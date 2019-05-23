Политика

Белоруссия нашла альтернативу российской нефти в КазахстанеRuposters.ru вчера в 06:17

Ертысбаев в ответ заявил, что Казахстан готов поставлять нефть в Белоруссию. Тем не менее он подчеркнул, что для начала поставок необходимо провести переговоры с Россией. Ранее в Минске назвали сумму ущерба, которую понес Мозырский НПЗ в связи с загрязнением нефтепровода "Дружба".
Читать в источнике
Дмитрий Песков
Нет, пока не было контактов. Мы надеемся, что удастся на полях саммита ЕАЭС в Нур-Султане на следующей неделе двум главам государств пообщаться, если они сочтут необходимым, в том числе и на эту тему.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости вчера в 05:33

Подробнее о событии

Белоруссия подняла вопрос о закупках нефти в Казахстане

Московский Комсомолецвчера в 19:41

У Александра Лукашенко закачалась «Дружба»

Коммерсантъвчера в 18:09

Лукашенко призвал активизировать переговоры о поставках нефти из Казахстана

РИА Новостивчера в 05:48

Лукашенко захотел получать нефть из Казахстана

Взгляд.рувчера в 04:45

В Кремле высказались по поводу закупки Минском казахстанской нефти

Lenta.ruвчера в 05:41

Путин и Лукашенко 29 мая могут обсудить закупку Минском нефти у Казахстана

RT на русскомвчера в 06:33

Лукашенко не уведомил Путина о планах покупать нефть у Казахстана

Говорит Москвавчера в 05:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 01:03, Ашберн

Беларусь ведет переговоры по поставкам нефти из Казахстана

КП - Беларусьвчера в 04:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 01:03, Ашберн
Хоккей

НХЛ сократила срок дисквалификации Вячеслава Войнова

Российскому хоккеисту Вячеславу Войнову сократили срок дисквалификации, которую он получил по обвинению в домашнем насилии.
Обновлено вчера в 20:31
Экономика

Сбербанк присоединится к системе быстрых платежей

Сбербанк в настоящее время ведет переговоры с Банком России о присоединении к системе быстрых платежей, в итоге банк будет подключен к системе, но на определенных экономических условиях, заявил глава банка Герман Греф в интервью газете "Коммерсант".
Обновлено в 00:24
Происшествия

СК завел дело после смерти дебошира с рейса Москва — Симферополь

Обновлено вчера в 12:03
Общество

Теплая погода без осадков ожидается в Московском регионе в пятницу

Переменная облачность без осадков, до 21 градуса тепла ожидаются в Московском регионе 24 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 23:03
Хоккей

Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 16:35
Хоккей

Тренер сборной США прокомментировал поражение от российских хоккеистов

Главный тренер сборной США по хоккею Джефф Блэшилл, комментируя поражение от российской команды, отметил, что этот матч был лучшим на турнире, а у России одна из сильнейших команд в мире.
Обновлено вчера в 18:16
Политика

Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визе

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в выдаче российской визы бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.
Обновлено вчера в 22:18
Политика

США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений

Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.
Обновлено вчера в 16:27
Происшествия

Экс-владелец «Югры» дал показания против полковника ФСБ

Управление собственной безопасности (УСБ) ФСБ уже имело данные как минимум о трех эпизодах против Черкалина, утверждает еще один источник.
Обновлено в 00:35
Гаджеты

Российской ОС впервые доверят данные наивысшей степени секретности

Система Astra Linux получила документ, который подтверждает возможность обработки сведений высшего уровня секретности, передают "Известия".
Обновлено вчера в 20:45
Шоу-бизнес

Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 13:58
Общество

Госдума утвердила законопроект о фотофиксакции техосмотра

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, вводящий фотофиксацию техосмотра транспортных средств.
Обновлено вчера в 09:13
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала нужное число голосов

Как прокомментировал ситуацию в беседе с RT глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко, "петиция – это просто петиция, это не значит, что её надо выполнять", добавив, что с точки зрения "попиариться" это выглядит "забавным", что доказывает лишний раз, как "на Украине любят шоу".
Обновлено вчера в 08:43
Общество

Врио главы Оренбуржья в 2018 году заработал более 234 миллионов рублей

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер в своей декларации о доходах за 2018 год указал, что заработал более 234 миллионов рублей.
Обновлено в 00:50
Армия и оружие

В России разрабатывают новые гидросамолёты

«Ведутся работы по созданию модификаций Бе-200 и разработке новых гидросамолётов», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено вчера в 20:32
Здоровье

Врачи прооперировали трехлетнюю китаянку с 14 пальцами на руках

Обновлено в 00:54
Происшествия

ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора

Обновлено вчера в 13:10
Музыка

Спецвыпуск шоу «Голос. Дети» состоится 24 мая

Обновлено вчера в 16:02
Происшествия

В омской школе во время последнего звонка на детей рухнула штукатурка

Инцидент произошел прямо во время праздничного выступления.
Обновлено вчера в 11:54
Шоу-бизнес

Ирина Шейк прогулялась с двухлетней дочерью в парке

Шейк устроила для двухлетней дочери Леи веселую прогулку в парке, где они побегали, а затем отдохнули, посидев на газоне.
Обновлено вчера в 19:20
Происшествия

Российский выпускник напал на депутата во время последнего звонка

Выпускник школы поселка Юрино в республике Марий Эл напал на депутата от «Единой России» Екатерину Вахитову, когда она выступала на последнем звонке.
Обновлено вчера в 22:53
Космос

SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 60 спутниками

Ракета-носитель Falcon 9 c 60 спутниками стартовала с космодрома во Флориде, сообщает компания SpaceX.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия

В Подмосковье задержали супружескую пару, похитившую 20 млн рублей

Полиция задержала мужа и жену, похитившую 20 млн рублей со счетов различных фирм по предоставленным в арбитражные суды поддельным документам.
Обновлено в 00:10
Общество

Владимир Соловьев ответил на вызов краснодарского журналиста

Обновлено вчера в 05:26
Происшествия

«Метровагонмаш» оштрафуют за сбой в московском метро

Обновлено вчера в 18:59
Общество

Facebook отчитался о миллиардах удаленных аккаунтов

Представители социальной сети рассказали, что за последний квартал 2018 года были удалены 1,2 млрд подозрительных аккаунтов, а за первые три месяца нынешнего года - 2,19 млрд страниц, которые распространяют спам и недостоверную информацию.
Обновлено вчера в 23:29
Армия и оружие

В Цивильском районе прошла тренировка по десантно-штурмовой подготовке

Стало известно, что спецназовцы Управления Росгвардии по Чувашии провели занятия по десантно-штурмовой подготовке.
Обновлено вчера в 08:50
Наука

Новую культуру эпохи неолита обнаружили новосибирские археологи

Новую неолитическую культуру – барабинскую – ученые Института археологии и этнографии СО РАН (ИАЭТ) выделили на юге Западно-Сибирской равнины.
Обновлено вчера в 23:30
Политика

Тимошенко выступила против референдума о переговорах с Россией

Обновлено вчера в 20:28
Экономика

Всемирный банк признал Украину одной из беднейших стран региона

На сегодняшний день, отмечается в докладе, с точки зрения уровня ВВП на душу населения, Украина «остается одной из беднейших стран региона».
Обновлено в 00:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное