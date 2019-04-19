Белоруссия нашла хлор в российской нефтиКоммерсантъ вчера в 15:43

«Белнефтехим» требует консультаций с «Транснефтью» Белоруссия пожаловалась «Транснефти» на резкое ухудшение качества российской нефти в связи с ростом концентрации «хлорорганических соединений».

Политика Москва запретила экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину В целях противодействия недружественным действиям Киева, Москва ввела ограничительные меры в отношении Украины, которые коснутся экспорта нефти и нефтепродуктов.

Космос Первая молекула во Вселенной наконец обнаружена в космосе Исследователи знали, что гелий-гидрид ион следует искать в окрестностях умирающих звезд, подобных Солнцу, которые называют планетарными туманностями, поэтому объектом этих наблюдений стала планетарная туманность NGC 7027, находящаяся на расстоянии примерно 3000 световых лет от нас.

Происшествия В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусом По предварительным данным, одиннадцать человек погибли, 29 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Казахстане.

Происшествия Немецкий самолет эвакуирует пострадавших в ДТП с автобусом на Мадейре Самолет ВВС ФРГ вылетел в субботу на португальский остров Мадейра для эвакуации туристов, пострадавших в результате ДТП с автобусом, сообщил МИД ФРГ.

Общество Роман Полански решил вернуться в Американскую киноакадемию через суд Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сексуальные домогательства из Американской академии киноискусств исключён 3 мая 2018 года.

Экономика Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.

Происшествия Число пострадавших в результате пожаров в Забайкалье увеличилось до 25 Число пострадавших от пожаров в населенных пунктах в Забайкальском крае возросло до 25 человек, сообщили ТАСС в субботу в региональном главке МЧС.

Политика Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Авто Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza снова стал бестселлером японской марки в Индии.

Шоу-бизнес Алена Краснова показала кадры с новой фотосессии с Никитой Пресняковым Алена Краснова вместе с Никитой Пресняковым недавно приняла участие в новой стилизованной фотосессии.

Происшествия Крымского активиста посадили на шесть лет за посты в интернете В Ростове-на-Дону суд вынес приговор активисту из Крыма Евгению Каракашеву, обвинявшемуся в создании экстремистских постов в интернете.

Футбол СМИ: Санчес получает бонус в 75 тысяч фунтов за каждый выход на поле в составе «МЮ» Источники в Англии сообщили, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес получает дополнительный бонус в 75 тысяч фунтов за каждое появление на поле.

Единоборства Дебютный бой Штыркова в UFC отменён из-за болезни Американский боец Девин Кларк рассказал, что его поединок на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге с россиянином Иваном Штырковым отменён.

Политика Украинский суд присудил компенсацию российскому «МиГу» Хозяйственный суд Хмельницкой области Украины удовлетворил иск российской корпорации "МиГ" против "Красиловского агрегатного завода", которого обязал выплатить компании пять миллионов рублей.

Общество ЕС упростит правила выдачи шенгенских виз для добросовестных туристов Европейский парламент одобрил предложения Еврокомиссии (ЕК) по изменению правил выдачи шенгенских виз, сообщается на сайте ЕК.

Гаджеты Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold показал внутренности В Интернете появились фотографии гибкого смартфона Samsung Galaxy Fold в разобранном виде: снимки позволяют получить представление о внутренней конструкции уникального аппарата.

Музыка Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».

Общество На Шиесе сожгли два деревянных моста Сегодня ночью пламенем были уничтожены две деревянные переправы на участке дороги Мадмас - Шиладор, ведущей к строящемуся мусорному полигону.

Политика США призвали не пускать российские самолеты в Венесуэлу США призвали все страны последовать примеру Мальты, которая не пустила в свое воздушное пространство два российских самолета, направлявшихся в Венесуэлу.

Политика Рейтинг Трампа упал до минимума с начала года на фоне доклада Мюллера Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Дональда Трампа снизился на 3% на фоне доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.