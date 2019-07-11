Белорусская «Гомельтранснефть Дружба» письменно уведомила «Транснефть», что хочет с августа этого года повысить действующий тариф на транспортировку нефти по трубам в Белоруссии на 21,7%, сообщил «Интерфакс».

Белоруссия хотела бы больше получать за транзит российской нефти

Гаджеты В Apple Watch обнаружили подслушивающее приложение Приложение «Рация» подслушивало разговоры пользователей Apple Watch, пишет TechCrunch со ссылкой на заявление компании.

Политика Зеленский потребовал люстрации Порошенко Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко призвал граждан страны выйти на митинг в поддержку закона "Об очищении власти", который предполагает люстрацию чиновников, работавших во времена правления экс-президента Виктора Януковича.

Единоборства Боксер Денис Лебедев завершил карьеру Российский боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры. «Пришло время расставаться с большим спортом»,— написал он у себя в Instagram.

Происшествия Россиян арестовали без обвинений по делу о взрывах салюта в Минске Два гражданина России были арестованы в Белоруссии по делу о взрывах на салюте в День независимости в Минске.

Политика Порошенко вызвали на допрос в госбюро расследований Украины Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызвало 17 июля на допрос экс-президента страны Петра Порошенко.

Экономика Госдума снимает ряд ограничений при совершении валютных операций Законопроект, направленный на либерализацию ограничений на совершение валютных операций, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 11 июля.

Происшествия В 800 тысяч раз радиация затонувшей АПЛ «Комсомолец» превышает норму Норвежский институт морских исследований сообщает, что радиация в районе вентиляционной трубы реакторного отсека затонувшей советской атомной подводной лодки (АПЛ) К-278 "Комсомолец" превышает норму в 800 тысяч раз.

Авто Toyota планирует выпустить новый кроссовер Японская компания Toyota планирует начать выпуск нового кроссовера. Об этом 11 июля сообщает пресс-служба бренда.

Происшествия В жилом доме в Москве взорвался газ, пострадавших нет В жилом доме на северо-востоке Москвы произошел взрыв газа, сообщил ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

Происшествия Суд арестовал мужа обвиненной в госизмене жительницы Калининграда По сведениям издания «Новый Калининград», Зимину обвиняют в раскрытии латвийской разведке действующего сотрудника ФСБ.

Наука В Греции найдены древнейшие за пределами Африки человеческие останки На юге Греции обнаружили фрагмент человеческого черепа возрастом более 210 тысяч лет, это древнейшие человеческие останки, найденные за пределами Африки, сообщает The Guardian.

Хоккей КХЛ опубликовала календарь на новый сезон Календарь матчей был опубликован на официальном сайте лиги. Новый сезон будет открывать матч московского ЦСКА с омским "Авангардом".

Происшествия В ПФР подтвердили задержание замглавы фонда Заместитель председателя Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов действительно был задержан сотрудниками следственных органов, заявил 11 июля РИА Новости глава фонда Антон Дроздов.

Общество Полицейские смогут служить дольше на пять лет Что касается среднего начальствующего состава, майоров полиции, майоров внутренней службы, майоров юстиции, подполковников полиции, подполковников внутренней службы, подполковников юстиции, то верхняя планка - 55 лет.

Политика Парламент Украины принял закон о химической кастрации педофилов Парламент Украины на внеочередном заседании в четверг принял закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра, который будет содержать данные о лицах, совершивших сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних.

Экономика Медведев анонсировал федеральные целевые программы на 370 млрд рублей Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что, помимо нацпроектов, в 2020 году будут работать 20 федеральных целевых программ.

Происшествия Начальника полиции Омска задержали за драку в московском метро Начальник полиции Омска Алексей Меркушов задержан в Москве из-за драки с машинистом метро.

Происшествия В Чернобыле задержали сталкеров из Британии и России Трех сталкеров из Великобритании и РФ задержали в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, сообщила в четверг пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Киевской области.

Интернет Мнимое превосходство. В некоторых странах 5G уступает 4G по скорости Следующий график демонстрирует среднюю скорость в новых сетях пятого поколения против средней скорости в сетях 4G в различных странах мира.

Политика Путин ответил на предложение Зеленского провести переговоры в Минске 8 июля Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске при посредничестве президента США Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона и премьера Великобритании Терезы Мэй.