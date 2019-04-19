Энергетика

Белоруссия нашла хлор в российской нефтиКоммерсантъ вчера в 15:43

Концерн «Белнефтехим» обвинил «Транснефть» в «резком ухудшении» качества российского сорта Urals, поступающего транзитом по нефтепроводу «Дружба». Об этом "Интерфаксу" заявила пресс-секретарь белорусской компании Марина Костюченко.
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«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти

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