Белоруссия нашла хлор в российской нефтиКоммерсантъ вчера в 15:43

Концерн «Белнефтехим» обвинил «Транснефть» в «резком ухудшении» качества российского сорта Urals, поступающего транзитом по нефтепроводу «Дружба». Об этом "Интерфаксу" заявила пресс-секретарь белорусской компании Марина Костюченко.

Здоровье Ученые назвали ранние симптомы рака кишечника Обнаружение рака кишечника на ранней стадии повысит шансы на излечение, но многие симптомы болезни остаются без внимания.

Спорт Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".

Транспорт Российских водителей могут разделить на любителей и профессионалов В случае принятия поправок, российские водители будут разделены на две категории – любителей, пользующихся автомобилем в личных целях, и профессионалов, вождение для которых является средством заработка.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных на майские праздники Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила, что в начале мая российских граждан ждут длинные выходные дни.

Происшествия В ДТП в Казахстане погибли граждане Узбекистана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что погибшие в ДТП на трассе Алматы—Ташкент являлись гражданами Узбекистана.

Шоу-бизнес Отец Децла рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой Отец Децла (Кирилл Толмацкий) Александр Толмацкий дал интервью журналу Esquire и рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой Юлией.

Общество В Москве на следующей неделе потеплеет до +25 градусов Потепление до +25 °С ожидается в Москве на предстоящей неделе. Об этом сообщили 19 апреля в центре погоды «Фобос».

Путешествия Евросоюз упростил получение шенгенских виз для туристических поездок "Туристы с положительной визовой историей могут получать многократные визы с постепенно увеличивающимся сроком пребывания – от одного года до пяти лет", - отмечают в Еврокомиссии.

Хоккей «Колорадо» победил «Калгари» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ Хоккеисты "Колорадо Эвеланш" одержали победу над "Калгари Флэймз" в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вышли в следующую стадию Кубка Стэнли.

Политика В ВСУ прокомментировали слова Зеленского про повстанцев в ЛНР и ДНР Вооруженные силы Украины прокомментировали слова кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского про повстанцев самопровозглашенных ЛНР и ДНР в Донбассе.

Политика В интернете появилось видео выдачи денег массовке Порошенко Второй тур выборов президента Украины пройдёт завтра. В нём примут участие Пётр Порошенко и Владимир Зеленский.

Происшествия Рыбаки в США поймали огромную рыбу-меч весом 340 килограмм Около берегов Флориды рыбаки выловили огромную рыбу-меч весом более 340 кг, пишут «Известия».

Происшествия Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве офицера ФСБ и военных в Чечне Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде оправдала жителя Чечни Расамбека Бекмурзаева, которого обвинили в убийстве двух военнослужащих и сотрудника ФСБ.

Авто УАЗ начал продажи новой версии внедорожника «Хантер» Ульяновский автозавод приступил к продажам новой модели УАЗ «Хантер».

Политика Французский политик назвал лицемерными санкции против России В марте депутат бундестага Штефан Койтер в ходе заседания программного комитета пятого ЯМЭФ призвал к отмене санкций, введённых против России из-за ситуации с Крымом.

Происшествия В Стерлитамаке преступники напали на сторожа и ограбили церковь Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, прошлой ночью в церковь Иоанна Предтечи проникли злоумышленники.

Происшествия Опубликовано фото жуткого ДТП с 4 погибшими в Воронеже Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области, в результате ДТП оба водителя погибли.

Экономика Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.

Футбол Карлес Пуйоль: «Месси — лучший игрок в истории футбола» Бывший защитник и капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль рассказал о сильнейших качествах нападающего каталонцев Лионеля Месси.

Энергетика ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.

Политика В Госдуме оценили призыв США заблокировать самолётам путь в Венесуэлу Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление официального представителя Госдепартамента Морган Ортагус о необходимости всем странам последовать примеру Мальты, которая не пропустила российские самолёты в Венесуэлу.

Политика Рейтинг Трампа упал до минимума с начала года на фоне доклада Мюллера Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Дональда Трампа снизился на 3% на фоне доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.