«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефтиРИА Новости 19 апреля в 17:43

Белорусский "Белнефтехим" пожаловался на резкое ухудшение качества российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом по нефтепроводу "Дружба", говорится в заявлении "Белнефтехима", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Политика На Украине сегодня выбирают президента На Украине открылись участки для голосования во втором туре выборов президента.

Происшествия Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 200 человек Число погибших от взрывов на Шри-Ланке достигло 207 человек, сообщает Reuters со ссылкой на данные официального представителя полиции.

Происшествия Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео На видео попали столкновения между грузинской полицией и чеченским населением Панкисского ущелья.

Политика Первый экзит-пол: Зеленский опережает Порошенко более, чем в три раза Хотя на Украине запрещено публиковать результаты опросов избирателей по выходу с избирательных участков после голосования до 20 часов, момента, когда закроются все участки в стране, уже пошли первые утечки.

Политика В штаб Зеленского пришла полиция В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве пришла полиция, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента в расположении команды шоумена.

Шоу-бизнес Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".

Спорт Видео выступления Загитовой на шоу Тутберидзе опубликовано в сети Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Краснодаре, передает "Советский спорт".

Политика Украинский генерал призвал захватить часть России в случае ее распада Украинский военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко выразил мнение, что Россию в будущем якобы ждет распад, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Мужчина залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве Сотрудники столичной полиции задержали мужчину, залезшего на крышу посольства Венесуэлы в Москве.

Экономика В 2018 году в России подали иски к СМИ на 6,8 млрд рублей Если в 2016-2017 годах в суды было подано по 40 исков к СМИ с требованиями свыше 1 млн рублей, то в минувшем году их было 65.

Происшествия Яковлева рассказала НТВ, как стала жертвой группового изнасилования Актриса Алена Яковлева впервые рассказала о пережитом групповом изнасиловании. По ее словам, инцидент произошел около 30 лет назад.

Шоу-бизнес Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.

Музыка Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».

Футбол В ЦСКА рассказали о характере травмы Дивеева Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев прошёл медобследование после получения повреждения в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом».

Авто На видео представлена премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.

Политика Лавров высказался о новой провокации в Керченском проливе Сергей Лавров предположил, что новая провокация в Керченском проливе снова может обернуться санкциями.

Гаджеты В Сеть попали макеты новых iPhone В Сеть слили макеты новых iPhone, продажи которых должны начаться в этом году.

Энергетика Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества российской нефти Заместитель председателя «Белнефтехима» Владимир Сизов заявил, что белорусский концерн временно ограничивает поставки нефтепродуктов.

Политика Лавров объяснил, почему Россия признала выборы на Украине в 2014 году Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не стала выступать с заявлением о непризнании президентских выборов на Украине в 2014 году по просьбе Парижа и Берлина, поскольку победитель Петр Порошенко обещал урегулировать конфликт в стране за "две-три недели".

Общество Названы пять самых опасных животных России Журналист египетской газеты «Эль-Баляд» Карим Джамаль составил рейтинг из пяти самых опасных животных России.

Футбол Игуаин: раньше не выходил на улицу, боялся услышать критику Несколько раз бывало так, что я не выходил на улицу, боялся услышать критику в отношении своей игры. Я не должен был так себя вести.

Футбол «Урал» — «Рубин». Объявлены стартовые составы на матч 24-го тура РПЛ Стали известны стартовые составы «Урала» и «Рубина» на матч 24-го тура российской Премьер-лиги, который пройдет сегодня в Екатеринбурге (начало — в 16:30 мск).

Авто Идеальное купе Mazda RX-7 почти без пробега выставили на продажу На сайте Bring A Trailer появилось объявление о продаже купе Mazda RX-7 образца 1994 года, пробег которого составляет всего 7,4 тысячи километров.

Общество Как отдыхаем на майские праздники в 2019 году: календарь выходных дней Многих томичей интересует, сколько дней можно отдохнуть в мае, а также будут ли в этом году еще одни «длинные выходные».

Религия Для православных христиан наступило Вербное воскресенье Православный праздник Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье отмечают верующие в России и других странах 21 апреля.