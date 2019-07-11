Энергетика
Белоруссия хотела бы больше получать за транзит российской нефтиВедомости 07:25
Белорусская «Гомельтранснефть Дружба» письменно уведомила «Транснефть», что хочет с августа этого года повысить действующий тариф на транспортировку нефти по трубам в Белоруссии на 21,7%, сообщил «Интерфакс».
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Белоруссия объявила о повышении тарифов на транспортировку нефти из России
Московский Комсомолец05:23
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