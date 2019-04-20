Энергетика
Белоруссия нашла хлор в российской нефтиКоммерсантъ вчера в 15:43
«Белнефтехим» требует консультаций с «Транснефтью» Белоруссия пожаловалась «Транснефти» на резкое ухудшение качества российской нефти в связи с ростом концентрации «хлорорганических соединений».
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«Транснефть» планирует устранить проблемы с качеством нефти в «Дружбе» в начале недели
Коммерсантъвчера в 18:11
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Финансы
Как изменится курс доллара и курс евро на следующей неделе
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На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
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Vivo представляет смартфон Vivo Y91С с мощным аккумулятором
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Власти поручили расширить репертуар театров оперы и балета классикой
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Опубликовано видео пожаров в Забайкальском крае
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В ДТП в Казахстане погибли граждане Узбекистана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что погибшие в ДТП на трассе Алматы—Ташкент являлись гражданами Узбекистана.
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Как известно, отношения отца и сына испортились после развода родителей Децла.
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«Манчестер Юнайтед» выразил готовность продать Лукаку
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Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко встали перед публикой на колени в ходе предвыборных дебатов.
Обновлено вчера в 22:22
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Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго
Спецпредставитель Государственного департамента Курт Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго.
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В результате погибли 13 человек, в числе которых двухлетний ребенок.
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Происшествия
В поселке Песочное местного жителя связали в его же доме и украли евро
С заявлением в полицию обратился пострадавший 51-летний мужчина. Он сказал, что злоумышленников было четверо.
Обновлено в 04:32
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«ВКонтакте» заблокирует половину пользователей на 15 минут
Желающим необходимо будет зайти в приложение, подать заявку, и в день мировой премьеры соцсеть заблокирует странички каждого второго участника акции.
Обновлено вчера в 16:55
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Фонд защиты прав дольщиков собрал около 19 млрд рублей
Глава Минстроя России Владимир Якушев сообщал, что дефицит бюджета Фонда защиты прав дольщиков составил около 340 млрд рублей.
Обновлено вчера в 08:47
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Спасти завод: орчане вышли на митинг в поддержку ЮУМЗ
Около 650 человек собрались сегодня, 20 апреля, на площади перед зданием администрации машиностроительного концерна «ОРМЕТО-ЮУМЗ» в Орске Оренбургской области.
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В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права
Госавтоинспекция планирует в конце этого года более чем вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
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Эффективность занятий спортом зависит от времени суток
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Нападающий «Монако» Радамель Фалькао дал понять, что может покинуть монегасков.
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Семь хоккеистов московского ЦСКА вызваны в сборную России для подготовки к чемпионату мира-2019, сообщается в микроблоге Федерации хоккея России в Twitter.
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В Новокузнецке пропала 16-летняя девушка
На странице ПСО «Лиза Алерт Кузбасс» сообщется, что в Новокузнецке пропала 16-летняя Диана Дмитриевна Шуклина.
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Максим Галкин показал реакцию детей на концерт Аллы Пугачевой
Максим Галкин сегодня показал, как по-разному отреагировали на шоу их с Аллой дети.
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Зобнин: «Надеюсь, удастся забить уже в ближайших матчах»
Обновлено вчера в 15:42