Политика
Белоруссия нашла альтернативу российской нефти в КазахстанеRuposters.ru 06:17
Ертысбаев в ответ заявил, что Казахстан готов поставлять нефть в Белоруссию. Тем не менее он подчеркнул, что для начала поставок необходимо провести переговоры с Россией. Ранее в Минске назвали сумму ущерба, которую понес Мозырский НПЗ в связи с загрязнением нефтепровода "Дружба".
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Нет, пока не было контактов. Мы надеемся, что удастся на полях саммита ЕАЭС в Нур-Султане на следующей неделе двум главам государств пообщаться, если они сочтут необходимым, в том числе и на эту тему.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 05:33
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 15:46, Ашберн
Шоу-бизнес
Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
Обновлено в 13:58
Кино
Актер Уилл Смит удивился коврам на стенах в квартирах россиян
Американский актер, номинант двух премий «Оскар» Уилл Смит удивился традиции жителей России вешать ковры на стены в своих квартирах.
Обновлено в 10:30
Футбол
«Ливерпуль» заработал 152 миллиона в прошлом сезоне АПЛ. Это лучший показатель в лиге
АПЛ опубликовала доходы клубов в прошедшем сезоне. Больше всех заработал «Ливерпуль» – 152 миллиона фунтов стерлингов.
Обновлено в 14:20
Наука
Сигареты без фильтра связаны с еще большим риском развития рака легких
Ученые из Медицинского университета Южной Каролины (США) установили, что и без того высокий для курильщиков риск развития рака легких становится еще на 40% больше для тех, кто предпочитает сигареты без фильтра обычным.
Обновлено в 12:16
Общество
Резкое похолодание ожидается в столице
В четверг, 23 мая, в городе ожидается гроза, ветер усилится до 18 метров в секунду.
Обновлено в 06:10
Происшествия
В Болгарии загорелся пассажирский поезд
В Болгарии в локомотиве пассажирского поезда, следующего по маршруту София - Горна Оряховица, произошло возгорание, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 15:33
Космос
Рогозин назвал сроки высадки российских космонавтов на Луну
Первый российский космонавт ступит на поверхность Луны в 2030 году.
Обновлено в 15:24
Технологии
Данные портала госуслуг обнаружены в открытом доступе
Поскольку к порталу подключены почти все ведомства, то можно найти документы, имеющие отношения к МВД, ФСБ и Минобороны, - утверждает Литреев.
Обновлено в 12:30
Экономика
Forbes назвал самые дорогие бренды мира
Apple девятый год подряд возглавила топ-10 самых дорогих брендов по версии Forbes.
Обновлено в 04:10
Политика
Виктории Нуланд отказали в российской визе
Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
Обновлено в 13:52
Происшествия
Рабочие заставили московских школьников рыть котлован в подвале
В настоящее время подозреваемые задержаны. Ими оказались семеро рабочих, которых наняли для того, чтобы сделать в подвале здания сауну.
Обновлено в 08:21
Энергетика
Независимые АЗС назвали Минфин архитектором бензинового кризиса
По мнению союза, «архитектором надвигающегося кризиса» является Минфин, который отказывается снижать налоговую нагрузку на отрасль.
Обновлено в 03:10
Политика
Замглавы администрации президента Украины раскритиковал закон о люстрации
Напомним, 22 мая 2019 года заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов заявил, что Андрей Богдан, назначенный главой администрации президента Украины Владимира Зеленского, подпадает под закон о люстрации, поэтому не может занимать эту должность.
Обновлено в 13:59
Футбол
Миранчук прокатился в московском метро
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук проехался в московском метро после победы в финале Кубка России.
Обновлено в 09:33
Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено в 09:58
Политика
Зеленский назвал Россию «агрессором»
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что не собирается менять политический курс своего предшественника в отношении соседней страны Во время выступления на IT-конференции iForum "Гарант инноваций: создаём будущее вместе" глава государства прокомментировал данные 2018 года о развитии электронного правительства.
Обновлено в 07:03
Хоккей
Владислав Третьяк: «Сборная России показала характер в матче с командой США»
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отметил первый период в исполнении сборной России в четвертьфинальном матче чемпионата мира против команды США (4:3). — Мне понравился хоккей в матче Россия — США, откровенно говоря.
Обновлено в 14:10
Футбол
Игроком ЦСКА Фернандесом заинтересовались в Англии
Обновлено в 14:29
Происшествия
Задержан водитель попавшего в ДТП в Италии автобуса
Обновлено в 04:57
Происшествия
Два поезда с людьми застряли в московском метро
В тоннеле московского метро застряли два поезда с пассажирами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 14:13
Футбол
Эль-Кабир может перейти из «Урала» в «Динамо»
Обновлено в 13:17
Происшествия
Почему священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре
Священник Троице-Сергиевой лавры напал на одного из монахов обители с ножом.
Обновлено в 15:23
Шоу-бизнес
Навка выставила напоказ голую грудь в Каннах
На Лазурном Берегу продолжает свою работу Каннский кинофестиваль. По красной дорожке прошлась и прославленная фигуристка Татьяна Навка.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Пенсионерку не приняли в больницу Мурманска
По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение.
Обновлено в 15:00
Политика
Филарет отказался выполнять условия томоса
Как указал Филарет, он отказывается выполнять условия томоса по переходу заграничных приходов бывшей УПЦ КП в состав Вселенского патриархата, отказывается от запрета варить миро, а также отказывается решать конфликтные ситуации внутреннего характера исключительно по согласованию с Фанаром.
Обновлено в 10:37
Шоу-бизнес
Бывшая однокурсница Гузеевой рассказала, какой она была в студенчестве
Женщина отметила, что в студенчестве красота и ум Гузеевой покоряли буквально всех вокруг.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Наркотики нашли в квартире экс-министра Абызова
Следствие нашло наркотики в квартире бывшего министра отрытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Обновлено вчера в 15:27
Гаджеты
Huawei подготовила замену для Windows и Android
Систему Huawei запустит только в том случае, если компания окончательно прекратит использование программных продуктов американских корпораций Google и Microsoft.
Обновлено в 07:57