Энергетика

Белоруссия хотела бы больше получать за транзит российской нефтиВедомости 07:25

Белорусская «Гомельтранснефть Дружба» письменно уведомила «Транснефть», что хочет с августа этого года повысить действующий тариф на транспортировку нефти по трубам в Белоруссии на 21,7%, сообщил «Интерфакс».
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Белоруссия намерена повысить тарифы на транзит нефти почти на 22%

Rambler News Service06:12

Белоруссия хотела бы больше получать за транзит российской нефти

Ведомости07:25

«Транснефть» передала вопрос о тарифах на транзит в Белоруссии в кабмин

РБК06:57

«Транснефть» отказалась согласовать с Белоруссией повышение тарифов на транзит

Коммерсантъ06:19

Белоруссия нашла способ взыскать с России деньги за «грязную нефть»

Lenta.ru08:34

Белоруссия объявила о повышении тарифов на транспортировку нефти из России

Московский Комсомолец05:23

«Транснефть» не согласовала Белоруссии повышение на 21,7% тарифа на транзит нефти

Интерфакс05:53
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Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 08:59, Вашингтон
Происшествия

Начальник полиции Омска подрался с машинистом московского метро на станции «Каширская»

Начальник УМВД России по городу Омску, полковник полиции Алексей Меркушов подрался с машинистом столичной подземки, конфликт между ними произошел на станции метро "Каширская" московского метрополитена.
Обновлено в 08:27
Экономика

Раскрыт доход от пенсионных накоплений «молчунов» в первом полугодии

Ранее ВЭБ.РФ сообщил, что доходность от размещения пенсионных накоплений россиян I квартале 2019 года составила 7,66% (32,47 млрд рублей) по расширенному портфелю и 11,72% (0,84 млрд рублей) по портфелю госбумаг, также отмечалось, что ГУК управляет накоплениями 39 млн будущих пенсионеров.
Обновлено в 08:01
Происшествия

Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили

Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 05:42
Общество

У задекларировавшего три копейки депутата нашли скрытые доходы

У депутата законодательного собрания Амурской области Сергея Труша, который задекларировал три копейки, нашли скрытые доходы.
Обновлено в 03:27
Происшествия

В Чернобыле задержали «сталкеров» из России и Британии

В чернобыльской зоне отчуждения задержали гражданина России и двух граждан Великобритании.
Обновлено в 08:18
Политика

Меркель сидя слушала гимн на встрече с датским премьером

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в четверг, 11 июля, в Берлине слушала гимны стран сидя.
Обновлено в 08:02
Единоборства

Боксер Денис Лебедев завершил карьеру

Российский боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры. «Пришло время расставаться с большим спортом»,— написал он у себя в Instagram.
Обновлено в 08:12
Политика

Зеленский потребовал люстрации Порошенко

Зеленский намерен усилить люстрацию и добавить к перечню должностей президента Украины, главу Верховной рады, депутатов, главу СБУ, генпрокурора и руководителей оборонных ведомств.
Обновлено в 08:20
Политика

Украинцы назвали лидеров на выборах в парламент

Пройти в Верховную Раду на выборах 21 июля наибольшие шансы имеют 4 партии. Партия Дмитрия Разумкова "Слуга народа" может набрать 48,5%.
Обновлено вчера в 03:07
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве

Обновлено вчера в 09:53
Общество

Юго-восточная хорда не затронет участок с радиоактивными отходами

Обновлено вчера в 06:50
Энергетика

ОПЕК в июне исполнила сделку по сокращению добычи нефти на 122%

Саудовская Аравия и Нигерия в июне суммарно нарастили добычу почти на 300 тыс. б / с. При этом соглашение стран ОПЕК + о сокращении добычи нефти по-прежнему перевыполняется - в июне она была исполнена на 122%, следует из отчета ОПЕК.
Обновлено в 08:01
Общество

Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления

Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Происшествия

Мужа Луизы Хайруллиной отпустили под домашний арест

Обновлено в 08:25
Шоу-бизнес

56-летняя Свиридова показала тело в бикини

Певица поделилась с поклонниками смелым видео, где она в смелом бикини плывет на SUP-борде, надувной доске с веслом.
Обновлено в 00:59
Политика

Зеленский предупредил Кличко, что изменит руководство Киевом

Мэр Киева и глава городской госадминистрации Виталий Кличко рассказал, что получил от президента Украины Владимира Зеленского подтверждение предстоящего изменения системы руководства столицей.
Обновлено в 08:37
Спорт

CAS аннулировал пожизненное отстранение Мутко от Олимпиад

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего министра спорта, вице-премьера Виталия Мутко и отменил его отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве.
Обновлено в 06:14
Общество

Пещеру «Таврида» откроют для туристов

Отмечают, что в полном объеме комплекс начнет работу только через 4-5 лет, но первых туристов пещера сможет принять менее чем через два года.
Обновлено в 07:59
Экономика

Госдума снимает ряд ограничений при совершении валютных операций

Законопроект, направленный на либерализацию ограничений на совершение валютных операций, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 11 июля.
Обновлено в 07:43
Общество

Российского экскаваторщика проверят за переправу людей в ковше

Власти Красноярского края потребовали провести служебное расследование в отношении водителя экскаватора, который помог жителям затопленного Канска перебраться через затопленную дорогу и перевозил их в ковше.
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей

Журнал Forbes поместил певицу на первую строчку своего обновлённого рейтинга.
Обновлено вчера в 10:57
Происшествия

Главу театра кукол Петербурга перевели под домашний арест

Гордсуд Петербурга отменил решение о его заключении в СИЗО и перевел Калинина под домашний арест, сообщила в четверг объединенная пресс-служба судов города.
Обновлено в 08:00
Экономика

Фонд дольщиков выведут из-под норм госзакупок при достройке домов

Документ предполагает внесение изменений в Бюджетный кодекс в части повышения эффективности деятельности Фонда дольщиков и создания необходимых правовых условий для создания еще одного эффективного механизма достройки проблемных объектов.
Обновлено в 08:37
Происшествия

Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене

Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
Обновлено в 04:31
Авто

Toyota готовит к выпуску новый кроссовер

Компания Toyota объявила об изменении производственных планов на совместном предприятии с Mazda в США, чтобы собирать на заводе новый, еще не анонсированный кроссовер.
Обновлено в 04:01
Футбол

Нападающий «Спартака» Данила Прошляков перешел в «Ростов»

Футбольный клуб «Ростов» объявил о трансфере нападающего Данила Прошлякова из «Спартака».
Обновлено в 07:23
Кино

«КиноПоиск» приобрел эксклюзивные права на онлайн-показ фильма «Дылда»

«Дылда» станет вторым фильмом, который «КиноПоиск» профинансирует в рамках нового формата поддержки авторских фильмов, уточнили в пресс-службе «Яндекса».
Обновлено в 07:45
Экономика

В Грузии оценили потери в случае российского эмбарго

Министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава рассказала, сколько денег потеряет Грузия в случае введения Россией полного эмбарго.
Обновлено в 07:18
Наука

«Думайте командой». МГОУ принимает участие в интенсиве «Остров 10‐22»

10 июля в «Сколково» стартовал образовательный интенсив «Остров 10-22».
Обновлено в 06:05
Происшествия

Двое российских туристов погибли при шторме в Греции

Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
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