFC отменён из-за болезни
Американский боец Девин Кларк рассказал, что его поединок на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге с россиянином Иваном Штырковым отменён.
Обновлено в 02:54
Политика
Украинский суд присудил компенсацию российскому «МиГу»
Хозяйственный суд Хмельницкой области Украины удовлетворил иск российской корпорации "МиГ" против "Красиловского агрегатного завода", которого обязал выплатить компании пять миллионов рублей.
Обновлено вчера в 14:13
Общество
ЕС упростит правила выдачи шенгенских виз для добросовестных туристов
Европейский парламент одобрил предложения Еврокомиссии (ЕК) по изменению правил выдачи шенгенских виз, сообщается на сайте ЕК.
Обновлено вчера в 13:00
Гаджеты
Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold показал внутренности
В Интернете появились фотографии гибкого смартфона Samsung Galaxy Fold в разобранном виде: снимки позволяют получить представление о внутренней конструкции уникального аппарата.
Обновлено 18 апреля в 10:37
Музыка
Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой
В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Общество
На Шиесе сожгли два деревянных моста
Сегодня ночью пламенем были уничтожены две деревянные переправы на участке дороги Мадмас - Шиладор, ведущей к строящемуся мусорному полигону.
Обновлено вчера в 10:33
Политика
США призвали не пускать российские самолеты в Венесуэлу
США призвали все страны последовать примеру Мальты, которая не пустила в свое воздушное пространство два российских самолета, направлявшихся в Венесуэлу.
Обновлено вчера в 14:08
Политика
Рейтинг Трампа упал до минимума с начала года на фоне доклада Мюллера
Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Дональда Трампа снизился на 3% на фоне доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.
Обновлено в 00:25
Наука
Ученые обнаружили новую геотермальную зону в Йеллоустоне
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
В США поймали огромную рыбу-меч весом около 340 килограммов
В США рыбаки поймали огромную рыбу-меч, которая весит около 340 килограммов.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Следователи задержали совладельца банка «Югра»
Ранее в отношении банкира было возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств ПАО Банк «Югра» в сумме 7,5 млрд рублей.
Обновлено вчера в 06:49