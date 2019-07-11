Энергетика
Белоруссия хотела бы больше получать за транзит российской нефтиВедомости 07:25
Белорусская «Гомельтранснефть Дружба» письменно уведомила «Транснефть», что хочет с августа этого года повысить действующий тариф на транспортировку нефти по трубам в Белоруссии на 21,7%, сообщил «Интерфакс».
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Белоруссия объявила о повышении тарифов на транспортировку нефти из России
Московский Комсомолец05:23
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 08:59, Вашингтон
Происшествия
Начальник полиции Омска подрался с машинистом московского метро на станции «Каширская»
Начальник УМВД России по городу Омску, полковник полиции Алексей Меркушов подрался с машинистом столичной подземки, конфликт между ними произошел на станции метро "Каширская" московского метрополитена.
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Раскрыт доход от пенсионных накоплений «молчунов» в первом полугодии
Ранее ВЭБ.РФ сообщил, что доходность от размещения пенсионных накоплений россиян I квартале 2019 года составила 7,66% (32,47 млрд рублей) по расширенному портфелю и 11,72% (0,84 млрд рублей) по портфелю госбумаг, также отмечалось, что ГУК управляет накоплениями 39 млн будущих пенсионеров.
Обновлено в 08:01
Происшествия
Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили
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Общество
У задекларировавшего три копейки депутата нашли скрытые доходы
У депутата законодательного собрания Амурской области Сергея Труша, который задекларировал три копейки, нашли скрытые доходы.
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Обновлено в 08:02
Единоборства
Боксер Денис Лебедев завершил карьеру
Российский боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры. «Пришло время расставаться с большим спортом»,— написал он у себя в Instagram.
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Зеленский намерен усилить люстрацию и добавить к перечню должностей президента Украины, главу Верховной рады, депутатов, главу СБУ, генпрокурора и руководителей оборонных ведомств.
Обновлено в 08:20
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Украинцы назвали лидеров на выборах в парламент
Пройти в Верховную Раду на выборах 21 июля наибольшие шансы имеют 4 партии. Партия Дмитрия Разумкова "Слуга народа" может набрать 48,5%.
Обновлено вчера в 03:07
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве
Обновлено вчера в 09:53
Общество
Юго-восточная хорда не затронет участок с радиоактивными отходами
Обновлено вчера в 06:50
Энергетика
ОПЕК в июне исполнила сделку по сокращению добычи нефти на 122%
Саудовская Аравия и Нигерия в июне суммарно нарастили добычу почти на 300 тыс. б / с. При этом соглашение стран ОПЕК + о сокращении добычи нефти по-прежнему перевыполняется - в июне она была исполнена на 122%, следует из отчета ОПЕК.
Обновлено в 08:01
Общество
Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Мужа Луизы Хайруллиной отпустили под домашний арест
Обновлено в 08:25
Шоу-бизнес
56-летняя Свиридова показала тело в бикини
Певица поделилась с поклонниками смелым видео, где она в смелом бикини плывет на SUP-борде, надувной доске с веслом.
Обновлено в 00:59
Политика
Зеленский предупредил Кличко, что изменит руководство Киевом
Мэр Киева и глава городской госадминистрации Виталий Кличко рассказал, что получил от президента Украины Владимира Зеленского подтверждение предстоящего изменения системы руководства столицей.
Обновлено в 08:37
Спорт
CAS аннулировал пожизненное отстранение Мутко от Олимпиад
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего министра спорта, вице-премьера Виталия Мутко и отменил его отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве.
Обновлено в 06:14
Общество
Пещеру «Таврида» откроют для туристов
Отмечают, что в полном объеме комплекс начнет работу только через 4-5 лет, но первых туристов пещера сможет принять менее чем через два года.
Обновлено в 07:59
Экономика
Госдума снимает ряд ограничений при совершении валютных операций
Законопроект, направленный на либерализацию ограничений на совершение валютных операций, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 11 июля.
Обновлено в 07:43
Общество
Российского экскаваторщика проверят за переправу людей в ковше
Власти Красноярского края потребовали провести служебное расследование в отношении водителя экскаватора, который помог жителям затопленного Канска перебраться через затопленную дорогу и перевозил их в ковше.
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей
Журнал Forbes поместил певицу на первую строчку своего обновлённого рейтинга.
Обновлено вчера в 10:57
Происшествия
Главу театра кукол Петербурга перевели под домашний арест
Гордсуд Петербурга отменил решение о его заключении в СИЗО и перевел Калинина под домашний арест, сообщила в четверг объединенная пресс-служба судов города.
Обновлено в 08:00
Экономика
Фонд дольщиков выведут из-под норм госзакупок при достройке домов
Документ предполагает внесение изменений в Бюджетный кодекс в части повышения эффективности деятельности Фонда дольщиков и создания необходимых правовых условий для создания еще одного эффективного механизма достройки проблемных объектов.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене
Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
Обновлено в 04:31
Авто
Toyota готовит к выпуску новый кроссовер
Компания Toyota объявила об изменении производственных планов на совместном предприятии с Mazda в США, чтобы собирать на заводе новый, еще не анонсированный кроссовер.
Обновлено в 04:01
Футбол
Нападающий «Спартака» Данила Прошляков перешел в «Ростов»
Футбольный клуб «Ростов» объявил о трансфере нападающего Данила Прошлякова из «Спартака».
Обновлено в 07:23
Кино
«КиноПоиск» приобрел эксклюзивные права на онлайн-показ фильма «Дылда»
«Дылда» станет вторым фильмом, который «КиноПоиск» профинансирует в рамках нового формата поддержки авторских фильмов, уточнили в пресс-службе «Яндекса».
Обновлено в 07:45
Экономика
В Грузии оценили потери в случае российского эмбарго
Министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава рассказала, сколько денег потеряет Грузия в случае введения Россией полного эмбарго.
Обновлено в 07:18
Наука
«Думайте командой». МГОУ принимает участие в интенсиве «Остров 10‐22»
10 июля в «Сколково» стартовал образовательный интенсив «Остров 10-22».
Обновлено в 06:05
Происшествия
Двое российских туристов погибли при шторме в Греции
Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08