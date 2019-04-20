Энергетика
«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефтиРИА Новости 19 апреля в 17:43
Белорусский "Белнефтехим" пожаловался на резкое ухудшение качества российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом по нефтепроводу "Дружба", говорится в заявлении "Белнефтехима", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
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«Транснефть» планирует устранить проблемы с качеством нефти в «Дружбе» в начале недели
Коммерсантъ19 апреля в 18:11
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