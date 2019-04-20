Энергетика

Белоруссия нашла хлор в российской нефтиКоммерсантъ вчера в 15:43

«Белнефтехим» требует консультаций с «Транснефтью» Белоруссия пожаловалась «Транснефти» на резкое ухудшение качества российской нефти в связи с ростом концентрации «хлорорганических соединений».
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«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти

РИА Новостивчера в 17:43

«Белнефтехим» заявил о «резком ухудшении» качества нефти из России

RT на русскомвчера в 16:44

«Белнефтехим» пожаловался на ухудшение качества нефти из России

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ТАССвчера в 14:43

«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества нефти из РФ

Интерфаксвчера в 14:18

«Транснефть» планирует устранить проблемы с качеством нефти в «Дружбе» в начале недели

Коммерсантъвчера в 18:11
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Финансы

Как изменится курс доллара и курс евро на следующей неделе

Курс евро опустился на 0,3%, до ₽72,1. Если же учитывать не дневную, а недельную динамику, то рубль укрепился к доллару на 0,44%, а к евро на 0,88%.
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На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
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Кабриолеты Aurus впервые показали без чехлов и камуфляжа

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Подчеркивается, что зрители были растроганы выступлением Абрамовой.
Обновлено в 05:27
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Vivo представляет смартфон Vivo Y91С с мощным аккумулятором

Смартфон Vivo Y91C является одной из лучших моделей в категории до 10 000 рублей.
Обновлено в 05:37
Происшествия

В Забайкалье в результате природных пожаров пострадали 17 человек

Обновлено вчера в 15:28
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Обновлено в 04:48
Культура

Власти поручили расширить репертуар театров оперы и балета классикой

Вице-премьер добавила, что необходимо обратить особое внимание на музыкальное образование детей.
Обновлено в 06:18
Политика

Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского

Как утверждается на сайте главы украинского государства, Помпео поздравил Порошенко «со свободными конкурентными и демократическими выборами во время первого тура», а также заверил, что США продолжат поддерживать Украину как «на пути реформ», так и в противодействии «российской агрессии».
Обновлено вчера в 17:28
Культура

Пропавший из эфира НТВ ведущий объявился

В ролике демонстрируются громкие заголовки несуществующих изданий («Все-таки они сломали Норкина!», «Норкин покинул НТВ!», «Телеведущий Норкин пропал из эфира!», «Таинственное исчезновение Норкина обеспокоило народ»), после чего в кадре появляется сам Норкин со словами I'll be back и светящимся глазом, как у Терминатора.
Обновлено вчера в 11:58
Происшествия

Опубликовано видео пожаров в Забайкальском крае

Обновлено в 02:58
Происшествия

В ДТП в Казахстане погибли граждане Узбекистана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что погибшие в ДТП на трассе Алматы—Ташкент являлись гражданами Узбекистана.
Обновлено в 04:38
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Отец Децла: сын не был женат и зарегистрирован отцом ребенка

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"Манчестер Юнайтед" может продать нападающего Ромелу Лукаку, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:20
Политика

Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов на Украине

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко встали перед публикой на колени в ходе предвыборных дебатов.
Обновлено вчера в 22:22
Армия и оружие

Аналитик: ВВС Израиля испытали в Сирии высокоточную ракету

Обновлено в 05:56
Политика

Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго

Спецпредставитель Государственного департамента Курт Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго.
Обновлено вчера в 14:07
Происшествия

Полицейские устроили массовую драку в московском баре

Обновлено в 06:23
Происшествия

В Мексике жертвами стрельбы на вечеринке стали 13 человек

В результате погибли 13 человек, в числе которых двухлетний ребенок.
Обновлено в 03:09
Происшествия

В поселке Песочное местного жителя связали в его же доме и украли евро

С заявлением в полицию обратился пострадавший 51-летний мужчина. Он сказал, что злоумышленников было четверо.
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Кино

«ВКонтакте» заблокирует половину пользователей на 15 минут

Желающим необходимо будет зайти в приложение, подать заявку, и в день мировой премьеры соцсеть заблокирует странички каждого второго участника акции.
Обновлено вчера в 16:55
Экономика

Фонд защиты прав дольщиков собрал около 19 млрд рублей

Глава Минстроя России Владимир Якушев сообщал, что дефицит бюджета Фонда защиты прав дольщиков составил около 340 млрд рублей.
Обновлено вчера в 08:47
Общество

Спасти завод: орчане вышли на митинг в поддержку ЮУМЗ

Около 650 человек собрались сегодня, 20 апреля, на площади перед зданием администрации машиностроительного концерна «ОРМЕТО-ЮУМЗ» в Орске Оренбургской области.
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В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права

Госавтоинспекция планирует в конце этого года более чем вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
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Эффективность занятий спортом зависит от времени суток

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Фалькао не исключил свой уход из «Монако»

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао дал понять, что может покинуть монегасков.
Обновлено в 05:51
Хоккей

Семь хоккеистов ЦСКА вызваны в сборную России для подготовки к ЧМ

Семь хоккеистов московского ЦСКА вызваны в сборную России для подготовки к чемпионату мира-2019, сообщается в микроблоге Федерации хоккея России в Twitter.
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В Новокузнецке пропала 16-летняя девушка

На странице ПСО «Лиза Алерт Кузбасс» сообщется, что в Новокузнецке пропала 16-летняя Диана Дмитриевна Шуклина.
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Максим Галкин показал реакцию детей на концерт Аллы Пугачевой

Максим Галкин сегодня показал, как по-разному отреагировали на шоу их с Аллой дети.
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Зобнин: «Надеюсь, удастся забить уже в ближайших матчах»

Обновлено вчера в 15:42
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