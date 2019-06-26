Экономика
Белоруссия может отказаться от размещения евробондов в 2020 годуТАСС вчера в 05:32
Белоруссия может отказаться от размещения евробондов в 2020 году, если получит госкредит РФ. Об этом сообщил в среду журналистам министр финансов республики Максим Ермолович.
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Минск не исключил отказа от размещения евробондов при получении кредита России
Взгляд.рувчера в 05:43
РФ по-прежнему увязывает выдачу кредита Минску с вопросами интеграции - Минфин Белоруссии
Независимая газетавчера в 06:26
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 06:56, Вашингтон
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Глава Минфина Максим Ермолович: Мы готовились заместить российский кредит другими источниками
КП - Беларусьвчера в 10:13
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 06:56, Вашингтон
Политика
Дмитрий Медведев утвердил программу мер по борьбе с картелями
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил межведомственную программу мер по выявлению и пресечению картелей и иных ограничивающих конкуренцию соглашений на 2019-2023 годы, сообщил он на заседании правительства в четверг.
Обновлено в 06:37
Происшествия
В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски
Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.
Обновлено в 06:40
Происшествия
СК возбудил дело о крушении Ан-24 в Бурятии
Обновлено в 01:29
Шоу-бизнес
Саша Савельева отказалась от «диеты кормящей матери»
Певица Саша Савельева в Instagram высказалась о своей «диете кормящей матери». Оказывается, звезда не придерживается ее.
Обновлено вчера в 22:50
Общество
РПЦ уточнила свою позицию по абортам
Церковь не выступает за законодательный запрет абортов. Официальная позиция Церкви - вывод абортов из ОМС.
Обновлено в 05:40
Футбол
«ПСЖ» хочет обменять Неймара на Дембеле
Ожидается, что «ПСЖ» сначала возьмет Дембеле в годичную аренду, после чего активирует пункт о выкупе футболиста летом 2020 года.
Обновлено в 06:32
Общество
Украинцев выкинули из греческого отеля из-за флагов
Туристов с Украины попросили покинуть греческий отель после вывешивания национальных флагов.
Обновлено вчера в 17:58
Экономика
Высшее образование в России подорожало
Ранее сообщалось, что в России к 2024 году количество бюджетных мест в вузах сократится на 25%.
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия
Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму
Обновлено в 03:36
Транспорт
За грязные номера начнут лишать водительских прав
Как сообщает «Коммерсант», если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, суд может оштрафовать его на сумму до пяти тыс. рублей или даже лишить прав.
Обновлено 25 июня в 22:24
Экономика
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Несанкционированная свалка горит в Сосновой Поляне
Обновлено вчера в 10:07
Общество
Forbes составил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.
Обновлено в 04:03
Происшествия
В Твери задержали вероятного отравителя людей в московских электричках
В Тверской области задержали мужчину, подозреваемого в отравлении пассажира электрички, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.
Обновлено в 05:24
Происшествия
После нападения экс-мэр украинского Конотопа попал в реанимацию
Нападение совершено на бывшего мэра украинского Конотопа, кандидата в депутаты Артема Семенихина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:24
Общество
Первых косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпустили на волю
Доставленные в Хабаровский край из «китовой тюрьмы» в Приморье две косатки и шесть белух выпущены в Охотское море, сообщил в четверг, 27 июня, Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Обновлено в 06:43
Происшествия
Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи
«Находящийся в федеральном розыске 32-летний Виталий Никифоров задержан 27 июня на территории Адлерского района Сочи», — рассказал журналистам «РИА Новости» представитель прокуратуры Краснодарского края.
Обновлено в 06:46
Армия и оружие
Новый корабль ВМС США врезался в канадский сухогруз
Боевой корабль ВМС США, который собирались зачислить в штат под номенклатурой USS Billings, врезался в сухогруз канадской компании.
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес
Игорь Петренко и Кристина Бродская впервые показали младшую дочь
Свою личную жизнь Игорь Петренко и Кристина Бродская стараются публично не демонстрировать лишний раз, но недавно они опубликовали совместную фотографию, на которой впервые показали подписчикам пятимесячную дочь Еву.
Обновлено в 06:02
Политика
Украинцы рассказали, кого хотят видеть следующим премьером
Украинцы рассказали, кого они хотят видеть следующим премьер-министром страны.
Обновлено в 06:07
Экономика
Нацбанк Грузии оценил ущерб экономике от снижения турпотока из России
Национальный банк Грузии сообщил, что из-за ожидаемого сокращения турпотока из России в связи с отменой авиасообщения экономика страны до конца 2019 года потеряет до $200—300 млн.
Обновлено в 05:41
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Политика
Кремль сообщил детали встречи Трампа с Путиным
На вопрос журналистов, может ли президент России немного опоздать на второе заседание саммита, задержавшись на встрече с Трампом, Ушаков сказал: «Я не знаю, это зависит от лидеров исключительно».
Обновлено вчера в 09:39
Политика
В Кремле следят за правоприменением закона об оскорблении государства
В Кремле внимательно наблюдают за исполнением закона об оскорблении государства и общества.
Обновлено в 06:08
Политика
Медведчук встретился с главами ДНР и ЛНР
В Минске началась встреча главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
Обновлено в 06:00
Кино
Звезда сериала «Альф» скончался в США
Обновлено в 03:18
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Происшествия
В Кузбассе поезд сбил 40-летнюю женщину
40-летняя жительница пгт Яшкино получила травмы, попав под поезд.
Обновлено в 05:59
Экономика
Принят закон о доступе иностранных юрлиц к российскому аналогу SWIFT
Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон, который позволяет иностранным юридическим лицам подключаться к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ РФ.
Обновлено в 05:49