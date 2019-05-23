Белоруссия нашла альтернативу российской нефти в КазахстанеRuposters.ru 06:17

Нет, пока не было контактов. Мы надеемся, что удастся на полях саммита ЕАЭС в Нур-Султане на следующей неделе двум главам государств пообщаться, если они сочтут необходимым, в том числе и на эту тему.

Ертысбаев в ответ заявил, что Казахстан готов поставлять нефть в Белоруссию. Тем не менее он подчеркнул, что для начала поставок необходимо провести переговоры с Россией. Ранее в Минске назвали сумму ущерба, которую понес Мозырский НПЗ в связи с загрязнением нефтепровода "Дружба".

Политика Белоруссия передала агреман на назначение посла России в стране Белорусская сторона передала России агреман на назначение нового российского посла в стране.

Политика Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы её рассмотрели.

Происшествия Суд вынес приговоры виновникам пожара в казанском ТЦ «Адмирал» Кировский районный суд Казани вынес приговоры фигурантам уголовного дела о пожаре в казанском торговом центре "Адмирал", жертвами которого в 2015 году стали 19 человек.

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских поженились Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.

Политика Зеленский пояснил свою идею о референдуме по переговорам с Россией Новый президент Украины Владимир Зеленский пояснил свои планы по поводу переговоров с Российской Федерацией.

Происшествия Вылетевший в Симферополь самолет вернулся в Москву из-за дебошира Самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс Москва — Симферополь, вернулся в аэропорт вылета из-за действий дебошира на борту, сообщается на сайте авиакомпании.

Армия и оружие Россия призвала США признать ответственность за преступления в Сирии Москва призывает Вашингтон и его партнеров признать ответственность за совершенные коалицией преступления в Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Хоккей Россия — США 2:1 (2-й перерыв) Гусев открыл счёт на второй минуте. Ассистентами стали Михаил Сергачёв и Никита Кучеров. Текущий счёт — 1:0. Идёт первый период встречи.

Автоспорт Квят показал 13-й результат в первой практике Гран-при Монако Пятикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон показал лучший результат в первых свободных заездах шестого этапа чемпионата мира Гран-при Монако на городской трассе в Монте-Карло.

Энергетика Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.

Кино Опубликован первый тизер фильма Бондарчука «Притяжение 2» Первый тизер новой отечественной фантастической картины Федора Бондарчука «Вторжение» появился в Сети.

Происшествия Супругов из Швеции осудили за принуждение ребенка к вегетарианству Издание отмечает, что супругов приговорили к трем месяцам тюрьмы. Ребенка передали под опеку другой семье.

Общество У Мединского нашли двухэтажный пентхаус за 200 миллионов рублей Семье главы российского министерства культуры Владимира Мединского принадлежит двухэтажный пентхаус в одном из элитных жилых комплексов Москвы.

Политика Путин вручил госнаграды Матвиенко и Инфантино Президент России Владимир Путин вручил в Екатерининском зале Кремля госнаграды выдающимся россиянам, а также ряду иностранных граждан.

Армия и оружие Генштаб Украины проводит опрос военных о переговорах с ДНР и ЛНР В опубликованной копии приказа указывается, что опрос личного состава должен быть произведен до середины дня 24 мая.

Происшествия Экс-мэра Тирасполя нашли убитым в Одесской области Молдавские СМИ утверждают, что в доме бывшего мэра Тирасполя полицейские обнаружили следы крови, а тело Безбабченко было найдено в заброшенном здании в пяти километрах от него.

Музыка Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.

Политика Путин призвал экс-губернаторов помочь их преемникам Путин призвал экс-губернаторов оказать всю необходимую поддержку их преемникам с тем, чтобы они «влились в работу» и смогли завоевать доверие населения.

Шоу-бизнес Ани Лорак впервые рассказала о новой жизни после развода После развода с отцом своей дочери Муратом Налчаджиоглу, Ани Лорак не рассказывала подробностей о своей личной жизни.

Культура Сегодня в Петербурге выберут проект памятника Даниилу Гранину Сегодня, 23 мая состоится заседание комиссии, на которой будет выбран лучший проект памятника Даниилу Гранину, сообщили в пресс-службе Российского военно-исторического общества.