Энергетика
Белоруссия хотела бы больше получать за транзит российской нефтиВедомости 07:25
Белорусская «Гомельтранснефть Дружба» письменно уведомила «Транснефть», что хочет с августа этого года повысить действующий тариф на транспортировку нефти по трубам в Белоруссии на 21,7%, сообщил «Интерфакс».
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с чего всё началось
Как сообщает сегодня "Интерфакс-Беларусь", в распоряжении которого оказалась копия соответствующего письма, в Минске настаивают на том, что в связи с крупнейшим нефтяным загрязнением главного нефтепровода России белорусская компания понесла большие убытки и недополучила 1,5 млрд руб ($23,7 млн).Утро.ru14:01
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Белоруссия объявила о повышении тарифов на транспортировку нефти из России
Московский Комсомолец05:23
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 14:58, Вашингтон
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