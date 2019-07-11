с чего всё началось

Белоруссия планирует увеличить тарифы на транзит российской нефти с 1 августа 2019 года на 21,7%, сообщил журналистам официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин. По его словам, «Транснефть» получила соответствующее письмо от компании «Гомельтранснефть Дружба».

Белоруссия намерена повысить тарифы на транзит нефти почти на 22%

Политика Социологи выяснили отношение россиян к поездкам в Грузию Каждый второй россиянин считает, что гражданам РФ сейчас опасно находиться в Грузии при этом свыше половины опрошенных (60%) полагают, что большинство грузин хорошо относятся к российским туристам, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение".

Происшествия Силовики занялись экс-губернатором Дубровским в деле о хищении на РЖД Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский может стать фигурантом уголовного дела об организованном преступном сообществе (ОПС).

Политика Замгенпрокурора РФ Владимир Малиновский подал в отставку Заместитель генерального прокурора России Владимир Малиновский подал в отставку.

Происшествия Замглавы ПФР заподозрили в получении взятки в 4,4 миллиона рублей Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова подозревают в получении взятки в 4,4 миллиона рублей.

Финансы Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля Большинство экономистов не столь оптимистичны по поводу курса рубля: консенсус-прогноз опрошенных Bloomberg аналитиков (составлен в июне-июле) на конец третьего квартала составляет 64,5 руб. за доллар, на конец четвертого — почти 65 руб.

Общество Когда исчезнут самые массовые профессии в России Уже через десять лет профессии водителя и продавца - самые массовые в России - могут исчезнуть.

Политика Константинополь обложил новую украинскую церковь данью Константинополь обложил налогом недавно созданную Православную церковь Украины (ПЦУ).

Космос Японский зонд «Хаябуса-2» сел на астероид Рюгу Японский космический зонд «Хаябуса-2» выполнил посадку на поверхность астероида Рюгу, передает РИА Новости со ссылкой на Японское аэрокосмическое агентство (JAXA).

Политика Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Кино Совладелец СТС и режиссер фильма «День радио» объединили бизнес Национальная медиа группа, среди активов которой телеканал СТС, получила 25% в кинокомпании Keystone Production, учредителем которой является режиссер фильмов «День радио» и «О чем говорят мужчины» Дмитрий Дьяченко.

Недвижимость В Центробанке спрогнозировали падение цен на жилье Цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

Гаджеты Новый смартфон Oppo получит Snapdragon 665 и аккумулятор на 5000 мАч Новый китайский смартфон Oppo получит производительный процессор Snapdragon 655 и аккумулятор на 5000 мАч.

Музыка Вайкуле рассказала о причинах конфликта с Игорем Крутым Певица призналась, что конфликт разгорелся после того, как она создала свой фестиваль "Лайма Рандеву", пришедший после того, как фестиваль "Новая Волна" был перенесен из Юрмалы в Сочи.

Политика В офис Владимира Зеленского пришли с обысками В офисе Владимира Зеленского проходят обыски. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах.

Футбол Семак рассказал, когда «Зенит» выйдет на нужный уровень Наставник подвел итог подготовки к сезону-2019/20, заявив, что в скором времени сине-бело-голубые выйдут на нужный уровень.

Общество Как пережить жару: рекомендации спасателей и автоинспекторов В жару (особенно при сильном ветре) не рекомендуется разводить открытый огонь на приусадебных участках и в лесах.

Происшествия В Петербурге женщина покусала восьмилетнюю дочь Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении 28-летней женщины, подозреваемой в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

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Происшествия В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.

Происшествия Рэпера R. Kelly арестовали за детскую порнографию В Чикаго арестован рэпер R. Kelly (настоящее имя — Роберт Сильвестр Келли), его обвиняют в сексуальных преступлениях.

Шоу-бизнес Редкие снимки сына Жанны Фриске появились в сети Поклонники певицы опубликовали архивные фотографии. Поклонники певицы Жанны Фриске опубликовали редкие снимки сына артистки — Димы Шепелева.

Экономика Руководство ФРС не дает прогнозов относительно решения о ставке Глава ФРС Джером Пауэлл в четверг вновь подтвердил готовность Федрезерва снизить базовую процентную ставку позднее в этом месяце, чтобы поддержать экономику в условиях ослабления глобального роста и неопределенности, связанной с торговыми спорами.