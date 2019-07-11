с чего всё началось

Белорусская «Гомельтранснефть Дружба» письменно уведомила «Транснефть», что хочет с августа этого года повысить действующий тариф на транспортировку нефти по трубам в Белоруссии на 21,7%, сообщил «Интерфакс».

Белоруссия хотела бы больше получать за транзит российской нефти

Политика Зеленский предложил люстрировать Порошенко и его команду Президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением лишить правительство Украины, работавшее с 2014 года, возможности управлять государством.

Кино Софи Лорен впервые за 10 лет снимется в кино Знаменитая итальянская актриса Софи Лорен впервые за много лет снимется в кино. Она сыграет одну из ролей в фильме «Вся жизнь впереди».

Экономика Минтруд предложил новый прожиточный минимум Министерство труда предложило установить прожиточный минимум за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей, сообщает RNS.

Политика Немецкий журналист потребовал снести памятник Победы под Прохоровкой Немедленно снести памятник Победы на Прохоровском поле, посвященный павшим в танковом сражении 12 июля 1943 года советским солдатам, потребовал редактор исторического раздела газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф 9 июля на страницах издания.

Политика Путин поговорил с Зеленским по телефону Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским.

Происшествия В Чебоксарах наказали мужчину, который закопал тело жены в чемодане Было установлено, что вечером 8 сентября 2018 года, мужчина был пьян. Он подошел к жене сзади, накинул ей на шею бельевую веревку и задушил.

Политика Генпрокуратура объявила нежелательным «Всемирный конгресс украинцев» Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность международной неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» (Ukrainian World Congress).

Общество В Сочи объявили экстренное предупреждение о непогоде Экстренное предупреждение о неблагоприятных метеоявлениях в Сочи распространило управления ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Происшествия При пожаре на ТЭЦ в Мытищах погиб человек Один человек погиб в результате пожара на ТЭЦ в Мытищах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.

Политика Президент освободил от должности губернатора Севастополя Президент России подписал указ, которым освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, передает "Россия 24".

Происшествия Россиянина Антонца арестовали по подозрению в госизмене Ранее Лефортофский суд арестовал по делу о госизмене жену Антонца — Антонину Зимину.

Экономика Медведев назвал объём финансирования федеральных программ в 2020 году В РФ помимо национальных проектов в 2020 году будут действовать 20 федеральных целевых программ (ФЦП), сообщил 11 июля премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства России.

Шоу-бизнес Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей мира 29-летняя поп-певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг Forbes, в котором были названы самые высокооплачиваемые знаменитости планеты.

Шоу-бизнес Ольга Бузова травмировалась на съемках шоу «Форт Боярд» Сегодня стало известно, что Ольга Бузова травмировала ногу во время съемок проекта. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram.

Политика Главу МВД Крыма сняли с должности Глава крымского управления МВД Олег Торубаров освобожден от занимаемой должности, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы главка Ольга Кондрашова.

Происшествия В 800 тысяч раз радиация затонувшей АПЛ «Комсомолец» превышает норму Норвежский институт морских исследований сообщает, что радиация в районе вентиляционной трубы реакторного отсека затонувшей советской атомной подводной лодки (АПЛ) К-278 "Комсомолец" превышает норму в 800 тысяч раз.

Экономика Правительство одобрило законопроект об индивидуализации тарифов ОСАГО Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО, который привяжет страховые тарифы к стилю вождения страхователя и количеству грубых нарушений ПДД, сообщила пресс-служба Минфина.

Армия и оружие СК возбудил дело по факту обстрела журналистов «Звезды» в Донбассе Следственный комитет возбудил четыре уголовных дела по фактам обстрелов граждан, в том числе журналистов телеканала «Звезда» в Донбассе.

Игры Фанат World of Warcraft воссоздал локации из игры на Unreal Engine 4 Поклонник World of Warcraft Daniel L воспроизвел локации из игры на движке Unreal Engine 4. На эту работу у него ушло несколько лет.

Общество Письмо Тупака Шакура Мадонне выставили на аукцион Collectibles отменить торги, на которых должны были быть представлены ее личные вещи, в том числе и письмо от Тупака Шакура.

Политика США обсуждают организацию военного сопровождения танкеров в Персидском заливе О планах Вашингтона стало известно на фоне повышенной напряженности в регионе после нападений в мае и июне на нефтяные танкеры в Оманском заливе.

Происшествия Двое российских туристов погибли при шторме в Греции Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.