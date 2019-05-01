Политика

Белоруссия начала вытеснять «грязную» нефть по «Дружбе» 24 маяRT на русском 05:01

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В концерне «Белнефтехим» заявили, что Белоруссия в пятницу, 24 мая, начала вытеснять по трубопроводу «Дружба» загрязнённую хлоридами нефть, накопленную в резервуарах станции «Мозырь», в направлении российской диспетчерской станции «Унеча» .
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Белоруссия начала вытеснять «грязную» нефть по «Дружбе» 24 мая

RT на русском05:01

Белоруссия начнет вытеснять грязную нефть из трубопровода «Дружба» 27-28 мая

Эхо Москвы01:03

Москва готова обсуждать компенсацию из-за грязной нефти – Минск

REGNUM24 мая в 23:04
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