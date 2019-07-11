Энергетика
Белоруссия намерена повысить тарифы на транзит нефти почти на 22%Rambler News Service вчера в 06:12
Белоруссия планирует увеличить тарифы на транзит российской нефти с 1 августа 2019 года на 21,7%, сообщил журналистам официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин. По его словам, «Транснефть» получила соответствующее письмо от компании «Гомельтранснефть Дружба».
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с чего всё началось
Как сообщает сегодня "Интерфакс-Беларусь", в распоряжении которого оказалась копия соответствующего письма, в Минске настаивают на том, что в связи с крупнейшим нефтяным загрязнением главного нефтепровода России белорусская компания понесла большие убытки и недополучила 1,5 млрд руб ($23,7 млн).Утро.ruвчера в 14:01
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«Транснефть» отказалась согласовать с Белоруссией повышение тарифов на транзит
Коммерсантъвчера в 06:19
Белоруссия объявила о повышении тарифов на транспортировку нефти из России
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 06:46, Вашингтон
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