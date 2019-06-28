с чего всё началось

Минск оценил ущерб от инцидента, произошедшего на нефтепроводе «Дружба», и предложил повысить тариф на транзит нефти от РФ. Об этом заявил генеральный директор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко.

Политика Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии из-за слов об ЛГБТ в интервью FT Музыкант Элтон Джон обвинил президента России Владимира Путина в двуличии и лицемерии из-за его слов об ЛГБТ в интервью газете Financial Times.

Политика Трамп назвал Путина «прекрасным парнем» Президент США Дональд Трамп назвал главу российского государства Владимира Путина "прекрасным парнем", а состоявшуюся накануне встречу — "отличной".

Политика Ангела Меркель заявила об отсутствии серьезных проблем со здоровьем Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она не имеет никаких серьезных проблем со здоровьем. Её слова приводит 29 июня агентство DPA.

Транспорт Дорогу в Шереметьево перекрыли из-за подтопления ТАСС со ссылкой на очевидца пишет, что подтоплена оказалась не только дорога в аэропорт, но и стоянка самолетов у терминала B. Агентство ссылается на видеозапись, на которой погрузчик едет по большой луже и видно, что шасси самолета находятся в воде, уровень которой достигает середины колес «Газелей».

Политика Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.

Происшествия Движение поездов между Москвой и Петербургом восстановлено Сотрудники РЖД завершили аварийно-восстановительные работы на станции «Сходня», движение по направлению Москва-Петербург было восстановлено в 18:08.

Происшествия В жилом доме во Владимирской области взорвался газ В пятиэтажном жилом доме в городе Ковров Владимирской области произошел взрыв бытового газа.

Общество Крупнейший сервис c авиабилетами остался без рейсов в Крым На других крупных сайтах с авиабилетами — Momondo, Kayak и Aviasales — рейсы в Симферополь по-прежнему доступны.

Происшествия МЧС решило эвакуировать город в Иркутской области из-за наводнения Всего в Иркутской области паводок подтопил более 2,7 тыс. жилых домов с населением 7266 человек, в том числе 1759 детей.

Здоровье Названы способы диагностики рака на ранней стадии Врачи рассказали о способах, помогающих выявить рак на ранней стадии его развития.

Происшествия BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей» Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.

Здоровье Названы районы Башкирии самой высокой смертностью от рака Специалисты регионального Минздрава изучили показатели смертности от онкологических заболеваний за последнее десятилетие и назвали самые неблагоприятные по раку районы Башкирии.

Происшествия Минюст США заинтересовался сборкой Boeing 787 Dreamliner Источники в авиационной отрасли проинформировали о том, что американский Минюст обратился с повестками по поводу выемки документов, связанных со сборкой Boeing 787 Dreamliner.

Происшествия Российским полицейским грозит дело из-за «лимонадного отравителя» Официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова заявила, что прокуратура потребовала возбудить дело против должностных лиц ОМВД по Басманному району, которые занимались московским отравителем.

Происшествия Автор музыки для рэпера Face умер от передозировки в 18 лет Битмейкер был автором музыки к альбому Playboy рэпера Face и трекам еще одного российского исполнителя Big Baby Tape.

Политика Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.

Политика Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.

Общество На молодежном форуме в Крыму показали шоу с целующимися девушками В рамках молодежного форума «Таврида», который проходит в окрестностях города Судак на юго-востоке Крыма, состоялся показ спектакля от московской театральной лаборатории Gogol School.