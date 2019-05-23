Белоруссия подняла вопрос о закупках нефти в КазахстанеМосковский Комсомолец 19:41

Нет, пока не было контактов. Мы надеемся, что удастся на полях саммита ЕАЭС в Нур-Султане на следующей неделе двум главам государств пообщаться, если они сочтут необходимым, в том числе и на эту тему.

Как сообщает «Коммерсантъ», накануне сложных переговоров с Москвой о компенсации за загрязненную нефть в трубопроводе «Дружба» Минск поднял вопрос о закупках сырья в Казахстане.

Энергетика Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибки Федеральная служба государственной статистики (Росстат) отозвала опубликованные ранее данные о промышленном производстве в России в январе–апреле 2019 года в связи с обнаруженной в них ошибкой.

Политика В администрации Зеленского сочли закон о люстрации антиконституционным Заместитель нового руководителя администрации президента Украины Руслан Рябошапка отозвался о законе о люстрации как о «некачественном и противоречащем Конституции» страны.

Футбол РФС рассмотрит вопрос увеличения количества клубов в РПЛ Российский футбольный союз (РФС) проработает вопрос возможного увеличения количества клубов — участников Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд.

Политика Коломойский консультирует новую партию для участия в выборах в Раду Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, вернувшийся в середине мая на родину, рассказал, что консультирует новый политический проект, цель которого — участие в выборах в украинский парламент.

Происшествия Американский альпинист погиб при спуске с Эвереста Семья предполагает, что Кэш погиб в результате сердечного приступа во время спуска с вершины.

Происшествия Три человека погибли при взрыве водорода в Южной Корее Три человека погибли, еще трое получили серьезные ранения и один находится под завалами - таковы трагические результаты взрыва емкости с водородом в южнокорейском городе Каннын, что в 200 км к востоку от Сеула.

Общество Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.

Происшествия В США казнили серийного убийцу и насильника В американском штате Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта Джо Лонга, который признал свою вину в убийстве восьми женщин в 1984 году.

Происшествия Экс-главу минздрава Пензенской области заподозрили в изнасиловании В Пензенской области следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины 1960 года рождения по факту изнасилования.

Происшествия ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.

Происшествия В Архангельске няню, отравившую малыша солью, осудили на 14 лет Июньским вечером 2018-го года няня, испытывавшая неприязнь к чужому ребенку, высыпала в кашу шесть десертных ложек соли и накормила ею мальчика.

Политика Петиция за отставку Зеленского набрала нужное число голосов Как прокомментировал ситуацию в беседе с RT глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко, "петиция – это просто петиция, это не значит, что её надо выполнять", добавив, что с точки зрения "попиариться" это выглядит "забавным", что доказывает лишний раз, как "на Украине любят шоу".

Политика Трамп подключил разведку к расследованию о слежке за его штабом Президент США Дональд Трамп привлек к расследованию о слежке за его штабом во время предвыборной кампании 2016 года разведывательное сообщество.

Политика Виктории Нуланд отказали во въезде в Россию Российские власти отказали бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд во въездной визе.

Космос В США арестован инженер, подделывавший документы SpaceX Сфальсифицировавший десятки актов приемки оборудования для американских ракет инженер арестован в США, сообщило 22 мая министерство юстиции США.

Происшествия СМИ: в Калининграде в пытках подозревается полицейский, награжденный главой МВД РФ В городе Пионерский Калининградской области по подозрению в превышении должностных полномочий (статья 268 УК РФ) задержан майор отдела МВД Светлогорский Эдуард Калтырин, сообщает Новый Калининград со ссылкой на источник, близкий к ходу расследования.

Армия и оружие В Индии заявили, что страна покупает С-400 по принуждению Индийские репортёры продолжают размышлять о заключении контракта с Россией на поставки зенитных ракетных комплексов С-400 и выходом из программы по совместному производству истребителей 5-го поколения.

Здоровье В Татарстане заботятся о поддержании эпизоотического благополучия Министерство настоятельно советует жителям Татарстана приобретать живую птицу исключительно в местах, специально отведенных для этого, а также обращать внимание на наличие ветеринарных документов.

Экономика Россияне отмечают ухудшение экономического положения страны Представления россиян об экономическом положении страны и перспективах за последний год изменились, свидетельствуют результаты мониторинга социального самочувствия населения, Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

Армия и оружие В Минобороны сообщили о разведактивности у границ России за неделю Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 20 летательных аппаратов, следует из инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».

Происшествия Шесть человек погибли в результате кораблекрушения на юго-западе Китая Шесть человек погибли и еще 12 пропали без вести в результате инцидента с лодкой на юго-западе Китая, сообщает 24 мая агентство Синьхуа.

Технологии Внутренние документы портала Госуслуг обнаружены в открытом доступе Литреев отметил, что к сайту Госуслуг подключены многие ведомства РФ, поэтому на портале можно было найти документы и МВД, и ФСБ, и Минобороны.

Авто Стало известно, почему Lada 4x4 не оснащают более мощным мотором На портале «Лада.онлайн» появилась информация, почему «АвтоВАЗ» до сих пор не установил на свой внедорожник Lada 4x4 более производительный двигатель.