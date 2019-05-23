Политика
Белоруссия нашла альтернативу российской нефти в КазахстанеRuposters.ru 06:17
Ертысбаев в ответ заявил, что Казахстан готов поставлять нефть в Белоруссию. Тем не менее он подчеркнул, что для начала поставок необходимо провести переговоры с Россией. Ранее в Минске назвали сумму ущерба, которую понес Мозырский НПЗ в связи с загрязнением нефтепровода "Дружба".
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Нет, пока не было контактов. Мы надеемся, что удастся на полях саммита ЕАЭС в Нур-Султане на следующей неделе двум главам государств пообщаться, если они сочтут необходимым, в том числе и на эту тему.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 05:33
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 23:31, Ашберн
Политика
Пушков прокомментировал отказ Нуланд в российской визе
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд в российской визе.
Обновлено в 23:16
Финансы
Акции ВТБ выросли на 10% за день
Акции ВТБ во время торгов в четверг, 23 мая, выросли более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Обновлено в 13:38
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
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Армия и оружие
Небензя выступил против использования ударных беспилотников
Постпред России при ООН Василий Небензя выступил против участившегося использования ударных беспилотников.
Обновлено в 16:53
Происшествия
В образовательном учреждении Якутии отравились десять детей
Прокуратура подозревает, что в образовательном учреждении нарушались правила организации питания детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.
Обновлено в 23:01
Общество
Стройку у дореволюционного особняка в Чите не согласовали со Службой по охране памятников
Обновлено в 22:16
Происшествия
В московском метро на севере серой ветки остановилось движение поездов
На Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена остановлено движение от станции «Савёловская» до «Алтуфьево».
Обновлено в 14:19
Культура
62-летнему Тому Хэнксу не продали пиво
Обновлено в 19:37
Энергетика
Saudi Aramco прекратила переговоры об участии в СПГ-проекте «Новатэка»
Длившиеся более полутора лет переговоры о вхождении Saudi Aramco в новый СПГ-проект «Новатэка» «Арктик СПГ – 2» прекращены, сообщили «Ведомостям» четыре близких к разным сторонам потенциальной сделки человека.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
Москвичей предупредили об атаках ворон
Ранее жителей столичного региона предупреждали об агрессивных змеях в лесопарках.
Обновлено в 22:06
Кино
Квентин Тарантино представил в Каннах фильм «Однажды в Голливуде»
Полный энергии фильм захватывает моментально и увлекает в почти 3-часовое путешествие по особой мифологии кинематографа, которое пролетает незаметно.
Обновлено вчера в 11:43
Экономика
Минтруд предлагает реформировать Пенсионный фонд
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею Минтруда изменить организационно-правовую форму государственных внебюджетных фондов рабочей инициативой и "идеологически новой историей".
Обновлено в 08:24
Финансы
Обвал на рынке нефти формирует худшую неделю за 6 месяцев
По мнению Тамаса Варги из PVM, рыночный оптимизм в отношении роста цен на нефть, который присутствовал на рынке некоторое время назад, теперь будет оправдан лишь тогда, когда инвесторы увидят, что запасы в США вновь сокращаются.
Обновлено в 11:43
Общество
В Перми проверят гимназию с завышенным проходным баллом для девочек
Согласно выпискам из решения приемной комиссии, в качестве проходных баллов для мальчиков указаны 65,7 балла, а для девочек - 69,1.
Обновлено вчера в 14:24
Авто
«Автодилер года-2019» — скоро будет назван победитель
Справка Премия «Автодилер года» была задумана в июне 2014 года.
Обновлено в 23:10
Происшествия
В США казнили серийного убийцу и насильника
В американском штате Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта Джо Лонга, который признал свою вину в убийстве восьми женщин в 1984 году.
Обновлено в 21:30
Происшествия
Американский альпинист погиб при спуске с Эвереста
Альпинист из американского штата Юта погиб после восхождения на Эверест, передает телеканал NBC News.
Обновлено в 21:29
Наука
Ученые назвали самый смертоносный вид курения
Ученые из Медицинского университета Южной Каролины пришли к выводу, что сигареты без фильтра являются самыми опасными для здоровья.
Обновлено в 14:49
Энергетика
Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибки
Росстат сообщил о выявленной ошибке в отчете по промышленному производству в январе—апреле 2019 года.
Обновлено в 08:21
Политика
Тимошенко отвергла референдум о переговорах с Россией
Обновлено в 23:21
Общество
Директор приморской школы уволилась после «БДСМ-выпускного»
Ученики одной из школ Приморья пришли в БДСМ-костюмах в день так называемого самоуправления, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Обновлено в 20:51
Армия и оружие
В Индии заявили, что страна покупает С-400 по принуждению
Индийские репортёры продолжают размышлять о заключении контракта с Россией на поставки зенитных ракетных комплексов С-400 и выходом из программы по совместному производству истребителей 5-го поколения.
Обновлено вчера в 12:05
Культура
Алсу впервые прокомментировала победу своей дочери в шоу «Голос. Дети»
Артистка уверена, что эта история должна «хорошо закончиться».
Обновлено вчера в 07:14
Общество
Бразильянка выйдет замуж за саму себя
Жительница Бразилии станет первой женщиной в стране, которая выйдет замуж за саму себя, сообщает местное издание Estado de Minas.
Обновлено в 19:25
Финансы
Микрофинансовые организации вернули заемщикам более 3 млн рублей
С начала 2019 года микрофинансовые организации (МФО) из-за допущенных нарушений впервые вернули заемщикам более 3 млн рублей, сообщили в Банке России.
Обновлено в 19:17
Экономика
Самый богатый депутат Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир
Самый богатый депутат Сургута, бизнесмен Евгений Барсов (ЛДПР) задекларировал за прошлый год 29 квартир и 10 спортивных самолетов, следует из данных, опубликованных на сайте местной думы.
Обновлено в 10:05
Хоккей
Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России
Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:06