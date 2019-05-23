Политика

Белоруссия нашла альтернативу российской нефти в КазахстанеRuposters.ru 06:17

Ертысбаев в ответ заявил, что Казахстан готов поставлять нефть в Белоруссию. Тем не менее он подчеркнул, что для начала поставок необходимо провести переговоры с Россией. Ранее в Минске назвали сумму ущерба, которую понес Мозырский НПЗ в связи с загрязнением нефтепровода "Дружба".
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Дмитрий Песков
Нет, пока не было контактов. Мы надеемся, что удастся на полях саммита ЕАЭС в Нур-Султане на следующей неделе двум главам государств пообщаться, если они сочтут необходимым, в том числе и на эту тему.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 05:33

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