Энергетика
Белоруссия нашла хлор в российской нефтиКоммерсантъ вчера в 15:43
Концерн «Белнефтехим» обвинил «Транснефть» в «резком ухудшении» качества российского сорта Urals, поступающего транзитом по нефтепроводу «Дружба». Об этом "Интерфаксу" заявила пресс-секретарь белорусской компании Марина Костюченко.
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«Транснефть» планирует устранить проблемы с качеством нефти в «Дружбе» в начале недели
Коммерсантъвчера в 18:11
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