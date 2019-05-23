Политика
Белоруссия нашла альтернативу российской нефти в КазахстанеRuposters.ru вчера в 06:17
Ертысбаев в ответ заявил, что Казахстан готов поставлять нефть в Белоруссию. Тем не менее он подчеркнул, что для начала поставок необходимо провести переговоры с Россией. Ранее в Минске назвали сумму ущерба, которую понес Мозырский НПЗ в связи с загрязнением нефтепровода "Дружба".
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Нет, пока не было контактов. Мы надеемся, что удастся на полях саммита ЕАЭС в Нур-Султане на следующей неделе двум главам государств пообщаться, если они сочтут необходимым, в том числе и на эту тему.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости вчера в 05:33
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Путин и Лукашенко 29 мая могут обсудить закупку Минском нефти у Казахстана
RT на русскомвчера в 06:33
Эксперт допустил преференции Минску после заявлений Лукашенко о поставках нефти
Известиявчера в 09:55
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 02:35, Ашберн
Происшествия
В Дагестане ликвидировали троих боевиков
Правоохранители нейтрализовали в Дагестане троих боевиков, сообщает Национальный антитеррористический комитет в пятницу, 24 мая.
Обновлено в 02:23
Общество
В Московский зоопарк из Берлина привезли редкого гривистого волка
Гривистого волка, занесенного в Красную книгу, привезли в Московский зоопарк из Германии для создания нового потомства, сообщается на сайте мэра Москвы.
Обновлено в 01:27
Происшествия
В Пермском крае загорелся газопровод
Обновлено в 00:59
Авто
Skoda представила обновленный Superb
На закрытом мероприятии в Братиславе Skoda представила обновленные лифтбек и универсал Superb.
Обновлено вчера в 13:16
Кино
Брэд Питт рассказал о том, каково было работать с Леонардо ДиКаприо
Новый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» непременно войдет в историю мирового кинематографа хотя бы потому, что в нем вместе сыграли Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо.
Обновлено вчера в 07:00
Шоу-бизнес
Поездка Альбины Джанабаевой на Каннский фестиваль едва не сорвалась
Поездка российской певицы, актрисы и телеведущей Альбины Джанабаевой на Каннский фестиваль едва не сорвалась.
Обновлено вчера в 13:32
Происшествия
Выпускник напал на депутата-единоросса в Марий Эл
Депутат Госсобрания Республики Марий Эл от «Единой России» Екатерина Вахитова была атакована выпускником во время выступления на последнем звонке.
Обновлено вчера в 18:05
Теннис
Путинцева вышла в полуфинал турнира в Нюрнберге
Обновлено вчера в 10:38
Общество
Владелец «китовой тюрьмы» отказывается выпускать косаток и белух
Владелец же «китовой тюрьмы» отказался выпускать но волю заточенных отловленных животных, чему в Кремле очень удивились, сообщает Федерал Пресс со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Обновлено вчера в 23:16
Музыка
Ричард Эшкрофт получил права на «Bitter Sweet Symphony» спустя 20 лет
В конце 90-х годов менеджер Rolling Stones Аллен Кляйн, чьей компании ABKCO принадлежали авторские права на песню "The Last Time", подал в суд на Ричарда Эшкрофта, в результате чего авторство композиции было закреплено за Миком Джаггером и Китом Ричардсом и они начали получать 100% авторских отчислений за "Bitter Sweet Symphony".
Обновлено вчера в 20:07
Политика
Депутаты Госдумы в Крыму изучат опыт передовых IT-компаний
Как отметил Володин, один из приоритетов работы Госдумы — развитие цифровой экономики.
Обновлено в 02:00
Происшествия
В Омске на последнем звонке в школе на выпускников упала штукатурка
"Следственными органами СК РФ по Омской области проводится доследственная проверка по сообщению о том, что 23.05.2019 во время концерта в честь последнего звонка в школе № 147 на выпускников рухнула штукатурка с потолка, причинив девочке ушибы", - говорится в сообщении.
Обновлено в 01:16
Общество
Россияне могут потерять сбережения из-за банковских СМС
Финансовые эксперты предупреждают россиян о ненадежности предоставления кода из СМС при взаимодействии с банками.
Обновлено в 02:30
Музыка
Наставница дочки Алсу Светлана Лобода не пойдёт на спецвыпуск «Голоса»
Ранее сообщалось, что Лободу спросили об отмене победы дочки Алсу на "Голосе". Финал проекта транслировался 26 апреля в прямом эфире.
Обновлено вчера в 14:47
Происшествия
СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово
Обновлено вчера в 11:58
Энергетика
Мировые цены на нефть ускорили падение
Мировые цены на нефть вечером ускорили падение.
Обновлено вчера в 12:25
Хоккей
Россия обыграла США и вышла в полуфинал чемпионата мира
Вратарь сборной США Кори Шнайдер неуверенно отбил шайбу перед собой после броска Михаила Сергачева, а Никита Гусев был первым на добивании 1:0 в пользу сборной России.
Обновлено вчера в 12:26
Политика
Самый богатый депутат Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир
Самый богатый депутат Сургута, бизнесмен Евгений Барсов (ЛДПР) задекларировал за прошлый год 29 квартир и 10 спортивных самолетов, следует из данных, опубликованных на сайте местной думы.
Обновлено вчера в 10:05
Шоу-бизнес
Подозреваемая в убийстве Михаила Круга жена назвала их брак пыткой
В сегодняшнем выпуске "Пусть говорят" Марина Базанова рассказала, что совместная жизнь с Кругом была для нее пыткой.
Обновлено вчера в 08:54
Экономика
Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг
Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено вчера в 18:29
Политика
Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визе
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в выдаче российской визы бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.
Обновлено вчера в 22:18
Авто
Обновленный Haval H9 показали на первых фото
Китайский автогигант Great Wall готовит к старту продаж обновленный флагманский внедорожника Haval H9.
Обновлено в 00:37
Здоровье
Диетолог рассказал, как правильно выбрать шаурму
Эксперты рассказали РИА Новости, какая шаурма считается здоровым питанием.
Обновлено вчера в 22:40
Политика
Путин рассчитывает, что экс-губернаторы помогут преемникам
Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что бывшие губернаторы помогут своим преемникам мягко и естественно войти в работу в качестве руководителей регионов, а те в свою очередь смогут воспользоваться наработками предшественников и действовать в интересах граждан.
Обновлено вчера в 09:46
Армия и оружие
Трамп заявил, что США не должны были вторгаться в Ирак
США не должны были вторгаться в Ирак в 2003 году для свержения местного президента Саддама Хусейна и наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке.
Обновлено вчера в 19:36
Авто
Уникальная Волга, которая заставляет обернуться
Ярко-красный автомобиль с необычной для отечественной марки формой кузова и множеством хромированных деталей приковывает к себе восторженные взгляды местных жителей.
Обновлено вчера в 02:55
Общество
В Петербурге закрыли кафе с бесплатными обедами для пенсионеров
Обновлено вчера в 16:13
Шоу-бизнес
Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 13:58
Технологии
Ростех представил в Иннополисе технологии для развития сетей 5G
Ростех представил в Иннополисе технологии для развития сетей 5G. Апробировать их в опытных зонах планируется летом 2019 года.
Обновлено вчера в 10:29
Происшествия
Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ
Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00