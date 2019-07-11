с чего всё началось

Белоруссия планирует увеличить тарифы на транзит российской нефти с 1 августа 2019 года на 21,7%, сообщил журналистам официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин. По его словам, «Транснефть» получила соответствующее письмо от компании «Гомельтранснефть Дружба».

Белоруссия намерена повысить тарифы на транзит нефти почти на 22%

Политика Зеленский внёс в Раду проект закона о люстрации Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект, предусматривающий люстрацию высокопоставленных лиц, занимавших свои должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.

Происшествия Американского певца Ар Келли арестовали по делу о детской порнографии Американский R&B певец Ар Келли (R Kelly) был арестован в Чикаго по делу о детской порнографии и препятствовании правосудию.

Происшествия СКР возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова.

Происшествия В Греции из-за шторма погибли российские туристы В Греции двое россиян погибли из-за сильного шторма на севере полуострова Халкидики.

Армия и оружие Минобороны получит партию новых крылатых авиаракет Минобороны России в текущем году получит первую серийную партию новейших крылатых ракет авиационного базирования.

Наука В России разрабатывают новую технологию поиска подводных лодок Технология поиска и обнаружения подводных лодок по кильватерному следу, оставляемому субмариной, разрабатывается Крыловским государственным научным центром.

Общество Срок льготной оплаты штрафов за нарушения ПДД предложили продлить Срок оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения с 50-процентной скидкой может быть продлен.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у Национального банка взаимного кредита ЦБ аннулировал лицензию у Национального банка взаимного кредита, зарегистрированного в Москве, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Политика В Huawei призвали США исключить компанию из черного списка Председатель правления Huawei Лян Хуа призвал власти Соединенных Штатов исключить компанию из черного списка.

Происшествия Россиянка попала в психбольницу на Бали На Бали туристка из России оказалась в психиатрической лечебнице.

Здоровье Врач рассказал, что предшествует смерти от внезапной остановки сердца Уход из жизни из-за внезапной остановки сердца может быть связан с так называемыми "тихими" сердечными приступами, которые случаются в более раннем возрасте и часто остаются пациентами незамеченными.

Политика Вице-премьер Гордеев предложил не уничтожать санкционные продукты Вице-премьер России Алексей Гордеев предложил проработать вопрос об использовании изъятых санкционных продуктов, если они пригодны к употреблению, передает ТАСС.

Происшествия Помощь избитой девочке из Ингушетии предлагают сотни человек В Министерстве здравоохранения Республики Ингушетия сообщили, что девочке, на теле которой были обнаружены множественные раны, в настоящее время предлагают помощь сотни человек как из России, так и из других стран мира.

Общество Названы виды токсичных внешне съедобных грибов в лесах Москвы В министерстве экологии Московской области рассказали, что нашли в лесах региона три вида грибов, которые выглядят, как съедобные, но на самом деле являются ядовитыми.

Шоу-бизнес Ирина Шейк объяснила имя своей дочери от Брэдли Купера Российская модель Ирина Шейк впервые высказалась о расставании с актером Брэдли Купером, а также рассказала, как они планируют проводить время с их общей дочерью.

Происшествия Первого замначальника СКЖД задержали по подозрению в получении взятки Первого замначальника Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал ОАО "РЖД") задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Общество Когда исчезнут самые массовые профессии в России Уже через десять лет профессии водителя и продавца - самые массовые в России - могут исчезнуть.

Армия и оружие Начались поставки С-400 в Турцию Министерство обороны Турции заявило, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 начались в пятницу, 12 июля.

Происшествия Офицеры ФСБ бежали на Кавказ после обвинений в разбое Как сообщает "Новая газета", из 15 фигурантов уголовного дела о разбое, совершенном сотрудниками ФСБ, восьмерым удалось скрыться от следствия.

Экономика Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.

Политика Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2» Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.

Происшествия Российский мальчик пропал в Польше В полиции сообщают, что Давид до недавнего времени находился со своим отцом в пос. Гроджиск Мазовецкий.