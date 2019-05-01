Политика
Белоруссия начала вытеснять «грязную» нефть по «Дружбе» 24 маяRT на русском 05:01
В концерне «Белнефтехим» заявили, что Белоруссия в пятницу, 24 мая, начала вытеснять по трубопроводу «Дружба» загрязнённую хлоридами нефть, накопленную в резервуарах станции «Мозырь», в направлении российской диспетчерской станции «Унеча» .
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Экономика
Банки увеличили выдачу кредитов донским жителям на 15%
Темпы роста кредитования жителей Ростовской области хотя и снизились по сравнению с I кварталом 2018 года (тогда объемы выросли в 1,5 раза), но сохраняют заметную положительную динамику.
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Футбол
«Астон Вилла» обыграла «Дерби» и вышла в Английскую премьер-лигу
Команда из Бирмингема одержала победу со счетом 2:1 и получила право в следующем сезоне выступить в высшем дивизионе чемпионата Англии.
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Футбол
Сборные Украины и Уругвая снова победили на чемпионате мира до 20 лет
На чемпионате мира среди сборных до 20 лет определились ещё два участника плей-офф.
Обновлено в 13:58
Культура
В Лувре сомневаются, что «Спаситель мира» написан да Винчи
По данным британского издания, эксперты Лувра рекомендовали выставить полотно с новой сопроводительной надписью «из мастерской» итальянского художника.
Обновлено в 10:28
Хоккей
«Вашингтон» проведет проверку из-за скандального видео с Кузнецовым
"Вашингтон Кэпиталз" отреагировал на ситуацию со скандальным видео, на котором присутствует форвард клуба Евгений Кузнецов, передает "Советский спорт".
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Происшествия
Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки
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Наука
В России в ближайшее время появится препарат для лечения меланомы
Новый российский лекарственный препарат для лечения метастатической меланомы прошел клинические исследования.
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Политика
Киев хочет добиться международного статуса Керченского пролива
Власти Украины намерены добиваться определения международного статуса российского Керченского пролива.
Обновлено в 16:16
Политика
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Господин Зеленский осмотрел позиции военных в станице Луганской и населенный пункт Счастье, также выслушал доклад командующего силовой операцией в Донбассе Александра Сырского.
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Шоу-бизнес
Шурыгина поселилась в элитном московском жилом комплексе
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Космос
В Южной Африке обнаружено внеземное органическое вещество
Обновлено в 14:49
Экономика
«Северсталь» сочла прогноз ВТБ по спросу на сталь оптимистичным
«Северсталь» сочла оптимистичным прогноз аналитиков «ВТБ Капитала», согласно которому реализация нацпроектов принесет российским металлургам дополнительные $2 млрд доналоговой прибыли и приведет к росту спроса на сталь на 5% с 2019 года.
Обновлено в 09:16
Общество
Почему на телефонный звонок нельзя отвечать словом «Да»
Злоумышленникам важно, чтобы отвечающий на звонок человек сказал «Да».
Обновлено в 01:54
Политика
На Украине заявили о бесполезности санкций ЕС против России
Украинский политик, руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак заявил о бесполезности европейских санкций против России.
Обновлено в 19:31
Экономика
Почему курс биткоина обновил годовой максимум
В понедельник, 27 мая, цена биткоина выросла более чем на 10% и впервые за год достигла $8,8 тыс.
Обновлено в 10:48
Происшествия
Строительный кран рухнул на жилые дома в Перми
В понедельник, 27 мая, на строительной площадке, расположенной на улице Решетникова в Перми, произошло обрушение башенного крана.
Обновлено в 10:50
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали потолстевшего Бориса Корчевникова
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Обновлено в 14:40
Футбол
Слуцкий назвал лучших футболистов, которых когда-либо тренировал
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий назвал имена трех лучших футболистов, которых когда-либо тренировал.
Обновлено в 12:27
Футбол
Комличенко признан лучшим легионером чемпионата Чехии
Российский нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко получил несколько наград по итогам завершившегося чемпионата Чехии.
Обновлено в 17:21
Общество
Цимлянское водохранилище может превратиться в болото: есть ли план по спасению?
Еще несколько десятилетий назад Цимлянское водохранилище летом собирало толпы отдыхающих и напоминало курортное место.
Обновлено в 13:43
Спорт
Гимнастка Семенова дисквалифицирована на 2 года за допинг
Обновлено в 14:21
Политика
Ярош пригрозил новому президенту Украины Зеленскому
Депутат Верховной Рады и лидер "Украинской добровольческой армии" (УДА), сформированной на основе запрещенного в России "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил, что новый президент Украины Владимир Зеленский "может потерять жизнь, если предаст свою страну и погибших на Донбассе".
Обновлено в 12:16
Авто
В Сети показали первые фото Kia Xceed без камуфляжа
Новый кросс-хэтчбек KIA XCeed, который ранее неоднократно попадал в объективы фотошпионов, впервые показали без камуфляжа.
Обновлено в 07:37
Армия и оружие
Шойгу посетит с рабочим визитом Таджикистан
Министр обороны России Сергей Шойгу посетит во вторник Таджикистан с рабочим визитом, сообщили РИА Новости в департаменте информации МИД Таджикистана.
Обновлено в 17:51
Транспорт
Neue Zürcher Zeitung (Швейцария): почему в Москве процветает каршеринг? (Neue Zürcher Zeitung)
На московском рынке — одном из самых привлекательных во всем мире — работают более десяти компаний.
Обновлено в 18:09
Энергетика
МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в Раде
Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:17