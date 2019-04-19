Энергетика

Белоруссия нашла хлор в российской нефтиКоммерсантъ вчера в 15:43

«Белнефтехим» требует консультаций с «Транснефтью» Белоруссия пожаловалась «Транснефти» на резкое ухудшение качества российской нефти в связи с ростом концентрации «хлорорганических соединений».
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«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти

РИА Новостивчера в 17:43

«Белнефтехим» заявил о «резком ухудшении» качества нефти из России

RT на русскомвчера в 16:44

«Транснефть» назвала сроки улучшения качества идущей в Белоруссию нефти

РБКвчера в 16:55

«Транснефть» планирует устранить проблемы с качеством нефти в «Дружбе» в начале недели

Коммерсантъвчера в 18:11

«Белнефтехим» заявил об ухудшении качества нефти из России

ТАССвчера в 14:43

«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества нефти из РФ

Интерфаксвчера в 14:18

«Белнефтехим» пожаловался на ухудшение качества нефти из России

Говорит Москвавчера в 14:20
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Футбол

Радамель Фалькао: «„ПСЖ“ — великая команда, но в наших силах показать себя с лучшей стороны»

Напомним, встреча «ПСЖ» — «Монако» состоится 21 апреля.
Обновлено вчера в 10:26
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Небольшой ежедневный кусок сыра снижает вероятность инфаркта

Обновлено вчера в 02:21
Политика

Москва запретила экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину

В целях противодействия недружественным действиям Киева, Москва ввела ограничительные меры в отношении Украины, которые коснутся экспорта нефти и нефтепродуктов.
Обновлено 18 апреля в 05:43
Авто

Mercedes-Benz откажется от партнерства с Renault Nissan

Обновлено вчера в 07:00
Происшествия

Неизвестные подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение

Обновлено вчера в 15:50
Религия

20 апреля православные отметят Лазареву субботу

Обновлено 17 апреля в 11:30
Космос

Первая молекула во Вселенной наконец обнаружена в космосе

Исследователи знали, что гелий-гидрид ион следует искать в окрестностях умирающих звезд, подобных Солнцу, которые называют планетарными туманностями, поэтому объектом этих наблюдений стала планетарная туманность NGC 7027, находящаяся на расстоянии примерно 3000 световых лет от нас.
Обновлено 18 апреля в 00:40
Происшествия

В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусом

По предварительным данным, одиннадцать человек погибли, 29 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Казахстане.
Обновлено в 02:30
Происшествия

Немецкий самолет эвакуирует пострадавших в ДТП с автобусом на Мадейре

Самолет ВВС ФРГ вылетел в субботу на португальский остров Мадейра для эвакуации туристов, пострадавших в результате ДТП с автобусом, сообщил МИД ФРГ.
Обновлено в 03:19
Общество

Роман Полански решил вернуться в Американскую киноакадемию через суд

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сексуальные домогательства из Американской академии киноискусств исключён 3 мая 2018 года.
Обновлено вчера в 20:48
Экономика

Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
Обновлено вчера в 06:46
Происшествия

Число пострадавших в результате пожаров в Забайкалье увеличилось до 25

Число пострадавших от пожаров в населенных пунктах в Забайкальском крае возросло до 25 человек, сообщили ТАСС в субботу в региональном главке МЧС.
Обновлено в 01:27
Политика

Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Политика

На «Олимпийском» прошли дебаты Порошенко и Зеленского

Обновлено вчера в 13:17
Авто

Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии

Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza снова стал бестселлером японской марки в Индии.
Обновлено вчера в 23:43
Шоу-бизнес

Алена Краснова показала кадры с новой фотосессии с Никитой Пресняковым

Алена Краснова вместе с Никитой Пресняковым недавно приняла участие в новой стилизованной фотосессии.
Обновлено в 03:08
Происшествия

Крымского активиста посадили на шесть лет за посты в интернете

В Ростове-на-Дону суд вынес приговор активисту из Крыма Евгению Каракашеву, обвинявшемуся в создании экстремистских постов в интернете.
Обновлено вчера в 15:01
Футбол

СМИ: Санчес получает бонус в 75 тысяч фунтов за каждый выход на поле в составе «МЮ»

Источники в Англии сообщили, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес получает дополнительный бонус в 75 тысяч фунтов за каждое появление на поле.
Обновлено в 01:51
Единоборства

Дебютный бой Штыркова в UFC отменён из-за болезни

Американский боец Девин Кларк рассказал, что его поединок на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге с россиянином Иваном Штырковым отменён.
Обновлено в 02:54
Политика

Украинский суд присудил компенсацию российскому «МиГу»

Хозяйственный суд Хмельницкой области Украины удовлетворил иск российской корпорации "МиГ" против "Красиловского агрегатного завода", которого обязал выплатить компании пять миллионов рублей.
Обновлено вчера в 14:13
Общество

ЕС упростит правила выдачи шенгенских виз для добросовестных туристов

Европейский парламент одобрил предложения Еврокомиссии (ЕК) по изменению правил выдачи шенгенских виз, сообщается на сайте ЕК.
Обновлено вчера в 13:00
Общество

В Екатеринбурге медсестру уволили за сбор вещей для новорожденных

Обновлено в 02:50
Гаджеты

Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold показал внутренности

В Интернете появились фотографии гибкого смартфона Samsung Galaxy Fold в разобранном виде: снимки позволяют получить представление о внутренней конструкции уникального аппарата.
Обновлено 18 апреля в 10:37
Музыка

Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой

В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Общество

На Шиесе сожгли два деревянных моста

Сегодня ночью пламенем были уничтожены две деревянные переправы на участке дороги Мадмас - Шиладор, ведущей к строящемуся мусорному полигону.
Обновлено вчера в 10:33
Политика

США призвали не пускать российские самолеты в Венесуэлу

США призвали все страны последовать примеру Мальты, которая не пустила в свое воздушное пространство два российских самолета, направлявшихся в Венесуэлу.
Обновлено вчера в 14:08
Политика

Рейтинг Трампа упал до минимума с начала года на фоне доклада Мюллера

Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Дональда Трампа снизился на 3% на фоне доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.
Обновлено в 00:25
Наука

Ученые обнаружили новую геотермальную зону в Йеллоустоне

Обновлено вчера в 23:27
Происшествия

В США поймали огромную рыбу-меч весом около 340 килограммов

В США рыбаки поймали огромную рыбу-меч, которая весит около 340 килограммов.
Обновлено в 03:02
Происшествия

Следователи задержали совладельца банка «Югра»

Ранее в отношении банкира было возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств ПАО Банк «Югра» в сумме 7,5 млрд рублей.
Обновлено вчера в 06:49
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