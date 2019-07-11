с чего всё началось

Белоруссия планирует увеличить тарифы на транзит российской нефти с 1 августа 2019 года на 21,7%, сообщил журналистам официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин. По его словам, «Транснефть» получила соответствующее письмо от компании «Гомельтранснефть Дружба».

Белоруссия намерена повысить тарифы на транзит нефти почти на 22%

Политика Нарышкин рассказал о борьбе США с акцией «Бессмертный полк» Акция "Бессмертный полк" по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны проводится в День Победы в России и других странах.

Политика В Кремле раскрыли детали первого разговора Путина и Зеленского Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля президент РФ Владимир Путин провёл первый телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Политика Кремль объяснил необходимость уничтожения санкционки Вице-премьер Алексей Гордеев, курирующий сельское хозяйство, ранее предложил проработать вопрос об использовании изъятых санкционных продуктов, если они пригодны к употреблению.

Политика Зеленский внес в Раду предвыборный законопроект о люстрации Порошенко Через десять дней, 21 июля, на Украине пройдут парламентские выборы, и срок внесения законопроекта, конечно, не случаен: «партия Зеленского» имеет все шансы получить в Раде большинство, но работа на закрепление ожидаемого успеха тоже не помешает.

Экономика В Госдуме исключили уход Visa и Mastercard из России Рассматриваемые положения закона "О национальной платежной системе" на практике не приведут к уходу международных платежных систем (МПС) из России.

Политика Замгенпрокурора РФ Владимир Малиновский подал в отставку Заместитель генерального прокурора России Владимир Малиновский подал в отставку.

Здоровье Минздрав назвал самые распространенные виды рака в России Самым распространенным онкологическим заболеванием в 2018 году стал рак кожи — 78,5 тыс. случаев.

Происшествия В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.

Общество В Госдуме предложили увеличить срок льготной уплаты штрафов ГИБДД В Госдуму внесён законопроект об увеличении срока льготного погашения штрафов за нарушение правил дорожного движения до 30 дней.

Политика Около половины россиян относятся к Грузии безразлично Почти половина россиян безразлично относится к Грузии. О хорошем отношении к стране заявили 37% опрошенных.

Происшествия В Польше пропал пятилетний россиянин Пятилетний россиянин пропал в Польше, полиция ведет активные поиски.

Футбол Семак рассказал, когда «Зенит» выйдет на нужный уровень Наставник подвел итог подготовки к сезону-2019/20, заявив, что в скором времени сине-бело-голубые выйдут на нужный уровень.

Общество «ВКонтакте» просит изъять из оборота базу данных своих пользователей Соцсеть требует обязать «Дабл» изъять из оборота указанный софт и уничтожить его на любых носителях.

Армия и оружие Начались поставки С-400 в Турцию Министерство обороны Турции заявило, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 начались в пятницу, 12 июля.

Политика В Конгрессе США одобрили поправку о санкциях против госдолга РФ Инициатива запрета на покупку суверенного долга России для инвесторов из США уже была и в майском проекте санкций против России за вмешательство в американские выборы.

Политика Турчинов оценил намерение Зеленского люстрировать его Экс-глава СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что с удивлением узнал о намерении президента Владимира Зеленского люстрировать его и других соратников Петра Порошенко.

Политика Зеленский потребовал люстрировать Порошенко и его команду Украинский президент предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 г. по 19 мая 2019 г. Речь идет о председателе Верховной рады, генпрокуроре, секретаре СНБО, руководстве оборонных предприятий и других должностных лицах.

Автоспорт Шибалов стал вторым на шестом этапе ралли «Шелковый путь» Экипаж команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова занял второе место на шестом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков.

Политика В офис Владимира Зеленского пришли с обысками В офисе Владимира Зеленского проходят обыски. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах.

Авто Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь У аудиторов Счетной палаты возникли вопросы с начислением транспортного налога с повышающим коэффициентом, который действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей.

Происшествия Офицеры ФСБ бежали на Кавказ после обвинений в разбое Как сообщает "Новая газета", из 15 фигурантов уголовного дела о разбое, совершенном сотрудниками ФСБ, восьмерым удалось скрыться от следствия.

Авто Эксперты назвали количество Volkswagen «Жук» в России По данным аналитиков, на начало 2019 года в России числилось 3542 зарегистрированных автомобиля Volkswagen Kaefer – модели, которая, как и ее возрожденный в 1998 году преемник New Beetle, неофициально называлась «Жуком».

Политика СБУ не разрешила Савченко пересекать линию разграничения в Донбассе Служба безопасности Украины не дала разрешение депутату Рады Надежде Савченко пересечь линию разграничения в Донбассе, сообщил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука.